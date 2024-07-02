«Беларусьфильм»: от революции до наших дней

В этом году «Беларусьфильм» отметит 100-летие – киностудия начала свою деятельность 17 декабря 1924 года. В преддверии Дня независимости Беларуси вспоминаем о творческих успехах страны: расскажем, как развивалось национальное кино на его главном киноконцерне.

Рождение белорусского кинематографа

17 декабря 1924 года правительство Белорусской ССР выпустило постановление об организации собственного кинопроизводства. Так началась история кинофабрики «Беларусьфильм».

Кино в Беларуси существовало и до революции, но больше напоминало новостную хронику: «Пожар в городе Минске на Полицейской улице», «Крушение поезда на станции Рудники» и другие подобные ленты снимались местными операторами. В Минске кинотеатров было около 60 – после Октябрьской революции их национализировали. Было создано Управление по делам кинематографии, которое должно было снимать белорусское кино, однако никто из управленцев в этом не разбирался. Тогда структуру реорганизовали и создали «Белорусское пролеткино», позже его тоже закрыли из-за неудач в съемках. В 1924 году учредили «Белгоскино», которое успешно приступило к работе и позже стало известной нам киностудией.

Период «Белгоскино»

В 1925 году в Минске оборудовали кинолабораторию для выпуска кинохроники и документальных фильмов. Художественные ленты снимались на базе московских студий. Также в 1928 году для съемок игровых фильмов «Белгоскино» создало отдельную студию «Советская Беларусь», которая базировалась в Ленинграде. Находилась она там потому, что у белорусских кинематографистов не было нужного оборудования для съемок.

В здание бывшего дореволюционного театра «Кривое зеркало» пригласили ленинградских режиссеров и дали задачу: снимать кино о белорусском народе. Приходилось вникать в тонкости белорусской истории, но не у всех это выходило – многих отстраняли от работы. В конце концов кинопроизводство удалось наладить.



Первым фильмом «Советской Беларуси» стала драма «Лесная быль» 1926 года. Картина режиссера Юрия Тарича рассказывает о борьбе белорусов с польскими интервентами. Режиссер хоть и работал в Москве, но был родом из Плоцка, потому его можно по праву считать одним из основоположников белорусского кино. Также Тарич снял первый белорусский звуковой фильм, а точнее серию фильмов «Переворот» из пяти документальных сюжетов.

Позже в ленинградскую студию отправились работать молодые белорусские режиссеры. Большинство картин конца 1920-х годов были посвящены борьбе белорусов за национальное освобождение: «Кастусь Калиновская», «В огне рожденная», «Сосны шумят» и другие. Только в 1930-е годы спектр тем расширился. Тогда появились комедии «Моя любовь», «Искатели счастья», «Девушка спешит на свидание». Стали снимать фильмы для детей, экранизировать литературные произведения. В 1939 году «Советская Беларусь» переехала в Минск – для студии выделили отдельное здание и оборудование.

«Белгоскино» во время войны

Во время войны киностудия частично оставалась в Минске и занималась военной хроникой. Остальные отделения были эвакуированы в Алма-Ату и прикреплены к Центральной Объединенной киностудии. В этот период вышел альманах «Белорусский киносборник» с небольшими патриотическими фильмами, киножурнал «Советская Белоруссия» и фильм-концерт «Живи, родная Беларусь!». Из художественных картин сняли только «Семью Януш» о председателе колхоза и его сыновьях. Тогда в приоритете были документальные фильмы о делах фронта – в этом белорусские кинематографисты были лучшими. При участии «Белгоскино» был снят «Разгром немецких войск под Москвой», который принес СССР первый «Оскар».

«Беларусьфильм» после войны

После войны студию переименовали в «Беларусьфильм». В 1949 году она выпустила первую послевоенную художественную ленту – драму «Константин Заслонов» о герое-фронтовике с Владимиром Дружниковым в главной роли. Военная тема стала одной из ведущих на белорусском киноконцерне, в народе студию даже прозвали «Партизанфильм».



Долгое время белорусское кино не попадало во всесоюзный прокат, многие фильмы 1960-х годов оставались известны только жителям республики. С развитием телевидения больше людей увидели работы режиссеров Александар Зархи, Виктора Турова, Александра Файнциммера, Николая Фигуровского и других, работавших на студии в разные годы. Наиболее известные ленты того периода – «Я родом из детства», «Саша-Сашенька» с Владимиром Высоцким, «Годен к Нестроевой», «Через кладбище», «Девочка ищет отца» и «Сыновья уходят в бой».

Новая волна режиссеров

В 1970-х в студии начинают работу режиссеры новой волны. Они смещают военную тематику и задают новые темы для кинопроизводства. В тот период были сняты прорывные для белорусского кино картины: первый советский мистический триллер «Дикая охота короля Стаха» Валерия Рубинчика, экранизация одноименного романа Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать» Наума Ардашникова, на съемки которой также претендовал «Мосфильм». Тогда же Леонид Нечаев снял известные на весь Союз «Приключения Буратино» и «Про Красную Шапочку», а Игорь Добролюбов экранизировал «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.

© Рина Зеленая в роли черепахи Тортиллы и Дима Иосифов в роли Буратино в фильме по сказке Алексея Толстого «‎Приключения Буратино»‎ режиссера Леонида Нечаева. Производство киностудии «‎Беларусьфильм»

В 1977 году началась совместная с «Мосфильмом» работа над лентой Элема Климова «Иди и смотри» – одной из самых страшных картин о войне. Работа шла 8 лет. Фильм получил широкое признание в стране и за рубежом, а также награды крупных кинофестивалей. По итогам опроса «Иди и смотри» стал лучшим фильмом 1986 года.



В 1980-х вышел ряд успешных картин – «Белые Росы», сказки «Проданный смех» и «Рыжий, честный, влюбленный», сериал «Государственная граница». Важной картиной стала двухсерийная социальная драма «Меня зовут Арлекино» 1988 года – перестроечная драма о молодежных группировках. Она стала самым кассовым фильмом киностудии и за год собрала аудиторию в 41,9 млн человек.

Постсоветский период и наши дни

После распада Советского Союза «Беларусьфильм» существовал в основном за счет совместных работ с российскими режиссерами. Здесь снимали Петр и Валерий Тодоровские, Дмитрий Астрахан и другие. Совместно со студией сняты шесть сезонов сериала «Каменская», военная драма «Последний бронепоезд», мелодрама «Любить по-русски», мюзикл «Стиляги» и другие картины разных жанров. Киноконцерн развивается и в наши дни: в этом году «Беларусьфильм» планирует выпустить 27 фильмов – анимационных, документальных и игровых.