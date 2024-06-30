Жена предателя: как сложилась судьба Веры Пеньковской

Ни для кого не секрет, что жены разоблаченных шпионов частенько тоже попадали за решетку, так как помогали своим мужьям или просто знали, чем те занимаются. А была ли в курсе дел известного предателя Олега Пеньковского его супруга? И как вообще сложилась ее жизнь?

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Разоблачение шпиона и приговор

В конце октября 1962 года октября в Москве был арестован Олег Владимирович Пеньковский, давно завербованный американской и английской разведками. Официально Пеньковский служил в Комитете по делам науки СССР, но как сотрудник ГРУ имел доступ к важной государственной и военной информации, которой регулярно снабжал ЦРУ. Незадолго до задержания шпион планировал навсегда улететь в США, но сделать это ему не удалось.

Олег Пеньковский до последнего надеялся на то, что его приговорят максимум к 10-летнему сроку заключения или и вовсе обменяют на кого-либо с американской стороны, как особого ценного агента. Однако надежды Пеньковского не оправдались. В 1963 году члены Военной коллегии Верховного суда СССР решили, что Олег Владимирович, предавший свою Родину, не заслуживает иного наказания, кроме смертной казни. Через несколько дней предателя расстреляли.

Жена – тоже предатель?

У Олега Пеньковского остались две дочери и супруга, Вера Дмитриевна Пеньковская, в девичестве носившая фамилию Гапанович. Принимая во внимание тот факт, что Олег Владимирович нередко переснимал секретные документы прямо у себя дома, представляется неудивительным, что Веру Дмитриевну тоже заподозрили в работе на иностранные разведки. Но эти подозрения не подтвердились. Оказалось, что Пеньковская абсолютно не знала о том, чем занимается ее муж.

Мало того, Вера Пеньковская ничего не скрывала и охотно рассказывала об Олеге Владимировиче. Так, если верить Николю Андрееву, автору книги «Трагические судьбы», на суде Вера Дмитриевна упоминала не только о том, что ее муж был человеком «по природе тщеславным, обидчивым и склонным к разного рода авантюрам», но и о том, что за последние годы тот стал очень нервным и настороженным. По всей видимости, Пеньковский понимал, что играет с огнем.

Жизнь без преследований

Когда выяснилось, что Вера Пеньковская не занималась шпионской деятельностью, женщина сменила фамилию на прежнюю, девичью, и перебралась на другую квартиру, но осталась в Москве. Никаких препятствий с трудоустройством и в иных сферах жизни власти в отношении Пеньковской не чинили. До выхода на пенсию в 1989 году, как указывает в своей книге «Шпион, который спас мир» Джерролд Шектер, она работала редактором в издательстве иностранной литературы.

Более того, известно, что одна из дочерей Олега Пеньковского, которая также после расстрела отца стала Гапанович, окончила университет и служила в КГБ. Несмотря на то, что судьбы Веры Дмитриевны и ее детей сложились вполне благополучно, бывшая жена агента отказывалась давать интервью. Только однажды она рассказала одному журналисту по телефону о том, что ее никогда не подвергали преследованиям, но она не хотела бы ворошить прошлое. Вера Дмитриевна поведала, что смотрит на события тех лет уже другими глазами, но что она под этим подразумевала, не уточнила.