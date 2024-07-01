Легенды древней Земли: самая большая черепаха

Двухметровый панцирь, острые рога у самцов, мощные челюсти, способные разгрызать экзоскелеты животных… Все это — про самую большую черепаху в истории Stupendemys.

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Род черепах Stupendemys обитал 9-7 млн лет назад. Панцирь этих огромных животных был около 2,3-2,4 метров в длину и почти 2 метра в ширину. Весить ступендемис мог до 2 тонн. Это были крупнейшие пресноводные черепахи в истории нашей планеты.

Впервые останки этого животного были обнаружены в 1972 году в ходе раскопок в Венесуэле, организованных Гарвардским университетом.

Рогатая черепашка

В 2020 году ученые исследовали останки вида Stupendemys geographicus. Специалисты предположили, что вес этой особи составлял 1145 килограмм.

В этой же работе исследователи обнаружили проявление полового диморфизма у S. geographicus. Так, у самцов по бокам от углубления в передней части панциря были расположены «рога» — два прямых выступа. По словам исследователей, эти костные структуры нужны были для сражений с другими самцами-соперниками. Эту догадку подтверждает повреждение на одном из найденных учеными рогов. Скорее всего, животное получило травму в ходе драки с другим самцом. Еще одно доказательство этого предположения: самцы многих видов современных черепах выясняют отношения с помощью драк. Например, так делают пресноводные черепахи Chelydridae, одни из крупнейших в мире сегодня.

Ученые считают, что самцы этого вида были крупнее самок. Такой вывод исследователи сделали потому, что у современного близкого родственника ступендемиса по имени Peltocephalus dumerilianus (она же большеголовая речная черепаха Амазонки) самцы тоже больше самок.

Большой папочка

Почему же эта черепаха стала такой большой? Обычно гигантизм у животных развивается из-за определенных причин: климата, размера среды обитания, конкуренции, наличия и количества хищников и так далее. Ученые полагают, что в случае с Stupendemys сыграл свою роль комплекс факторов, однако определяющим аспектом стал размер среды обитания.

В течение палеогена и до позднего миоцена (от 66 до 5 миллионов лет назад) северная часть Южной Америки имела самые обширные пресноводные и прибрежные экосистемы в своей геологической истории. Особенно сильно развились водно-болотные угодья и озера. Благодаря этому у больших черепах было много ресурсов, крупные территории и возможность развить гигантизм.

Довольно теплый климат также позволял животным увеличивать свои размеры. Огромная змея титанобоа стала такой большой как раз из-за высокой температуры. Вероятно, по тем же причинам увеличился размер Stupendemys.

Большому зверю — большая еда

Ранее исследователи считали, что гигантские черепахи Stupendemys могли хватать и удерживать добычу очень большого размера, в том числе рыбу, мелких кайманов и змей. Однако в 2020 году ученые пришли к выводу, что рацион этих крупных животных мог быть гораздо более разнообразным. Исследователи заявили, что гигантские черепахи были дурофагами, то есть могли потреблять организмы, покрытые твердыми экзоскелетами.

Также есть вероятность, что Stupendemys питался фруктами, хотя, скорее всего, они не были основной частью его рациона.а.