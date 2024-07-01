Как предатель Андрей Власов купил себе любовницу-рабыню

Андрей Власов был отправлен из китайской командировки обратно на родину после того, как показал себя «морально разложившимся». По свидетельствам сослуживцев, такая мера была справедливой. Дело в том, что в Китае Власов содержал рабыню да еще и не одну.

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Китайская командировка

До Великой Отечественной войны Андрей Андреевич Власов успел сделать неплохую карьеру. Власов сумел заслужить такое доверие у командования, что в 1938 году был направлен в Китай. Как пишут Александр Колпакиди и Александр Север в своей книге «Литерные дела Лубянки», поначалу полковник был начальником штаба главного военного советника Александра Черепанова, чуть позже стал советником генерала Ян Сишаня, а потом главным советником при Чан Кайши.

По мнению некоторых историков, за отличную службу Андрей Власов был удостоен золотого хронометра, который получил из рук супруги Чан Кайши, и ордена Золотого Дракона (согласно другим сведениям — Белой Луны). Однако многие считают, что орден Власов не получал. Дело в том, что о вручении награды известно лишь со слов самого Андрея Андреевича, который любил приврать, особенно, в тех случаях, когда ему требовалось выставить себя в выгодном свете.

Моральное разложение

Как бы то ни было, информация о том, что Андрей Власов служил в Китае, ни у кого сомнений не вызывает. Мало того, если верить А. Ф. Катусеву и В. Г. Оппокову, которые имели возможность познакомиться с материалами уголовного дела генерала, обратно на родину Власова вернули по обвинению в «моральном разложении». Данный факт подтверждается тем, что всех советников по возвращении в СССР награждали орденами. Власов же оказался единственным военачальником, не получившим ордена.

О недостойном поведении Андрея Власова в Китае вспоминали и его сослуживцы. Так, непосредственный начальник Власова по фамилии Покровский рассказывал, что Власов в период китайской миссии приобрел на рынке 16-летнюю девушку, с которой сожительствовал. Но одной рабыни Андрею Андреевичу было недостаточно и вскоре у него появились еще 3 наложницы. При этом Власов ни от кого свой «гарем» не прятал и товарищей совсем не стеснялся.

А за что орден?

Неудивительно, что о настоящем облике Андрея Власова было известно всем. Так что не зря Олег Смыслов, автор издания «Иуды в погонах. Они изменили присяге», думает, что ордена Золотого Дракона Власов все же не удостоился. Тем более, что Андрей Андреевич утверждал, что орден, как и часы, не сохранились: якобы их у него отобрали на границе сотрудники НКВД. В действительности же, если верить Смыслову, никогда никакие награды на границе у советников не изымались.

Впрочем, есть сведения, указывающие на то, что китайцы попросту закрывали глаза на «моральное разложение» Андрея Власова. Его знали как завсегдатая местных ресторанов и притонов. Кроме этого, как пишет Леонид Млечин, Ян Сишань устраивал для Власова шикарные банкеты и увеселительные поездки, в которых того встречали с транспарантами: «Да здравствует полководец Власов!». Более того, считается, что у Андрея Андреевича был роман с женой Чан Кайши. Не за это ли ему был вручен орден Золотого Дракона?