За авиацию отвечает Фу-Фу: выходки мировых лидеров, которые вошли в историю

Ровно 65 лет назад первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать». И этот момент вошел в историю! «Вечерняя Москва» собрала самые эпатажные заявления и выходки президентов разных стран.

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Догоним и перегоним

В 1959 году в Сокольниках проходила церемония открытия Американской национальной выставки. Здесь и встретились Никита Хрущев с Ричардом Никсоном. Во время беседы первый секретарь ЦК КПСС пообещал показать «кузькину мать», а также «догнать и перегнать США». Интересно, что эти высказывания оказались, можно сказать, пророческими. В 1961 году, после успешного испытания бомбы АН-602, ядерные силы США и СССР стали равными. В народе новое вооружение и получило название «Кузькина мать».

Получи ложкой по лбу

Бывший президент России Борис Ельцин не раз отличался эксцентричным поведением. Он усердно ухаживал за дамами, игнорировал международные встречи, ездил за пиццей в нижнем белье и даже бил ложкой по лбам азиатских коллег! Во время визита в Киргизию Ельцин был впечатлен национальной музыкой и решил подыграть: начал выстукивать ложками ритм мелодии по головам рядом сидевших людей. История повторилась и на банкете в Ташкенте. Свои головы лидеры Киргизии и Казахстана в этот раз подставлять не стали.

Маршалом стал пудель

Король Таиланда Маха Вачиралогкорн превосходит многих мировых правителей в эпатаже. Помимо безбашенных вечеринок и бесконечной траты наследия своей семьи он выкидывает вещи и поинтереснее. Так, например, одного из своих пушистых любимцев — белого пуделя по кличке Фу-Фу — он возвел... в ранг маршала военно-морской авиации! Псу для этого даже пошили специальный китель с погонами. Пушистый друг верно исполнял свой долг в течение шести лет. А когда Фу-Фу умер, Маха устроил в стране четырехдневный траур и организовал похороны со всеми почестями.

Дискотека президента

Бывший глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пробовал себя во многих сферах. Он и писатель, и рэпер, и спортсмен, и водит гоночный автомобиль... В 2015 году на новогодней елке он выступил с песней Джастина Тимберлейка Can’t stop the feeling («Не могу стать бесчувственным»). Потом, отложив гитару, взялся и за диджейский пульт — видимо, хотел устроить настоящую дискотеку.

Прямая речь

Антон Бредихин, политолог: