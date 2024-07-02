Восстановлен облик самого могущественного фараона Древнего Египта

Ученые из Бразилии и Египта воссоздали облик Рамсеса II — одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта. Он царствовал в XIII веке до нашей эры, и его правление ознаменовалось великими военными походами и завоеваниями, сделавшими Древний Египет мощнейшим государством того периода.

3D-моделирование

Ученые взяли за основу череп фараона, а точнее — его 3D-модель и при помощи компьютера и ИИ «наложили» на нее слои мягких тканей и кожи. Эти данные были получены еще в 1976 году, когда было проведено первое детальное исследование мумии Рамзеса II. На момент смерти фараону исполнилось 90 лет. Для сравнения ученые проанализировали также и сохранившиеся до наших дней статуи Рамзеса II, чтобы понять, насколько они отражают его внешность.

Что получилось

На компьютерном изображении, опубликованном Сисеро Мораесом — бразильским графиком, руководившем исследованием, — пожилой человек с обветренным лицом. В целом его черты вполне напоминают гигантские статуи Рамсеса II. И хотя ученые предполагают, что статуи немного приукрашивают внешность фараона, в целом результат получился более чем удовлетворительным. Важно отметить, что это была первая попытка воссоздать облик Рамсеса II с помощью современных технологий и не все ученые согласны с результатами исследования.