Золотая баба: где спрятан самый таинственный артефакт Сибири

Об этом драгоценном идоле так часто упоминали историки и ученые разных стран и эпох, что в его существовании никто не сомневается. Золотая баба или как называли ее ханты Сорни най, многие народы Сибири считали Великой матерью человечества. Это фигура женщины из чистого золота, украшенная драгоценными камнями. Несколько столетий ее пытаются отыскать ученые и авантюристы, но она всегда ускользает из любопытных и алчных рук.

Место, где хранится Золотая баба, неизвестно. Считается, что доступ к ней имеют несколько посвященных шаманов, но кто они никто тоже не знает. С давних пор народы Западной Сибири — ханты, вогулы, манси и угры оберегают тайну реликвии. Такое трепетное отношение связано с тем, что по их мнению Сорни най дарует людям души. Без нее человечество просто исчезнет.

Какая она, Золотая баба

Описаний Золотой бабы великое множество. Одни говорят, что это изящная статуя из золота, похожая на античную скульптуру. Другие уверены, что это грубый массивный идол. Есть даже мнение, что фигура вовсе не золотая, а каменная. Но при этом в руках держит золотую жертвенную чашу и увенчана драгоценной короной.

© Некоторые представляют Сорни най такой

По поводу происхождения реликвии также много мнений. Создателями Сорни най называют жителей таинственной Гипербореи, китайских мастеров и даже древнегреческих и римских скульпторов. Кто-то заверяет, что это фигура буддийской богини бессмертия Гуань Инь, а кто-то отождествляет ее с римской Юноной.

Попасть в Сибирь статуя могла с торговыми караванами, или в качестве дара одному из правителей. Сохранилось несколько старинных изображений Сорни най, но все они совершенно разные. На одном, размещенном в книге издателя Гваньини в 15 веке, это женщина с двумя детьми. Одного ребенка она держит на руках, а второй стоит рядом.

На других рисунках и гравюрах можно увидеть Золотую бабу в виде воительницы с копьем и пожилой женщины-матери. Все авторы, как один, упоминают невероятную ценность фигуры. Но при этом ее надежно защищает магия от людей со злыми или корыстными помыслами.

© Богиня Гуань Инь

Беда и смерть грозит каждому, кто захочет забрать Сорни най из тайного святилища. В том же случае, если святыню захотят уничтожить, например, переплавить, то под угрозой окажутся целые народы. К сожалению, все предания о Золотой бабе сложно изучить и систематизировать. Истории о ней столетиями передавались в устном творчестве народов Сибири, а записываться начали не ранее 17 века.

Сорни най и христиане

Большинство источников утверждают, что золотая фигура Сорни най ростом со взрослого человека. Поэтому нет ничего странного, что ее упорно разыскивали и продолжают искать в наши дни. Впервые на Руси о драгоценном идоле заговорили еще в 14 веке, и с тех пор он не давал покоя искателям сокровищ.

Первым поведал миру о Золотой бабе епископ Стефан Пермский. В Софийской летописи 1399 года рассказывается о его путешествии в Сибирь для обращения в христианство язычников. Святой отец рассказывал, что его усилия по приведению коренных жителей к истинной вере были не слишком продуктивны. Ханты, манси и вогулы истово верили только в Сорни най.

Неизвестно, довелось ли увидеть православному миссионеру реликвию. Но можно уверенно говорить о том, что прятать Золотую бабу начали именно после появления первых гостей из христианского мира. Это было закономерно, так как вместе с навязыванием новой веры священники и их вооруженные спутники уничтожали все, связанное с традиционными культами.

Сталинская экспедиция к устью Оби

Говорят, что Золотую бабу прята Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru ли очень тщательно, постоянно меняя место. Если верить разным источникам, скрывали ее в устье Оби, в глухой тайге. Считается, что там идол хранился до 1933 года, пока за ним не пришли чекисты. Сталина сильно интересовала золотая фигура, и он отправил целую экспедицию на ее поиски.

Процесс розыска шел по обычному сценарию НКВД. Был арестован шаман, считавшийся хранителем святыни. Но даже под пытками старик не выдал потаенное место. Закончилось все тем, что ханты в праведном гневе убили нескольких чужаков. Реликвию забрали из тайного святилища на Оби и перепрятали на болотах реки Казым.

За это род упрямого шамана жестоко поплатился. Чекисты убили всех мужчин, а у их семей конфисковали оружие. В условиях тайги это было подобно смерти — все женщины, дети и старики погибли от голода. Но главной своей цели экспедиция так и не достигла — Сорни най осталась недосягаемой для чужаков.

В шаге от заветной цели

Иногда местом хранения Золотой бабы называют Белогорье. Это место, где встречаются великие сибирские реки Обь и Иртыш. Были и другие таежные районы, которые тщательно и безрезультатно прочесывались экспедициями. Один из самых интересных походов эпохи СССР был предпринят краеведами-энтузиастами из Тюмени Аркадием Захаровым и его другом Владимиром Романовым.

Эти отчаянные ребята в 1979 году прибыли на берега Оби в поисках Сорни най. Тюменцы никогда не бывали в этом районе и поэтому наняли местного проводника Собрина. Целью многодневного путешествия было озеро с островом посередине. Аркадий и Владимир были уверены, что артефакт ожидает их именно там.

Проводник уверенно довел исследователей до реки, впадавшей в заветное озеро. Дальше пришлось плыть на лодке, что было совсем непросто. Небольшая лесная речка была буквально завалена упавшими деревьями, через которые приходилось прорубаться топорами. Недалеко от цели, во время ночевки, путники потеряли собаку. Животное сорвалось с прочной привязи и в ужасе скрылось в лесу.

Утром проводник Собрин наотрез отказался вести друзей дальше и сказал, чтобы будет ждать их в лагере. Захаров и Романов, чувствуя близость цели, решили идти дальше. Но спустя сутки они потеряли лодку, увязшую в болотистом берегу реки, и лишились значительной части припасов. Озеро было недосягаемым.

Храбрым исследователям тайги пришлось вернуться к проводнику. Они вернулись домой с твердым убеждением, что через год вернутся и завершат начатое. Но им не суждено было продолжить поиски, так как проводник Собрин неожиданно скончался. Позднее Захаров говорил, что Сорни най дала им четкий сигнал остановиться. Поэтому они с Романовым живы и здоровы.

Главная тайна плато Путорана

Одно из наиболее удаленных от цивилизации мест — плато Путорана, многие считают местом, где скрыта Золотая баба. Но найти ее там не проще, чем на диких берегах Оби. Огромная территория плато, на которой свободно поместится Великобритания, не имеет дорог. Попасть туда можно только на вертолете и то в определенное время года.

© Плато Путорана — одно из самых безлюдных мест планеты

В этой глухомани драгоценную статую ищут особо активно в районе метеостанции «Агата». Ближайший к ней населенный пункт находится в 300 км, а сама местность даже в 21 веке остается плохо изученной. Но как бы нам ни было интересно увидеть Сорни най, ей лучше оставаться там, где ее поместили шаманы.

Легенда хантов гласит, что если статую сломать или расплавить, страну постигнет великая беда. Может быть, это всего лишь древний миф, но после вскрытия могилы Тамерлана в 1941 году лучше не экспериментировать.