Что сделал Сталин с генералом Потаповым, который всю войну провел в плену

Михаил Потапов, командовавший 5-й армией, попал в плен в самом начале Великой Отечественной войны. На свободе же генерал оказался лишь весной 1945 года. Как известно, с теми, кто был пленен противником, на родине обходились очень строго. Что же сделал Иосиф Сталин с военачальником?

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До войны

Михаил Иванович Потапов родился в 1902 году в селе Мочалово (Смоленская область). Как указано в издании «Победители, 1941-1945: полководцы и военачальники» Махмута Гареева, в возрасте 18 лет Потапов добровольно вступил в ряды Красной армии, которой решил посвятить свою жизнь. Он окончил кавалерийские и химические курсы, командовал эскадроном и химической службой полка. С 1930 года Потапов временно исполнял обязанности начальника полкового штаба.

Но Михаил Иванович на достигнутом не остановился, подал документы в Военную академию. После выпуска Потапова назначили командиром механизированного полка. Впоследствии военачальник командовал танковой бригадой и 4-м механизированным корпусом. В этот период он близко познакомился с Георгием Жуковым. В январе 1945 года, то есть всего за несколько месяцев до нападения Германии, Потапов стал командующим 5-й армией Киевского Особого военного округа.

Пленный генерал

Армия Михаила Потапова участвовала в приграничных сражениях южнее Бреста. Затем последовало отступление до Киева и оборонительная операция. Именно тогда Михаил Иванович и попал в плен. Если верить Валентину Рунову, автору книги «1941», офицер абвера, допрашивавший генерала, в своем донесении сообщал о нем так:

«Командующий русской 5-й армией генерал-майор Потапов представляет собой личность, которой нельзя отказать в почти солдатской выправке.»



Михаил Потапов действительно держался в руках неприятеля очень мужественно. Он не боялся хвалить других советских полководцев, а на одном из допросов вообще заявил, что Германия ведет «империалистическую войну против друга». Потапов также заверял немцев в том, что русские ни за что не отступят, однако никаких планов врагу не выдал. Таким образом Михаил Иванович вел себя несколько лет, вплоть до своего освобождения из лагеря для военнопленных в апреле 1945 года.

После победы

Стоит отметить, что в отношении Михаила Потапова, в отличие от многих других командиров, попавших в плен, никаких обвинений выдвинуто не было. Напротив, сам генералиссимус Иосиф Сталин восхищался смелостью и стойкостью генерала. Поэтому уже в 1946 году Потапова направили на учебу на высшие курсы в Военную академию, а в следующем году он стал командовать войсками 6-й гвардейской механизированной армии.

Под конец службы в 1950-х годах Михаил Потапов командовал бронетанковыми и механизированными войсками, а также 5-й армией и войсками Одесского военного округа в качестве заместителя командующего. Скончался Михаил Иванович, у которого, кстати, было множество высоких наград, в 1965 году в возрасте 62 лет.