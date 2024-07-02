Роль НЛО в истории человечества

2 июля отмечается День НЛО – неопознанных летающих объектов. Относиться к этому празднику можно с известной долей иронии, но со временем всё может стать гораздо серьёзнее, а отношение к НЛО приобрести вполне политический оттенок. Во всяком случае, все предпосылки для этого есть. Стало же мгновенно политическим явлением наличие прививочников и антипрививочников.

Дата 2 июля для празднования Дня НЛО выбрана не случайно – именно в этот день в пустыне штата Нью-Мексико в США разбился некий аппарат. Случилось это 2 июля 1947 года недалеко от городка Розуэлл, поэтому первая «встреча» с НЛО получила название «Розуэлльский инцидент». На место крушения прибыли федеральные службы и военные, его оцепили, обломки собрали и уехали.

Никто этому происшествию не придал значения. И то верно – мало ли что могло грохнуться в пустыне, тем более что и военные сказали, что разбился метеозонд. Одним словом, практичные местные жители быстро об инциденте забыли и вернулись к своим делам. Даже уфологи, которые к тому моменту уже существовали, не шибко возбудились.

© Майор Джесси Марсел и обломки летающего объекта (Форт-Уэрт, 8 июля 1947 года)

Переполошили всех спустя 30 лет физик Стэнтон Т. Фридман и майор Джесси Марсель. Первый ко всему прочему оказался уфологом и разыскал второго, который участвовал в расследовании Розуэлльского инцидента. Марсель высказал уверенность, что военные скрыли факт крушения инопланетного космического корабля, а заодно и обнаруженного там пилота.

И вот тут началось! Уфологи подпрыгнули от радости, журналисты увидели ещё одну тему, которая интересна читателям и зрителям. Истории об НЛО посыпались одна за другой. И продолжают сыпаться до сих пор.

27 апреля 2021 года Пентагон официально подтвердил, что его военнослужащие встречались с неопознанными летающими объектами, а приборы объективного контроля их зафиксировали. Так что это не галлюцинации пилотов. Всего были подтверждены подлинность трёх роликов. Но что это – никто не знает. Продолжаем гадать.

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Мир давно уже разделился на два лагеря – сторонников НЛО и тех, кто над ними смеётся. Но по большому счёту, это все старое разделение на сторонников теории заговора, и их противников. Кто-то свято верит в мировое правительство, как вариант, подконтрольное инопланетянам, кто-то уверен, что инопланетяне и есть то самое мировое правительство. Остальные крутят пальцем у виска. Беда первых – буйная фантазия при минимуме фактов, беда вторых – излишняя рациональность и святая вера в логику.

Но в той же науке широко применяется метод допуска. Это когда ученые допускают существование некого, допустим, математического постулата, цифры, явления. И смотрят что может случиться, как поведёт себя та или иная формула, если представить его существование. Таким образом они получают некий результат, который часто указывает направление дальнейшего движения, даже если он отрицательный.

Историки такой приём терпеть не могут — там чёткое определение: история сослагательного наклонения не имеет. Это абсолютно верно относительно задокументированных событий, в факте и последовательности которых мы уверены.

© Фрагмент картины Мазолино де Паникале «Чудо снега», XV век

Но в том то и дело, что большая часть документов по истории человечества утеряны. Или отсутствовали изначально. Великая Александрийская библиотека давно сгорела. Уничтожение античного мира, наступление эпохи Средневековья, разорвало связь с прошлым. Мы доподлинно, в деталях, знаем свою историю только за последние тысячу лет максимум. Но только Древний Египет просуществовал не менее 4 тысяч лет! А скорее всего гораздо больше. Современному календарю в два-три раза меньше. И сколько всего случилось за это время, о чём мы даже не подозреваем?

Почему бы не представить себе, что древние люди вступали в контакт с иными цивилизациями? Это великая гордыня, думать, что жизнь существует только на Земле. Достаточно какой-то внеземной цивилизации оказаться старше нас тысяч на десять лет и их технологическое развитие может быть недосягаемым для нас сейчас. А уж тем более тогда.

© Кадр из сериала «Секретные материалы»

Может отсюда и основной постулат всех религий: верь?! Вот представьте себе, что инопланетянин рассказал древнему человеку из Шумера о космосе, о каких-то законах физики. Но тот не способен понять. И тогда ему говорят: ты просто верь, что это так!

В реальности наши знания даже сейчас мизерные. И мы совсем не знаем прошлого человечества. Поэтому, наверное, не стоит смеяться над адептами НЛО. Ну если это, конечно, не совсем медицинский случай.

Кто знает, может пройдёт какое-то время и 2 июля станет общечеловеческим государственным памятным днем. Может даже выходным.