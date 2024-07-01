Женщина бросила в океан обручальное кольцо и устроила грандиозный праздник в честь развода

Блогер Сабриан Филипп из США устроила грандиозный праздник в честь развода и потратила на него около 30 тысяч долларов (около 2,5 млн рублей). Об этом сообщает Business Insider.

© Shutterstock

Женщина познакомилась с будущим мужем в 2017 году на Бали. Несколько лет пара встречалась в США, затем перебралась в Шотландию, где в 2020 году партнер Филипп сделал девушке предложение. Влюбленные планировали сыграть свадьбу на Бали, но начавшаяся пандемия изменила их планы. В итоге они оформили отношения в Дании, и присутствовали на церемонии лишь вдвоем, пока родные и друзья молодоженов наблюдали все по видеосвязи.

В 2023 году супруги из-за постоянных разногласий приняли решение разойтись, в связи с чем Филипп устроила большую вечеринку, на которую позвала семью и друзей. Вместе с подругами она устроила фотосессию в нижнем белье, а затем отмечала «начало новой главы жизни» в ресторане на побережье в Майами. Блогер призналась, что потратила на праздник крупную сумму. Кульминацией вечеринки стал момент, когда Филипп выбросила в океан обручальное платиновое кольцо Cartier, которое сама приобрела в Копенгагене перед церемонией бракосочетания.