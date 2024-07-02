Чем мертвый Сталин шокировал сотрудников лаборатории Мавзолея

Тело Иосифа Сталина, которое планировалось забальзамировать, было доставлено в лабораторию при Мавзолее всего спустя 2 часа после смерти. Многих сотрудников лицо вождя напугало. Все дело в том, что Сталин в реальной жизни выглядел несколько иначе.

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Физический недостаток

В детстве Иосиф Виссарионович Сталин перенес оспу. Историки отмечают, что тогда он находился чуть ли не на краю гибели, но остался жив. Вот только лицо вождя с тех пор разительно изменилось: кожа на его лице была испещрена оспинами. Борис Красильников, автор книги «Сталин», утверждает, что упомянутые отметины (если не принимать во внимание его руку, поврежденную при наезде фаэтона) Иосиф Виссарионович считал своим большим физическим недостатком.

Недаром, по словам Роя Медведева, на фотографиях Сталина и тем более на его живописных портретах увидеть оспины практически невозможно. Художники их попросту не изображали, а снимки тщательно ретушировали. Именно поэтому многих поражал внешний вид Иосифа Виссарионовича, который отличался от известного образа. Мало того, как свидетельствовал охранник вождя Рыбин, в минуты особого напряжения (например, на похоронах Кирова) оспины на лице Сталина становились виднее.

Следы на лице

Примечательно, что по поводу оспин на лице Иосифа Сталина воспоминания тех, кто видел вождя вблизи, крайне противоречивы. Так, министр иностранных дел Андрей Громыко рассказывал, что он «ничего подобного не замечал». Но если верить охраннику Рыбину, то перед смертью оспины на лице Сталина должны были стать более рельефными. Как известно, Иосиф Виссарионович умер не сразу, а мучился несколько суток.

Неудивительно, что первое, что бросилось в глаза сотрудникам Лаборатории при Мавзолее Ленина, куда привезли мертвого Сталина, — это оспины. Кроме этого, шок вызвали и пигментные пятна, покрывавшие лицо лидера партии. По крайней мере, об этом говорил ученый Илья Збарский, силами которого было сохранено тело Ленина. Дело в том, что работники лаборатории, как и большинство советских граждан, видели Иосифа Виссарионовича только на фотографиях.

Загримированный Сталин

Действительно, разница между двумя образами Иосифа Сталина, реальным и «портретным», была существенной. К примеру, тот же Рой Медведев утверждает, что на фотоснимках Сталину не только убирали оспины, но и увеличивали лоб. На самом же деле у вождя были и оспенные отметины, и низкий лоб, и рыжеватые глаза. Не зря, как сообщает в свое книге «Мифы и правда о семье Сталина» Александр Колесник, на похороны своей второй жены Сталин пришел со слоем грима на лице.

Даже на лица двойников Иосифа Виссарионовича, которые, согласно некоторым версиям, заменяли его на мероприятиях, где могло быть совершено покушение, накладывали грим, имитировавший знаменитые оспины. Подобную процедуру проделывали с артистом Феликсом Дадаевым, в течение долгих лет молчавшим о той роли, которую ему приходилось играть в сталинские годы. По словам историков, для большего сходства с лидером страны Дадаева даже заставили поправиться на 11 килограммов.