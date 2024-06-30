Дисбат: куда в России направляют провинившихся солдат

По некоторым данным, на территории Советского Союза действовало 16 дисциплинарных батальонов. Однако в Вооруженных силах современной России их осталось всего два. И этого вполне достаточно, как считают юристы.

© РИА Новости

История дисбатов

Дисциплинарные батальоны появились в Советском Союзе еще до начала Великой Отечественной войны. Как гласил соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1940 года, дисциплинарные батальоны относились к особым воинским частям, состоявшим из солдат-срочников, отбывавших наказание за проступки, которые они совершили в период службы. Под преступлениями понимались тогда самовольные отлучки, а позже к ним присоединились и общеуголовные преступления.

После нападения на Советы нацистской Германии большинство дисциплинарных батальонов было расформировано, за исключением, как утверждают авторы издания «Великая Отечественная война, 1941-1945» Андрей Голубев и Дмитрий Лобанов, тех, что дислоцировались в восточных районах страны. В конце 1942 года были созданы фронтовые штрафные батальоны и штрафные роты, которые, впрочем, после победы вновь были преобразованы в дисциплинарные батальоны.

В современной России

Дисциплинарные батальоны существовали в советской армии до распада Союза и сохранились под этим названием в вооруженных силах Российской Федерации. Направление в дисциплинарный батальон, в соответствии с нынешним законодательством, применяется как основное наказание за преступления против службы, предусмотренное статьями Особой части УК РФ на срок от 3 месяцев до 2 лет.

В дисциплинарную часть направляются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и военнослужащие, проходящие службу по контракту, из рядового и сержантского состава. Важно, чтобы на момент вынесения приговора, у военнослужащего не истек срок службы. Примечательно, что доля тех, кто направляется в дисбаты в России, ничтожно мала по сравнению с количеством осужденных за разнообразные преступления на общих основаниях.

Расположение дисциплинарных частей

Этим обстоятельством объясняется скромное количество дисциплинарных частей, которые в настоящее время действуют на территории нашей страны. Если верить авторам учебника «Уголовно-исполнительное право России: концепции в развитии» Владимиру Эминову, Владиславу Орлову, Юрию Кашубе и Ивану Упорову, сегодня в Российской Федерации осталось только 2 дисциплинарных части: 28-й отдельный дисциплинарный батальон и 36-й отдельный дисциплинарный батальон.

28-й отдельный дисциплинарный батальон имеет номер 12801 и располагается в поселке Мулино, который находится в Нижегородской области. Эта часть находится в составе Западного военного округа. 36-й отдельный дисциплинарный батальон, который имеет номер части 44311, дислоцируется в поселке Каштак, Читинской области. Данный батальон относится к Восточному военному округу.