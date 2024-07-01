Измены мужей и стильные наряды: фанаты сравнили принцессу Диану и Кейт Миддлтон

Жена принца Гарри Меган Маркл известна скандальными выходками, в то время как жене принца Уильяма Кейт Миддлтон удалось завоевать народную любовь с помощью доброты и благородства. С момента замужества Миддлтон сравнивали с погибшей в автокатастрофе принцессой Дианой.

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Принцесса Диана стала явлением в мире моды, и, пожалуй, ничьи наряды в то время не обсуждались так бурно, как ее. Имидж Кейт Миддлтон эволюционировал постепенно. Со временем герцогиню стали называть монаршей особой с безупречным стилем.

Отмечается, что Кейт уже много лет «цитирует» знаменитую свекровь в своих нарядах. На торжественных поминальных службах герцогиня появлялась в серьгах Дианы и очень похожем пальто, на рождественском рауте 2017 года — в тиаре леди Ди. Окружающие воспринимают эту тенденцию как знак уважения матери мужа.

Брак Дианы Спенсер и принца Чарльза дал трещину из-за его привязанности к Камилле Паркер-Боулз. В 2016 году окружающие переживали, что Миддлтон повторит судьбу свекрови. Принц Уильям не спешил отдаляться от своей бывшей Джессики Крейг, с которой был знаком с детства. Джессику как кандидатку в невесты не одобряла Елизавета II, передает Starhit.

В интервью принц Гарри признался, что в детстве много грустил о смерти матери, чтобы так доказать ей свою верность. В один момент он осознал, что принцесса хотела бы видеть его счастливым.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые после диагноза онкологии появилась на публике на мероприятии Trooping the Color. Инсайдер в интервью изданию Life & Style раскрыл главный страх монаршей особы, связанный с ее выходом в свет.