Скниловская катастрофа: самая страшная трагедия на авиашоу

В Скниловской трагедии погибло больше 80 человек, в том числе десятки детей. Несмотря на решение суда, согласно которому летчики были признаны виновными в происшествии, многие исследователи считают, что в этой истории не все так однозначно.

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Трагедия на авиашоу

В субботу, 27 июля 2002 года на аэродроме Скнилов, расположенном неподалеку от Львова, состоялось авиашоу, приуроченное к юбилею 14-го авиационного корпуса. На этот праздник собралось около 10 тысяч человек, большинство из которых были с детьми, которые с нетерпением ожидали «гвоздь программы» – полет истребителя-бомбардировщика Су-27. Тем более, что самолетом управляли Владимир Топонарь и Юрий Егоров, летчики первого класса с огромным опытом.

Су выполнил несколько фигур, но после демонстрации так называемой «бочки» что-то пошло не так. Истребитель развернулся и вошел в крутое пике, стремительно приближаясь к толпившимся внизу зрителям. Сначала самолет задел кроны деревьев, затем зацепил топливозаправщик и Ил-76, находившийся на поле. Летчики катапультировались. В результате трагедии погибли 77 человек (включая 28 детей), а еще 7 от полученных травм позже скончались в больнице.

Расследование и приговоры

Понятно, что для расследования причин происшествия была создана правительственная комиссия, председателем которой был назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Е. К. Марчук. Как пишут В. М. Скляренко и другие авторы издания «100 знаменитых катастроф», Владимир Топонарь и Юрий Егоров были тут же допрошены. Как выяснилось позднее, у обоих были травмированы позвоночники, поэтому впоследствии они находились под охраной в военном госпитале Львова.

Члены государственной комиссии пришли к выводу, что пилоты допустили грубую ошибку, так как угол атаки составлял не 24, а 29 градусов. Да и высота не соответствовала допустимой. Это доказали и записи «черных ящиков», и кадры видеосъемки, на которых видно, что истребителю не хватило высоты, чтобы выйти из пике. На основании приведенных данных Владимир Топонарь получил 14 лет заключения, а Юрий Егоров – 8 лет. Кроме того, оба были обязаны выплатить крупные штрафы.

Причины катастрофы

Однако, несмотря на решение суда, в этой истории не все так однозначно. Если верить Александру Беззубцеву-Кондакову, автору книги «Почему это случилось? Техногенные катастрофы в России», Владимир Топонарь утверждал, что им дали невыполнимое задание, еще и снабдив неверными картами. Действительно, на опубликованных записях переговоров есть диалог, в течение которого Топонарь и Егоров стараются понять, где расположены места для зрителей.

Помимо этого были выявлены и случаи преступной халатности, которые повлекли за собой трагедию. Так, летчики должны были совершить несколько тренировочных полетов, но на них пожалели топлива. Зрителей устроители авиашоу разместили в опасной зоне, над которой происходили маневры. Летали самолеты тоже слишком низко, что не соответствовало требованиям безопасности.