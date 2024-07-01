1 июля: чем знаменита «Макушка лета»

1 июля: Макушка лета, День реставратора и начало Петрова поста
Первая половина 2024 года подошла к концу. Православные христиане отказываются от мяса, молока и яиц. Реставраторы принимают поздравления. А во всем мире справляют день рождения энциклопедии. Все это — традиции 1 июля. Какой праздник приходится на этот день? И благодаря чему эта дата вошла в историю? Рассказываем в нашем материале.
День реставратора — праздник 1 июля в России
В России 1 июля — праздник реставраторов. Он приурочен к годовщине основания ЛАРМ — Ленинградской архитектурно-реставрационной мастерской. Ее создали в 1945 году для восстановления построек, пострадавших во времена ВОВ.
Реставратор — это незаменимая и недооцениваемая многими профессия. Благодаря трудам реставраторов вторую жизнь получают не только культурные памятники, но и важные исторические документы. Умелый специалист отличается не только прикладными навыками, но и глубокими познаниями в области истории. Стараниями эксперта можно восстановить мебель, живопись и графику, иконы, автомобили, книги, музыкальные инструменты, киноленты — и это далеко не полный перечень.
Кстати, на 1 июля также приходится памятная дата — День ветеранов боевых действий. Но, в отличие от Дня реставратора, она не признана на официальном уровне. Инициатива учредить День ветеранов принадлежит организации «Боевое братство».
Праздники 1 июля 2024 года в мире
Продолжаем говорить о праздниках 1 июля 2024 года. В ряде стран это особенно важная дата:
- в Сомали, Руанде и Бурунди отмечают День независимости;
- канадцы справляют День Канады, приуроченный к годовщине основания государства;
- для китайцев это День основания Коммунистической партии;
- для россиян и бурятов это День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.
Какой еще праздник выпадает на 1 июля 2024 года?
Стоит сказать и о неофициальных, но примечательных ивентах. В Болгарии устраивают массовые утренние сборы на морском берегу. Это традиция праздника Джулай — дня символического очищения и освобождения от гнета, в первую очередь — политического.
На международном уровне отмечают:
- День заплетальщиков — всех тех, кто умеет плести косы;
- День шутки;
- День куриных крылышек;
- День ранней пташки;
- День плевания вишневыми косточками.
Обнаружить корни некоторых праздников 1 июля сегодня уже невозможно. Несмотря на это, отмечающие из разных уголков света продолжают рассылать близким поздравления.
1 июля — начало Петрова (Апостольского) поста
1 июля 2024 года — важный день для православных христиан. Они начинают Апостольский пост, также известный как Петров или Петропавловский. Он продлится с 1 по 11 июля. А уже 12 июля верующие отметят День апостолов Петра и Павла.
Во время Петрова поста запрещено употреблять мясо, молоко и яйца. Зато дозволено есть рыбу, так что стоит непременно испечь рыбник. Как и в любой пост, в период с 1 по 11 июля стоит воздержаться от:
- курения и алкоголя;
- просмотра телевизора;
- скроллинга соцсетей;
- вечеринок, шумных застолий;
- ссор, скандалов, зависти;
- гаданий и других языческих обрядов.
Вместо этого нужно провести время в духовной работе и добрых делах. Это самое подходящее время для молитвы, посещения храма и подаяний.
Макушка лета, или Ярилин день — народный праздник 1 июля
Расскажем еще про один праздник 1 июля в России. Для этого обратимся к народному календарю. Для славян начало июля — это Макушка лета, или же Ярилин день. Его посвящали языческому богу Яриле. Мнения по поводу его «специализации» разнятся. Ярилу ассоциируют и с солнцем, и с плодородием, и со здоровьем, крепким браком и деторождением.
Праздник 1 июля по традиции проводили в веселье. На улицах устраивали ярмарки и шумные гуляния. Но про полевые работы тоже никто не забывал. Именно в этот день проводили покос травы, которой в дальнейшем набивали матрасы. По поверью, сон на таком матрасе будет крепким и оздоравливающим. Славяне также верили, что это идеальное время для гаданий. Считалось, что солнце на Макушку лета замедляет ход, а сквозь сплетенные ветви деревьев можно увидеть усопших.
Приметы на 1 июля: что можно и нельзя делать
Без народных примет обходится мало какой праздник. 1 июля — не исключение. По поверьям, в Ярилин день роса наделяется особыми свойствами. Если ей умыться, можно обрести красоту и силу. А скот, который пасся на росистом луге, будет отличаться крепким здоровьем.
Чтобы расположить к себе Ярилу, славяне обязательно:
принимали гостей; занимались полевыми и домашними делами; рыбачили; прихорашивались; участвовали в вечерних гуляниях.
А вот ссоры, хвастовство и жалобы, по поверью, непременно привлекут несчастья. Бездумно тратить деньги тоже не стоит. Все это чревато нищетой и разладом отношений.
Наконец, 1 июля 2024 года стоит следить за природными явлениями. Погода подскажет, чего ждать в будущем:
- утренний туман предшествует жаркому дню;
- если луна кажется зеленоватой, то скоро наступит засуха;
- вороны кружат высоко в небе — грядет ненастье.
Какие события произошли 1 июля
Теперь вы знаете, какой праздник выпадает на 1 июля 2024 года. Но и это еще не все. На начало июля приходится годовщина ряда исторических событий. Вот некоторые из них:
1751 — во Франции издана первая в мире энциклопедия в современном понимании этого слова;
1862 — начала работать Московская публичная библиотека — одна из крупнейших библиотек в мире;
1882 — в Российской империи начали действовать телефонные станции;
1911 — благодаря Казимежу Функу в диетологии стали использовать слово «витамин»;
1917 — Россия впервые перешла на летнее время;
1979 — Sony представила первый плеер Walkman;
2009 — азартные игры запрещены в России на федеральном уровне.
Кто из знаменитостей родился 1 июля
1 июля появились на свет:
Жорж Санд (1804–1876) — писательница-романистка;
Алис Ги-Блаше (1873–1868) — первая женщина-режиссер в истории;
Вера Мухина (1889–1953) — скульптор, создательница скульптуры «Рабочий и колхозница»;
Джералд Эдельман (1929–2014) — биохимик, внесший вклад в изучение антител;
Александр Курляндский (1938–2020) — писатель, автор детских книг;
принцесса Диана (1961–1997) — принцесса Уэльская;
Памела Андерсон (р.1967) — актриса и модель;
Леа Сейду (р. 1985) — актриса;
Аделина Сотникова(р. 1996) — фигуристка, чемпионка ОИ в одиночном катании.
Именины 1 июля
Скажем еще пару слов о праздниках 1 июля 2024 года. Согласно святцам, день ангела справляют:
Виктор; Александр; Василий; Никанор; Леонтий.
Вот мы и выяснили, какой праздник приходится на 1 июля 2024 года. Не забудьте поздравить знакомых реставраторов, встретиться с близкими и приготовить аппетитный рыбник.