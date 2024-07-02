Переехавшая из Владивостока в Таиланд женщина при загадочных обстоятельствах потеряла память

Уроженка Владивостока Оксана Савон оказалась в госпитале Таиланда из-за потери памяти. Единственное, что известно родным женщины, – перед трагедией она поругалась с супругом, после чего они разъехались. О том, что женщина находится в больнице, семья россиянки узнала только из социальных сетей.

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О том, что Оксана уже несколько дней находится в больнице, семья узнала только 2 июля. Мать женщины рассказала, что ее дочь вместе с супругом переехали жить в Таиланд осенью 2023 года. Однако пара несколько дней назад поругалась, и мужчина все это время думал, что его супруга находится в гостинице. Только сегодня он узнал правду – Оксана потеряла память и лежит в больнице.

«Муж дочери Денис только сегодня узнал, что все это время Оксана была в госпитале, а не в гостинице. Как назло они поругались незадолго до того, как с моей дочкой приключилась беда. Но я не знаю, что произошло, не об их конфликте, не о причинах травмы. Об этом нам пока не говорят», – рассказала мать Оксаны «КП-Владивосток».



Сестра супруга пострадавшей также отметила, что в настоящее время неизвестно, что именно произошло с женщиной. Неизвестно также, в какую сумму обойдется лечение и может ли Оксана вернуться сейчас домой.