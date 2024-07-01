1 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
В первый день июля в России принято поздравлять реставраторов. Также сегодня чествуют всех ветеранов боевых действий. Для православных 1 июля начинается Петров пост. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 1 июля, кто из знаменитостей празднует день рождения и какие приметы связаны с эти днем.
Праздники в России
День реставратора
1 июля 1945 года открылась Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская. Это учреждение положило начало советской школе реставрации.
Работа реставратора заключается в восстановлении первоначального облика исторических предметов: карин, памятников, предметов одежды, мебели и так далее. В России в этой области задействованы около 10 тысяч специалистов.
День ветеранов боевых действий
Неофициальный праздник в честь военных, которые отстаивали геополитические интересы России в вооруженных конфликтах, впервые Москве, там организуют возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам.
В 2022 году депутаты Госдуму в 2024 году. Сейчас он на рассмотрении.
Праздники в мире
- День Канады;
- День основания Коммунистической партии в Китае;
- День независимости Бурунди, Руанды и Сомали;
- Международный день шутки;
- День изобретения солнцезащитных очков;
- Международный день регги.
Какой церковный праздник сегодня
Петров пост
1 июля для православных верующих начинается Петров пост. Он предшествует празднику в честь святых апостолов Петра и Павла, который Церковь ежегодно отмечает 12 числа. По сравнению с другими постами, Петров пост считается нестрогим: под запретом только мясо, яйца и молочные продукты. В понедельник, среду и пятницу также следует отказаться от рыбы.
Какие еще церковные праздники отмечают 1 июля
- День памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула;
- День памяти преподобного Леонтия, канонарха Печерского;
- Празднование в честь Боголюбской иконы Божией Матери;
- Празднование в честь Пюхтицкой иконы Божией Матери.
Приметы на 1 июля
- Если лягушки беспокойно ведут себя — к дождю;
- Паук сплел новую паутину — к ясной погоде;
- Утренний туман обещает дневной зной;
- Закат выдался розовым — следующий день будет солнечным.
Кто родился 1 июля
Принцесса Диана (1961 — 1997)
Диана, принцесса Уэльская была первой женой принца Чарльза, сейчас он — король Карл III. Благодаря своей общественной деятельности Диана пользовалась невероятной популярностью, ее называли «народной принцессой» и «королевой людских сердец». Также людей восхищал ее стиль в одежде, во многом повлиявший на современную моду.
Жизнь Леди Ди трагически оборвалась в 1997-м, через год после громкого развода с принцем Чарльзом. В Париже машина с принцессой пыталась скрыться от папарацци и на скорости разбилась в тоннеле. Диане было 36. В 2024 году ей исполнилось бы 63 года.
Фигуристка Аделина Сотникова первая в российском спорте Сочи. Кроме того, Сотникова четыре раза становилась чемпионкой России, и дважды — серебряным призером Чемпионата Европы. В 2020 году фигуристка завершила свою карьеру.
Кто еще родился 1 июля
Жорж Санд (1804–1876) — французская писательница;
Виктория Нуланд (63 года) — американский дипломат и политик; Памела Андерсон (57 лет) — американская модель и актриса;
Лив Тайлер (47 лет) — американская актриса;
Леа Сейду (39 лет) — французская актриса.