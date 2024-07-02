2 июля: Зосима Пчельник, день спортивных журналистов, собак и НЛО

2 июля — 184-й день високосного года. Это особенный день для спортивных журналистов, уфологов и собачников. А по народным поверьям, это день, когда деньги липнут к рукам, словно мед. Рассказываем, чем примечательна дата 2 июля: какой праздник отмечают в РФ и других странах, чем заняться, чтобы привлечь удачу, и многое другое.

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Профессиональные праздники 2 июля 2024 года

Первым делом поговорим про профессиональные праздники 2 июля 2024 года. На эту дату приходится Международный день спортивного журналиста. Праздник приурочен к годовщине основания Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Сотрудники спортивных СМИ принимают поздравления и устраивают корпоративы. А особенно выделившимся журналистам вручаются престижные награды.

А еще 2 июля — праздник уфологов и всех, кто верит в существование внеземной жизни. Они отмечают Всемирный день НЛО. Праздник приурочен к годовщине Розуэлльского инцидента. Согласно городской легенде, 2 июля 1947 года в городе Розуэлл (США) произошло крушение летающей тарелки. Подробностей о случившемся немного, так как правительство Штатов якобы засекретило всю информацию. В память о произошедшем исследователи неопознанных летающих объектов проводят встречи, семинары и даже конференции.

Какой еще праздник приходится на 2 июля 2024 года? Это:

День дипломатической службы для жителей Казахстана;

День работников полиции в Азербайджане.

Какой еще праздник отмечают 2 июля

В России 2 июля — праздник для жителей Владивостока. Они отмечают день рождения города. Согласно официальной версии, он был основан 2 июля 1860 года. А якуты отмечают День реки Лены. Праздник учрежден для воспитания экологической осознанности и бережного отношения к природным ресурсам.

В числе международных праздников 2 июля 2024 года — Всемирный день собаки. Он не закреплен на официальном уровне, но получил поддержку любителей и владельцев собак. Идея учредить праздник принадлежит Международному фонду социальных инициатив. В День собаки проходят выставки и кинологические спортивные соревнования. А еще это хороший день для пожертвований в приюты и волонтерства.

Зосима Пчельник — народный праздник 2 июля в России

Согласно народному календарю, 2 июля в России — праздник Зосимы Пчельника. РПЦ вспоминает мученика Зосиму Аполлониадского. Он жил на рубеже I–II веков, во времена гонения христиан. За вероисповедание Зосима был схвачен язычниками и подвергнут пыткам, а затем казнен. День его поминовения приходится на период появления меда в сотах. Поэтому Зосиму почитают как покровителя пчеловодов, а в народе его прозвали Пчельником.

Многие приметы и поверья праздника 2 июля связаны с пчелами. Пасечникам запрещается беспокоить пчел или хвастаться ульями. Не стоит и пересчитывать насекомых: они могут захворать и умереть. По поведению пчел можно предсказать погоду. Если насекомые ведут себя агрессивно, значит, грядет засуха. А если они торопятся к ульям, то скоро начнется дождь.

Приметы на 2 июля: что можно и нельзя делать

Согласно народным поверьям, 2 июля можно привлечь благополучие, в том числе финансовое. Для этого достаточно:

взяться за важное дело — любое начинание пойдет хорошо; раздать долги — деньги «прилипнут» к рукам и вернутся сторицей; умыться рекой из водоема, находящегося близ пасеки, — она дарует здоровье и красоту.

Если же говорить про запреты, то 2 июля 2024 года нельзя:

хвалиться достатком и в принципе говорить о финансах — благополучие отвернется; брать или давать в долг — к финансовым проблемам; ссориться — распри привлекут беды; отдавать или продавать мед — к горю; переедать — к нищете.

День в истории: какие события произошли 2 июля

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 2 июля. Теперь поговорим о событиях, увековечивших эту дату в истории. В их числе:

1853 — начало Крымской войны;

1859 — первый дальний полет на аэростате;

1900 — начало вторых Олимпийских игр;

1941 — старт работы аэропорта Внуково;

1947 — премьера фильма «Весна» с Любовью Орловой;

1990 — открытие последнего (XXVIII) съезда КПСС.

Кто из знаменитостей родился 2 июля

2 июля появились на свет:

Надежда Пушкина (1775–1836) — мать Александра Пушкина; Герман Гессе (1887–1962) — писатель, нобелевский лауреат;

Рене Лакост (1904–1996) — спортсмен, основатель бренда Lacoste; Иван Тараканов (1928–2015) — филолог, специалист по удмуртскому языку и литературе;

Сергей Хрущев (1935–2020) — ученый, сын Никиты Хрущева; Наталия Рудова (р.1983) — актриса;

Руслана Коршунова (1987–2008) — супермодель родом из Казахстана;

Юлия Алипова (р.1990) — Мисс Россия — 2014;

Мэдисон Чок (р.1992) — фигуристка, многократная чемпионка.

Именины

И напоследок перечислим именинников 2 июля 2024 года. День ангела празднуют:

Зосима;

Иван;

Иуда;

Мария;

Фаддей.

Мы выяснили, какой праздник приходится на 2 июля 2024 года. Самое время порадовать любимую собаку или сделать пожертвование приюту, полакомиться медом и взяться за давно откладываемый проект.