Синдром «железной спины»: что происходит с солдатами на фронте

Различные нарушения психики солдат, которые участвуют в боевых действиях, уже давно стали объектом пристального внимания специалистов. Однако расстройства, вызванные длительным стрессом, отражаются не только на психическом здоровье, но имеют и физиологические проявления.

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Стрессовые расстройства

Расстройства психики у солдат, принимавших участие в боевых действиях, наблюдались на протяжении всей истории человечества. Однако медики обратили на них пристальное внимание лишь в период Первой мировой войны. Тогда этой проблемой специалисты озаботились в том числе для того, чтобы понять, как избежать дезертирства с поля боя. Именно поэтому после Первой мировой осталась обширная документация, касающаяся неврологических и психологических проявлений военных травм.

Благодаря трудам некоторых ученых в этой области отношение к тем, кто выказывал слабость или трусость в бою, начало меняться. Дело в том, что, как выяснилось, на солдатскую психику оказывает влияние длительный и сильный стресс. Последствия этого стресса могут обнаруживать себя как во время сражений (отсюда бегство с поля боя и другие реакции), так и уже после возвращения домой (усталость, потеря веса, утрата аппетита, боли, кошмары, бессонница и пр.).

Истощение и другие реакции психики

Геннадий Авдиенко, автор учебника «Психологическая коррекция и реабилитация участников боевых действий», утверждает, что в том случае, если на солдата слишком долго действуют стрессовые условия в боевой обстановке, наступает психологическое истощение. Напряжение, которое накапливается в связи со страхом смерти, возрастает, а истощение ускоряется при разрыве гранат, криках атакующих, гуле авиации, шуме техники.

Впрочем, истощение — далеко не единственное нарушение, которое может возникнуть прямо на поле боя. Так, во время Первой мировой войны и других конфликтов изучалась так называемая «солдатская ностальгия», характеризующаяся непреодолимой тоской по дому. А Чарльз Майерс ввел понятие «снарядный шок». Это понятие он обосновал как психическое состояние, вызванное сильным стрессом. Данное состояние проявляется в том числе в панике, нарушениях речи и движений.

Физиологические проявления

На примере «снарядного шока» хорошо видно, как психические нарушения проявляются в физиологических реакциях. Именно таким образом обнаруживает себя и синдром, который был назван «солдатское сердце». Симптомы этого синдрома у военнослужащих напоминают сердечную недостаточность, при панических атаках появляется одышка, развивается тахикардия. Впоследствии «солдатским сердцем» стали обозначать физическое и психическое перенапряжение и у мирных жителей.

Наряду с «солдатским сердцем» известен и такой синдром как «железная спина». Как пишут Юрий Быков, Роман Беккер и Петр Морозов в своей книге «Титаны психиатрии ХХ столетия», данный синдром характеризуется болями в спине, которые возникают у солдат, участвующих в военных конфликтах. Эти боли обусловлены сильным напряжением мышц спины, которое возникает из-за определенного состояния психики бойца, что является следствием длительной стрессовой ситуации.