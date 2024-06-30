Татуировки белогвардейцев и красноармейцев: главные отличия

Начало широкого распространения татуировок в России совпало по времени с периодом революционной смуты и Гражданской войны. В армиях обоих противоборствующих сторон было немало людей, щеголявших рисунками на теле. Правда, татуировки красных и белых имели разное происхождение.

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Красноармейские наколки

В Красную Армию традицию ношения татуировок привнесли русские моряки. С давних времён они изображали на себе якоря, цепи, русалок и морских коньков. Балтийские матросы сыграли заметную роль в дни Октябрьской революции и позднее. Например, матрос Анатолий Железняков, известный разгоном Учредительного собрания, в Гражданскую войну командовал 1-й советской конной батареей. Водил в бой дивизии и матрос-революционер Павел Дыбенко. Среди рядового состава Красной Армии тоже встречались выходцы с флота. Характерен эпизод воспоминаний эмигранта Михаила Дьякова о казни в Туле в 1918 году 42 человек, «позорящих имя красноармейца»:

«Среди казненных оказался громадного роста матрос, который сорвал с себя рубашку, а на груди была татуировка: «Море – могила моряка», – рассказывал Дьяков.



Ещё один источник красноармейских наколок – уголовный мир царской России, с которым в местах лишения свободы соприкасались революционеры-коммунисты. В криминальной среде в ту пору бытовали мотивы татуировок, описанные в книге криминолога Михаила Гернета «Преступный мир Москвы»: сердце, птица, бабочка. Встречались и более знакомые нам сюжеты. Например, соратник матроса Железнякова анархист Шлема Аронов Аснин, убитый на даче Дурново летом 1917 года, был покрыт татуировками «циничного характера». Они описаны в протоколе осмотра трупа:

«На серединной поверхности правого предплечья имеется фигура татуировки темно-синего цвета, изображающая голую женщину, и у ног её две буквы «М» и «Б», а с правой стороны имя «Марфуша». На серединной поверхности левого предплечья также знак татуировки, изображающий якорь и сердце, пронзённое стрелой».



Довершали композицию на теле Аснина изображение фаллоса и непечатное слово из трёх букв. Можно предположить, что подобные татуировки встречались и у революционеров, возглавлявших РСДРП.

Уже во время Гражданской войны красноармейцы стали накалывать на себе политические эмблемы – пятиконечные звёзды и всадников в будённовках. Исследователи Александр Куляпин и Ольга Скубач сравнивают такие рисунки с «клятвами на верность».

А вот портреты Ленина и Сталина получили распространение в Советском Союзе гораздо позже. К слову, по версии, известной в печати с 1993 года, на груди самого Иосифа Сталина имелась татуировка в виде черепа. Возможно, он сделал её в одной из ссылок. Подтвердить или опровергнуть это невозможно – фотографии «отца народов», обнажённого до пояса, неизвестны. Но изображение черепа накалывалось уголовниками ещё в конце XIX века, причём оно имело вполне конкретное значение. Согласно словарю исследователя криминальной субкультуры Данцига Балдаева, «череп – татуировка, означающая принадлежность к авторитетам».

По данным криминолога Павла Коржа, с 1918 по 1941 годы военная татуировка в советском государстве официально находилась под запретом. Но в период Великой Отечественной войны на эту практику стали закрывать глаза – сказался приток в РККА «расписанных» зэков ГУЛАГа. Характерна цитата из фронтового дневника Виктора Кириллова от 6 декабря 1943 года:

«Мороз крепчает. Не завидую тем, кто сейчас, на передовой. Наши подыскали новое занятие – накалывают татуировки».



Участники важных боёв оставляли на теле память о них. Например, некоторые ветераны битвы за Севастополь имели татуировку орла, держащего в когтях пушку.

Татуировки Белой гвардии

Несмотря на «рафинированность» белогвардейцев, происходивших из обеспеченных слоёв общества, татуировки были популярны и в этой среде. Правда, их источник был иной. Дело в том, что в начале XX века в высших кругах Российской империи вошли в моду практики Восточной Азии. Японская татуировка – изображение дракона – имелась на правой руке императора Николая II. Будущий русский царь набил её в 1891 году, во время визита в Нагасаки.

Азиатские татуировки стали доступнее в период Первой мировой войны, когда Россию наводнили рабочие-китайцы. По некоторым данным, именно мастера из Поднебесной сделали татуировку атаману Борису Анненкову, командовавшему отдельной Семиреченской армией белых. Военачальник внимательно следил за своей внешностью, занимался спортом. Известна фотография Анненкова с голым торсом. На ней видны татуировки на руках атамана и в зоне от правого плечевого сустава к соску, на которых изображены змеи и драконы, журавль (или цапля), паутина – явно восточные мотивы.

В районе солнечного сплетения Анненков наколол эмблему своего отряда – череп с двумя скрещенными костями. Этот давний христианский знак «Адамова голова» символизировал у белогвардейцев готовность умереть за правое дело. По версии советских авторов, такое изображение носил не только Анненков, но и многие его казаки. Биограф Анненкова Вадим Гольцев считает, что атаман сделал татуировки не в годы Гражданской войны, а позднее, в эмиграции, когда попал в китайскую тюрьму. Впрочем, Гольцев не отрицает, что некоторые «атаманцы» имели на своём теле девиз: «С нами Бог и атаман Анненков».