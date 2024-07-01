Как французы оставили без трофея золотое поколение «красных дьяволов»

Сегодня, 1 июля, в Дюссельдорфе на Евро-2024 состоится матч с невероятно громкой вывеской: Франция — Бельгия. Пожалуй, на стадии 1/8 финала турнира ничего ярче нет, и эту игру ждут с нетерпением, даже несмотря на то, что обе команды не показали своих лучших качеств на стадии группового этапа.

© Соцсети Кубка мира

Французы, которые финишировали лишь на второй строчке в своем квартете, одержали одну победу в трёх матчах и не забили ни одного гола с игры. В матче с австрийцами им помог автогол, а игре с Нидерландами Килиан Мбаппе сумел отличиться только с пенальти. Бельгийцы также не показали ожидаемого блеска, выиграв всего одну встречу. В их составе осталось немного представителей «золотого поколения», которое долгое время находилось на вершине рейтинга ФИФА, но так и не выиграло ни одного значимого трофея.

Наиболее близки к успеху бельгийцы были на ЧМ-2018 в России, где встретились всё с теми же французами, но только на стадии полуфиналов. По факту, это и был скрытый финал всего первенства. Путь «трёхцветных» этому полуфиналу не был усеян розами. Они выбыли из турнира двух южноамериканских гигантов: сначала обыграли Аргентину с Лионелем Месси, а затем и Уругвай с Луисом Суаресом. Бельгийцы, в свою очередь, устроили сюрприз, победив мощную Бразилию в четвертьфинале.

Французы были фаворитами того матча. Их команда выглядела слишком сильной и сбалансированной, чтобы не пройти дальше. Антуан Гризманн был в отличной форме, а 19-летний Килиан Мбаппе уже тогда доказал, что является будущей звездой мирового футбола. И хотя юный талант не забил в том матче, именно его игра стала ключевым фактором победы. Мбаппе получил самую высокую оценку и был признан лучшим игроком встречи.

Но это уже итоги. А вот дебютный отрезок матча прошёл под диктовку бельгийцев. Команда Роберто Мартинеса играла гибко, быстро и атаковала большими силами. Эден Азар дважды имел возможность забить, а Кевин Де Брюйне вырезал потрясающие передачи. Французы казались растерянными, но, как часто бывает в футболе, удача оказалась на их стороне.

Постепенно французы начали перехватывать инициативу. Дидье Дешам сумел найти ключ к обороне бельгийцев, и в последние 15 минут первого тайма «трёхцветные» создали несколько опасных моментов. Мбаппе стал настоящим лидером команды, а его связка с Погба на том турнире до сих пор считается одной из лучших в истории сборной. Фантастическая скорость и техника делали его главным оружием французов. В первой половине игры Килиан совершил лишь 24 касания мяча, но при этом умудрился отдать сразу четыре ключевые передачи, больше, чем любой другой игрок на поле.

Во втором тайме, когда все ожидали, что бельгийцы бросятся в атаку, Франция нанесла решающий удар. Самюэль Умтити забил головой после подачи углового. Но самое интересное, что он выиграл воздушную дуэль у самого Маруана Феллайни, который не смог предотвратить этот гол. До этого казалось, что столь высокого и мастеровитого игрока, просто невозможно превзойти в верховой борьбе. Это был момент, когда стало ясно, что Бельгии будет очень трудно вернуться в игру.

После пропущенного гола «дьяволы» попытались изменить ход матча. Они осадили штрафную площадь Уго Льориса и попробовали использовать свои козыри. На поле вышли Дрис Мертенс и Янник Феррейра-Карраско, усилив атаку. Отличная возможность забить была у Акселя Витселя, но Франция держалась.

«Трёхветные» продолжали обороняться спокойно и уверенно. Их защита была непроходимой, и они сумели сохранить преимущество до финального свистка. Победа 1:0 вывела их в финал, где они разгромили хорватов и стали чемпионами мира.

Этот матч стал одним из самых запоминающихся моментов ЧМ-2018. Французы доказали, что они настоящие чемпионы, а их команда, полная звёзд, смогла справиться с лучшим поколением в истории бельгийского футбола. Килиан Мбаппе, несмотря на то что не забил в том полуфинале, показал, что его игра выходит за рамки одного лишь голевого инстинкта. Вклад этого молодого на тот момент парня в победу был огромным, и Килиан заслуженно получил признание как лучший молодой игрок турнира.

Сегодняшняя встреча Франции и Бельгии на Евро-2024 обещает быть не менее захватывающей. Кто знает, может быть, Килиан Мбаппе снова станет ключевой фигурой, даже если не забьёт ни одного гола.