Почему советский нарезной батон был вкуснее современного

Большинство разговоров о советской эпохе сводится к сравнению «как было» и «как сейчас». Значительное место в подобных дискуссиях занимает обсуждение продуктов питания, которые, по мнению многих, были качественнее и вкуснее. Часто вспоминают хлеб, в том числе нарезные батоны, на самом деле отличавшиеся от нынешних в лучшую сторону.

Некоторые уверены, что вкус нарезного батона ухудшился из-за новых ГОСТов. Но стандарты изменились совсем незначительно, а вот рецепт стал другим. Это связано с тем, что современная рыночная экономика требует выпуска как можно большего количества продукции за короткий срок, а качество, за которое боролись в СССР, ушло на второй план.

Советские пекари ставили опару на 4 часа, а лишь потом, когда она доходила до кондиции, добавляли остальные ингредиенты. Среди компонентов классического нарезного батона обязательно присутствовал сливочный маргарин — он и придавал хлебобулочному изделию незабываемый молочный вкус, которого так не хватает батонам сегодня.

Сегодня тесто замешивают в один прием, а чтобы обеспечить вкус, используют различные добавки. Про маргарин не идет и речи — вместо него давно уже используют дешевые растительные жиры.

Но и это не все. Любая хозяйка знает, как сильно зависит качество и вкус продукции от печи. В Союзе использовали газовые печи, которые, кроме всего прочего, обеспечивали батоны замечательной хрустящей корочкой.

Ну и напоследок давайте вспомним упаковку. Конечно же, советский нарезной батон не клали в пакеты, ведь срок его годности по правилам составлял всего сутки. Каждый день в булочные батоны завозили дважды и ни у кого не было и в мыслях интересоваться датой изготовления продукта. Упаковка также влияет на вкус и запах хлеба, конечно же, не в лучшую сторону.