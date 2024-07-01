Астрономы пролили свет на двухтысячелетнюю тайну Антикитерского механизма

Ученые-астрономы из Университета Глазго, изучающие так называемые ряби пространства-времени, утверждают, что пролили свет на загадку Антикитерского механизма 2200-летней давности. Статья, посвященная этому, опубликована в журнале Arkeonews.

© Антикитерский механизм // wikimedia.org

Напомним, что загадочное устройство было найдено в 1901 году дайверами, исследующими древний затонувший корабль недалеко от Антикитера. Находку так и назвали Антикитерский механизм.

Она представляла собой нечто напоминающее часовой механизм, состоящий из бронзовых шестеренок и колец. Ученые до конца так и не поняли истинного назначения устройства, но заявили, что механизм более чем на тысячу лет опережал любое современное устройство.

50 лет находка провалялась в музее, а когда начали его изучать, выяснили, что изготовлен механизм во втором веке до нашей эры и это вероятнее всего механический компьютер, с помощью которого можно было предсказывать с невероятной точностью многие небесные явления - затмения, нахождение планет в космосе в тот или иной период и т.п.

Так вот, современные астрономы из Глазго для изучения механизма использовали методы статистического моделирования, разработанные для анализа гравитационных волн, и попытались установить количество отверстий в одном из колец Антикитерского механизма. Насчитали 354 отверстия, что соответствовало греческому лунному календарю.

Профессор Грэм Воан из Школы физики и астрономии Университета Глазго, один из авторов исследования, утверждает, что поначалу использовал метод, именуемый байесовским анализом. В результате доказал, что календарное кольцо механизма содержало либо 354, либо 355 отверстий.

В то же время один из коллег профессора Воана по Институту гравитационных исследований Университета, доктор Джозеф Бейли адаптировал методы, которые его группа использовала, анализируя сигналы с детекторов гравитационных волн, которые измеряют крошечную рябь в пространстве-времени, вызванную грандиозными астрономическими событиями, такими как столкновение черных дыр.

И этот метод подсчета также показал, что кольцо, скорее всего, содержало 354 или 355 отверстий по окружности радиусом 77,1 мм с погрешностью около 1/3 мм.

Бэйли, соавтор статьи, считает, что двойной метод, который был применен, значительно увеличил вероятность искомого количества отверстий. Отсюда вывод: греческие мастера были фантастически точны, когда пробивали отверстия в календарном кольце.