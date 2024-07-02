Почему Млечный Путь пускает загадочные пузыри

В 2020 году астрономы обнаружили большую структуру в форме песочных часов в центре нашей галактики Млечный Путь или вблизи него. Их назвали «пузырями eROSITA», потому что были открыты с помощью этого телескопа. Недавно исследовательская группа ученых из Китая и Европы построила карту этого региона галактики в высоком разрешении и обнаружила доказательства того, что две наиболее заметные особенности не являются отдельными, сообщает Phys.org. Научная статья вышла в Astrophysical Journal Letters.

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Пузыри eROSITA — структуры, впервые обнаруженные рентгеновским телескопом eROSITA, находящимся на борту российско-германской космической астрофизической обсерватории высоких энергий «Спектр-РГ», отправленной в космос в 2019 году. Эти пузыри были похожи по форме на «пузыри Ферми», открытые десятилетием ранее. Однако последние наблюдались в гамма- и рентгеновском диапазоне, а пузыри eROSITA — мягкие рентгеновские лучи (высокоэнергетические фотоны, но с меньшей энергией, чем рентген).

Пузыри eROSITA в целом больше и энергичнее, чем пузыри Ферми. Они выходят вверх и вниз относительно плоскости Млечного Пути, с двумя заметными особенностями в северном пузыре: Северная Полярный Отрог (NPS) и Облако Лепестков Лотоса (LPC). Однако до сих пор не было понятно, являются ли последние частью пузыря или что-то отдельное. От понимания этого зависит, какого размера загадочный пузырь.

Для объяснения пузырей eROSITA выдвигались две противоречивые гипотезы: либо пара гигантских пузырей размером 10 000 парсеков, выдутых центром галактики, либо структура размером 100 парсеков, случайно расположенная в направлении центра Галактики. (Один парсек равен 3,26 светового года.) Они кажутся плоскими и были даже версии, что это тень какого-то другого явления.

Ученые обнаружили три изолированных пылевых облака на расстоянии от 500 до 800 парсеков, чья форма идеально соответствует рентгеновским теням на пузырях eROSITA, получается, что пузыри еще дальше. Ударный фронт, излучающий поляризованные радиоволны, соединяет Северный Полярный Отрог и Облако Лепестков Лотоса.

Авторы определили, что северный пузырь eROSITA, скорее всего, размером 10 000 парсек с корнем в галактическом центре, «надутый» за счет инъекции энергии. А Северная Полярный Отрог и Облако Лепестков Лотоса — его части.

Граница южного пузыря не так четко определена, как северного, из-за более слабого рентгеновского излучения и некоторых сложностей наблюдения. Он кажется более вытянутым и менее наклонным, чем северный пузырь.