Рабоче-крестьянская Красная армия: самые необычные факты

Красная Армия – настоящий феномен военной истории. Всего лишь за несколько лет она стала одной из самых боеспособных армий мира. При этом изначально основатель первого в мире социалистического государства Владимир Ленин и не думал создавать регулярное войско. Он был уверен – можно обойтись и всеобщим вооружением народа. Но с РККА связан также другие необычные факты.

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Детище Троцкого

Создателем Рабоче-крестьянской Красной Армии можно считать Льва Троцкого, так как именно благодаря ему декретом от 29 июля 1918 года всё военнообязанное население страны в возрасте от 18 до 40 лет было взято на учёт. Правда, дисциплину он прививал весьма своеобразным способом, используя древнеримский метод децимации по отношению к дезертирам и уклонистам (казнь каждого десятого по жребию). Это привело к тому, что к 1920 году численность РККА составляла уже более 5,5 миллиона человек.

Будёновка – главный символ

Будёновка стала первым головным убором, который ассоциировался с Красной Армией. В её создании приняли активное участие художник Виктор Васнецов (разработал эскизы) и Николай Второв, самый богатый человек Российской империи, на чьих заводах и была пошита первая партия «шлемов» для красноармейцев.

Французский танк

Первым советским танком, выпущенным для Красной Армии, был «Рено-Русский». Боевую машину «скопировали» с французского лёгкого танка Renault FT-17, а выпускали на заводе Красное Сормово. Правда, этот танк ни разу не участвовал в сражениях, зато его использовали в качестве трактора.

«Боевые» верблюды

В годы Великой Отечественной войны в состав РККА входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для пушек использовали верблюдов. Её сформировали в Астрахани, а численность «кораблей пустыни» достигали 350 голов. Из них двое – Яшка и Машка – даже дошли до Берлина.

Ставка на молодость

На момент вторжения нацистской Германии, Красная Армия считалась самой молодой в мире. Средний возраст советского генералитета составлял всего 43 года.

Возвращение погон

В Красной Армии не было погон. Их заменяли петлицы. Переход на погоны был осуществлён в ходе военной реформы, которая «стартовала» после переломной победы под Сталинградом. При этом в кратчайшие сроки «переодеть» всех солдат и офицеров не удалось. Некоторым приходилось довольствоваться старыми петлицами и в 1943 году.

Дружба народов

В составе Красной Армии воевали не только советские граждане. Ряды красноармейцев пополняли американцы, греки, испанцы. Многие из них за проявленные отвагу и преданность общему делу получили высокие награды. Например, грек Жан Захари награждён медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени.