Истребитель пятого поколения Су-57: история, особенности, будущее

Су-57 – новейший отечественный одноместный ударный истребитель пятого поколения. Он способен развивать сверхзвуковую скорость без форсажа, малозаметен, способен маневрировать с большими перегрузками, может управляться в беспилотном режиме с помощью искусственного интеллекта или оператора. К концу 20-х годов XXI века Су-57 должен стать основным элементом системы безопасности воздушного пространства России.

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История создания Су-57

Задача по разработке истребителя пятого поколения была поставлена руководством СССР ещё в июле 1981 года. Соответствующие технические требования подготовил 30-й научно-исследовательский институт Минобороны. Но проектирование перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА), который должен был прийти на смену МиГ-29 и Су-27, затянулось. Из-за распада Советского Союза и экономической нестабильности в стране были закрыты промежуточные проекты МиГ 1.44 и Су-47 «Беркут».

Основная работа над созданием прототипа ПАК ФА (перспективный авиакомплекс фронтовой авиации) началась только в мае 2001 года, в рамках программы И-21. Подготовка велась с 1999 года. Ответственность за изготовление прототипа, получившего наименование Т-50, была возложена на ОКБ «Сухого». Через 3 года появился эскизный макет, а первые лётные испытания состоялись лишь в 2010 году. Производство самолётов было развёрнуто на базе авиационного завода им. Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Контракт на поставку двух машин с Минобороны РФ был заключён в 2018 году.

Интересные факты: существовал совместный проект «FGFA», в рамках которого разрабатывалась индийская версия самолёта. В 2008 году партнёры договорились о приобретении истребителей по цене в 100 млн долларов за штуку. Но из-за затягивания процесса разработки, увеличения стоимости единицы и претензий к оснащению Индия покинула программу спустя 10 лет. Обозначение Су-57 присвоили этой модели в 2017 году.

К сожалению, первый подготовленный экземпляр так и не был передан ВКС. Он разбился во время лётных испытаний в конце 2019 года, пилоту удалось выжить. Данный инцидент не снизил интерес Вооружённых сил России к проекту. Поэтому было заказано ещё 76 истребителей к 2028 году на общую сумму около 170 млрд рублей. Из них планируют сформировать три авиаполка. Таким образом, стоимость одной машины составляет 2,236 млрд рублей.

Постоянно наращивается темп производства. В 2020 году заказчик получил только одну единицу и ещё три через год. За следующий отчётный период было изготовлено 6 машин, а в 2023 году — уже 10. На предприятии неоднократно заявляли, что их целью является выпуск как минимум 20 истребителей в год.

Особенности и преимущества Су-57

Это полноценный стелс-истребитель, малозаметность которого обеспечивается формой корпуса, материалами покрытия, конструкцией двигателя и встроенными средствами РЭБ. Комплекс радиоэлектронной борьбы «Гималаи» отвечает за всестороннюю защиту машины от наведения авиационных ракет любой дальности. Искажение сигналов РЛС противника обеспечивает система «Хибины 10-Р». Предусмотрен тактический канал передачи данных.

С помощью автоматизированной системы управления полётом можно облегчить пилотирование при перегрузках или вернуть борт на аэродром в случае потери сознания лётчиком. Все необходимые действия осуществляются искусственным интеллектом или оператором на земле. Передовая система управления боем способна в режиме реального времени оценивать потенциальные угрозы и предлагать оптимальную тактику. Она же координирует действия истребителя с другими членами авиагруппы.

Су-57 в его текущем виде пока не способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость, так как не оснащён двигателем второго этапа. Однако он превосходит своего прямого конкурента (американский F-35) по аэродинамическим свойствам. Машина оборудована современным комплексом авионики, построенной на отечественной элементной базе.

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Технические характеристики самолета Су-57

Значительная часть информации о данной модели засекречена. В открытых источниках можно найти только примерные данные. Например, известно, что длина фюзеляжа самолёта составляет 19,7 м, а высота — 4,8 м. Его масса без боекомплекта равна 18,5 т. Размах крыла — 14 м, а его площадь составляет 82 кв. метра. Экипаж состоит из одного пилота.

Самолёты первых партий оснащены турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1, на остальные будет устанавливаться двигатель, имеющий на данный момент обозначение «Тип 30». Масса двигателя составляет 1608 кг. Он обеспечивают максимальную тягу в 2х9500 и 11000 кгс соответственно. В режиме форсажа способен выдать 2х15000 и 18000 кгс. Благодаря управлению вектором тяги могут формировать угол отклонения до 20 градусов.

Су-57 может действовать на высоте до 20 км и находиться в воздухе на протяжении 5,8 ч. Он развивает скорость до 2600 км/ч (2100 без форсажа). Способен преодолеть 4300 км на дозвуковой крейсерской скорости. При наличии подвесных топливных баков (ПТБ-2000 или ПТБ-3400) дистанция увеличивается до 5500 км. Но на сверхзвуковой скорости этот показатель сокращается до 2000 км при использовании всего топлива. Конструкция может выдерживать перегрузки в 10-11 g.

Истребитель укомплектован 30 мм пушкой 9А1-4071К, обеспечивающей 1500 выстрелов в минуту. В его арсенале имеется противокорабельная ракета Х-35 и многоцелевая Х-38, противорадиолокационная ракета Х-58УШК, высокоточная Х-59 «Овод» и её усовершенствованная версия Х-69. Кроме того, внутри фюзеляжа также размещаются корректируемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500. На внешних пилонах самолёт может нести КАБ-1500 или прицельный контейнер 101КС-Н, обеспечивающий самозащиту и опознавание наземных целей.

Поражение воздушных объектов осуществляется ракетами РВВ-МД2, РВВ-СД К-77М, которые располагаются во внутренних отсеках, а также РВВ-БД Р-37М (внешнего крепления). Для размещения вооружения в корпусе имеется четыре основных и два боковых отсека. Под крыльями располагаются четыре пилона и ещё два — под воздухозаборниками.

Современное использование

Несмотря на отказ Индии от участия в совместной разработке экспортной модификации Су-57, проект был продолжен. Пока 12 истребителей стоят на вооружении только российской армии. Свою заинтересованность проявляют ОАЭ, ближневосточные страны, государства Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Этот сегмент рынка активно изучается представителями Турции после приобретения С-400 и исключения страны из программы F-35.

Интересные факты: в натовской классификации самолёт получил наименование «felon» (преступник). Два истребителя были переброшены в 2018 году на авиабазу Хмеймим в Сирии. Они осуществили 10 боевых вылетов в рамках проведения второго этапа госиспытаний. В начале 2020 года вновь появились сообщения о применении уже серийных образцов на том же театре военных действий. Озвучены планы создания двухместной модификации Су-57 для зарубежных рынков и российских учебных центров.

Минобороны РФ подтвердило применение данных истребителей в ходе спецоперации. Впервые удалось использовать их по прямому назначению: для уничтожения самолётов противника. Совместно с моделями предыдущих поколений звено Су-57 выполнило задачу командования по завоеванию господства в воздухе. Кроме того, данные машины применяются для нанесения высокоточных ударов по наземным целям из-за пределов действия украинской системы ПВО.

Вывод

Несмотря на все испытания, которые обрушились на отечественную авиационную промышленность в 90-е годы XX века, ей удалось выстоять и создать соответствующий требованиям эпохи истребитель. Су-57 находится только в начале своего пути, его ждет долгая служба в составе ВВС России. А наглядная демонстрация силы русского оружия может поспособствовать и зарубежным продажам Су-57.