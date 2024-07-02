Почему перстень папы римского называется «Кольцо рыбака» и в чем его секрет

«Кольцо рыбака» — неотъемлемый атрибут папского облачения, не менее важный, чем тиара. Он не передается от одного понтифика к другому, а изготавливается для каждого папы индивидуально. Какие секреты таит этот символ папства, и почему он называется именно «Кольцо рыбака», а не иначе?

Глава католической церкви считается наследником апостола Петра, одного из самых верных учеников Христа. До крещения он был простым рыбаком, и название этой профессии начали применять к нему позже как метафору. В христианстве апостола считают «ловцом человеческих душ», который собирает грешников и наставляет их на истинный путь.

Как последователь Петра, папа римский тоже ловит человеческие души, не давая им погрязнуть в мерзости грехов. Именно поэтому папский перстень и получил название «Кольцо рыбака». Он украшен изображением креста и апостола Петра, забрасывающего в море сеть. Но при этом кольцо каждого папы уникально. Его изготавливают для нового понтифика и украшают его инициалами.

До 1842 года папское кольцо с его именем служило печатью, для заверения писем и важных документов. «Кольцо рыбака» изготавливали из чистого золота, а вручает его избранному голосованием папе декан Коллегии кардиналов в ходе церемонии коронации. При этом глава католической церкви должен с почтением припасть губами к реликвии, в знак смирения и уважения к великой миссии продолжателя дела апостола Петра.

После смерти или отречения папы его кольцо уничтожают. Раньше это делалось для того, чтобы кардиналы не смогли подделать печати на документах. В наши дни, когда кольцом бумаги уже не заверяют, это просто важная традиция. Обычай уничтожать перстень, а потом снова его изготавливать, послужил поводом называть его «перстень-феникс».

Интересные факты о папском кольце

Впервые «Кольцо рыбака» упоминается в письме папы Климента IV, составленном в 1265 году. С тех пор трепетное отношение к перстню среди высоких лиц Ватикана совершенно не изменилось. Но кое-что интересное все же произошло. В 2013 году папа Франциск, принимая высший духовный сан, пожелал, чтобы кольцо изготовили не из золота.

© Папа Франциск

Для этого понтифика перстень отлили из серебра и покрыли позолотой. Сделано это не из каких-то особых соображений, а в целях простой экономии. Но какой бы материал ни использовали, «Кольцо рыбака» является бесценным, как один из символов папства.

© Папа Римский Бенедикт XVI

В 2006 году папа Бенедикт XVI за один день дважды чуть не потерял реликвию. Произошло это в итальянском городе Вероне во время встречи с верующими на футбольном поле. Кольцо два раза слетало с пальца понтифика во время рукопожатий с католиками. Каждый раз перстень возвращали владельцу.