Захват самолета: как стюардессы спасли десятки пассажиров-заложников

Осенью 1986 года в Уфимском аэропорту был захвачен самолет, на борту которого находились 76 пассажиров. Хрупкие стюардессы в тот момент проявили удивительное мужество и сумели спасти десятки человеческих жизней.

Захват самолета

Как пишет в своей книге «Бандиты времен социализма: хроника российской преступности 1917-1991» Федор Раззаков, 20 сентября 1986 года преступники, служившие в тот момент в армии, захватили пассажирский самолет Ту-154 в Уфимском аэропорту. До этого Николай Мацнев, Сергей Ягмурджи и Александр Коновал угнали автомобиль, расправившись по дороге с двумя стражами порядка. После двойного убийства Коновал предпочел сбежать, а Мацнев и Ягмурджи продолжили свой кровавый путь.

Для солдат, бросивших свой пост с оружием в руках, захватить самолет с 76 пассажирами и 5 членами экипажа на борту оказалось нетрудно. Тем более, что Николай Мацнев и Сергей Ягмурджи проходили службу в антитеррористической группе и обладали необходимыми знаниями. Мацнев и Ягмурджи потребовали изменить маршрут и вылететь в Пакистан. При этом они расстреляли двух пассажиров мужского пола. Таким образом бандиты, видимо, хотели продемонстрировать, что ни перед чем не остановятся.

Подвиг стюардесс

В Уфу срочно прибыла группа «Альфа». Но штурмовать самолет не решались, потому что Николай Мацнев и Сергей Ягмурджи отлично знали устройство ТУ и его структуру. Кроме того, «альфовцы» опасались за жизни пассажиров. На помощь пришли стюардессы Елена Жуковская и Сусанна Габинец (по другим данным, Жабинец). Если верить Денису Соловьеву, автору книги «Группа Альфа спецназ КГБ СССР и ФСБ России», девушки уговорили преступников отпустить 46 человек для того, чтобы «самолет стал легче».

После этого Мацнев и Ягмурджи почему-то расслабились, попросили гитару и наркотики. Последний «заказ» был как нельзя кстати: в наркотическое вещество было подмешано сильнодействующее снотворное. Употребив наркотики, оба солдата заснули. Это обстоятельство позволило Жуковской взять автомат у преступников и вывести из салона остальных пассажиров. Когда Мацнев и Ягмурджи очнулись, они пытались взломать дверь в кабину пилотов, но тут же был дан приказ о штурме.

Последствия инцидента

Благодаря мужеству Елены Жуковской и ее напарницы были спасены десятки жизней. А вот террористам уйти от возмездия не удалось. Во время завязавшейся перестрелки Сергей Ягмурджи получил ранение в ногу, а Николай Мацнев был застрелен сотрудником «Альфы». Примечательно, что на бойца по этому поводу было даже заведено уголовное дело. Но суд его полностью оправдал. Так что на скамье подсудимых оказались лишь Сергей Ягмурджи, Александр Коновал и солдаты, которые знали о готовившемся захвате.

Военный трибунал не нашел для Сергея Ягмурджи более подходящего наказания, чем смертная казнь. Приговор привели в исполнение в следующем 1988 году. Александр Коновал получил 10 лет заключения. Он очутился вне стен колонии уже в 1992 году благодаря амнистии, объявленной президентом страны. Что касается героинь этой истории, то Елена Жуковская и Сусанна Габинец были отмечены наградами и удостоились орденов Красного Знамени.