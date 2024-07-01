«Белые обезьяны», или Почему в Китае «хороший парень» — это профессия

Работа за границей привлекает многих. Ведь это не только возможность получать достойную зарплату, но и хороший способ посмотреть мир и выучить иностранный язык. Если раньше наших земляков привлекали США и страны Европы, то сегодня многие смотрят на Восток и выбирают удивительный и полный возможностей Китай.

Когда парень или девушка из России, Украины или Беларуси едет работать в Китай по контракту, то, как правило, может пользоваться всеми преимуществами жизни в Пекине, Шанхае или Гонконге. Но совсем иначе, когда работник въезжает в страну не совсем легально, под видом студента или туриста и пытается найти работу. Как правило, такие люди выбирают для жизни небольшие провинциальные города, где жизнь дешевле и меньше шансов получить проблемы с иммиграционными службами.

Не зная языка и не имея представления об особенностях жизни в стране, парни и девушки, чаще всего, попадают на работу в так называемые «шоу обезьян», где играют роль… одушевленного реквизита у китайских фотографов. Говоря проще, они принимают участие в рекламных съемках в роли низкооплачиваемых моделей или даже массовки. Это не Бог весть какой способ заработать, но для многих «нелегалов» он является единственным возможным.

Таких людей сами китайцы называют «белыми обезьянами» и они являются наименее интегрированными в китайское общество иностранцами. Работу такие модели получают от местных агентов, владеющих английским, а иногда и русским языком. Посредники чувствуют себя в рекламном бизнесе как рыба в воде и готовы предложить работу у китайского заказчика за 20-30% от договорной суммы.

Иногда агенты не только предоставляют работу, но и берут «белых обезьян» под свою опеку, предостерегая от недобросовестных клиентов и предлагая, по сути, постоянную работу на съемках. Для незнающих языка и не всегда законно находящихся в Поднебесной работников из стран бывшего Союза, это не самый плохой вариант сотрудничества.

О сути своего бизнеса журналистам рассказала девушка Элис, которая уже несколько лет является связующим звеном между «белыми обезьянами» и их работодателями. Китаянка отлично знает английский, но мечтает еще выучить и русский, чтобы лучше взаимодействовать со своими клиентами. Пока ее словарный запас «великого и могучего» невелик и состоит из нескольких матерных выражений.

Элис поведала, что почти все ее подопечные — это выходцы из России и Украины. Люди эти попали в Китай разными путями, но, в основном, приехали под видом студентов, желающих изучать китайский язык. Разумеется, получив желанную студенческую визу, занятий они не посещают и тут же растворяются в более чем миллиардном населении страны, выходя из-под контроля иммиграционных служб.

Девушка сообщила, что ей нравится работать со славянами, так как они менее требовательны, чем модели из Западной Европы. Это является очень важным фактором высокого спроса на наших земляков, но есть еще некоторые нюансы.

«Китайцы не хотят иностранцев с темными глазами и волосами. Острые черты лица тоже не подходят. Они хотят высоких, белокожих, со светлыми волосами, голубыми глазами и круглым, милым лицом. Если развита мускулатура — хорошо, у накачанных парней много работы топлесс. За раздевание доплачивают. Стандартная ставка — от 800 до тысячи юаней (от 7 до 9 тысяч рублей). Но если девушка в бикини, а парень — топлесс, то накинут еще пару сотен».



Кроме внешнего вида к моделям не так уж и много требований — от «белых обезьян» не ждут ни обаяния, ни артистизма. Все что нужно — это послушание и недюжинное терпение. Иногда съемки продолжаются несколько часов и все это время нужно стоять в определенных позах или перемещаться среди декораций, следуя указаниям режиссера или фотографа.

В больших городах над результатом таких фотосессий и видеосъемок потешаются, но на периферии они являются эффективной рекламой продукции, например косметики, продуктов питания или алкоголя. Также активно используют славян строительные компании и агентства, занимающиеся недвижимостью — спрос на светлокожих моделей в этом сегменте рынка неуклонно растет.

Вообще, человек типичной восточноевропейской внешности в китайской провинции всегда пользуется успехом. Приезжих первое время удивляет то, что на улице к ним запросто подходят китайцы и просят сделать с ними селфи. Учитывая постоянные предложения участвовать в рекламных съемках, многие на этом фоне чувствуют себя настоящими «звездами».

Многие из моделей зарабатывают в месяц более 20 тысяч юаней (более 190 тысяч рублей), что для небольшого города очень неплохо даже по китайским меркам. Если «белая обезьяна» танцует, поет или выполняет акробатические трюки, то ее доход может быть еще выше. В чем секрет такого ажиотажа вокруг светловолосых и курносых парней и девушек?

Оказывается, появление светлокожего человека в кадре с неким продуктом действует на среднестатистического китайца волшебным образом. Так уж сложилось, что в стране считается, что все, чем пользуется и о чем с уважением отзывается европеец — это дорого, качественно и эффективно.

К сожалению, вскоре рынок «обезьян» ждут серьезные потрясения. Дело тут не только в пандемии коронавируса: из-за слишком большого наплыва граждан Украины, власти обратили внимание на этот полулегальный бизнес. Уже сейчас многих работников, которые проживают в стране незаконно, задерживают и депортируют из страны. В связи с этим есть вероятность, что этот оригинальный вид заработка в ближайшее время может исчезнуть.