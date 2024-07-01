Приметы и поверья на 2 июля: что нельзя делать на Зосима Пчельника

2 июля по народному календарю отмечают день Зосима Пчельника. Предки верили, что начиная с июля пчелы начинают усердно трудиться и заливать в соты мед. Поэтому к ульям в этот период близко не подходили, дабы не потревожить насекомых. Православные в этот день вспоминают Святителя Иова, патриарха Московского и всея России.

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На Руси запрещалось 2 июля приближаться к пчелиным ульям. Считалось, что желтобрюхие «обидятся» и улетят навсегда от хозяина. Что же касается пасечников, то им не рекомендовалось распространяться о своих успехах: хвататься урожаем. Не следовало и продавать мед в этот день. Можно было столкнуться с нехваткой денег.

2 июля не стоит совершать крупные покупки. Есть риск оказаться в долговой яме. Еще один совет по финансовой части – не жалуйтесь окружающим на нехватку денег, так их может стать еще меньше. Никому не давайте в долг, да и сами не занимайте. В этот день следует как можно меньше откровенничать с малознакомыми людьми. Есть риск быть сглаженным.

Посвятите день прогулке на природе. Лучше всего провести время около реки или озера. Предки верили, что в первые утренние часы вода обладает особой силой. Незамужние девушки, умываясь такой водой, могли усилить свою красоту и привлекательность. А дамы в браке надеялись продлить свою молодость.

Согласно приметам, если пчелы кусаются, то в скором времени будет засуха. Если вечером на небе проявится радуга, то хорошая погода будет длиться несколько недель. Если животные ведут себя беспокойно, то ожидается сильный дождь.