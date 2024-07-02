Она изменила профессию: как Антонина Лесневская открыла мир фармацевтики

Многие привыкли, что сейчас фармацевтами работают, в основном, женщины. Но так было далеко не всегда. Еще чуть более ста лет назад это дело считалось исключительно мужским. Антонина Лесневская - женщина, которая сумела пробиться в мир аптечного дела, который полностью принадлежал мужчинам. Благодаря ей женщины получили доступ к обучению и работе, которая до этого была для них запрещена.

© Eva.ru

Мечта детства

Антонина родилась в 1863 году и самого детства проводила очень много времени с отцом, наблюдая за его работой частного врача. Больше всего девочке нравилось проводить время в аптеке: ее завораживал идеальный порядок, точность аптечных весов и ни с чем несравнимая атмосфера. И еще в детстве она решила, что точно свяжет свою жизнь именно с аптечным ремеслом. Хотя для девушек это была закрытая дверь, ведь им не позволяли работать аптекарями.

Но Антонину это не напугало, а лишь побудило к действиям.

Девушка окончила католическую школу в Санкт-Петербурге и стала усердно набираться опыта: она наблюдала за работой и училась в разных аптеках города. В 1893 году она сдала экзамены в Военно-медицинской академии на звание аптекарского помощника и получила особое разрешение на посещение лекций.

Антонина совмещала работу в аптеке, посещение лекций и подготовку к тяжелым экзаменам. В апреле 1898 года успешно сдала их и получила звание провизора. После этого она пыталась устроиться на работу. Но большинство аптек отказывали ей, несмотря на полученное звание.

Но Антонина не отступала от своей цели и устроилась в одну из лучших аптек города: Петербургскую морскую аптеку.

Невероятная цель

Девушка проделала просто невероятный путь, но останавливаться на достигнутом не собиралась. Антонина поставила перед собой новые цели: звание магистра фармации и собственная аптека.

Для достижения столь смелых мечт требовалось бороться с предрассудками и это требовало очень много сил и времени.

Для того, чтобы донести всем мысль о том, что женщин следует допускать к фармацевтической деятельности она организовывала встречи с владельцами аптек и участвовала в I Всероссийском женском съезде. Спустя некоторое время ее деятельность начала приносить плоды. Женщин стали принимать на работу в аптеки, но доверяли им лишь самые простые задачи.

Антонину это, конечно, не устраивало и она приняла крайне рисковое решение - открыть свою аптеку, где будут работать исключительно женщины. Ей предстояло столкнуться с множеством проблем и отказов.

Целых два года Медицинский департамент отказывал в рассмотрении ходатайства от Антонины. И только в 1900 году она добилась положительного ответа. Далее ей предстояло найти помещение. Что также оказалось непростой задачей, ведь вначале выбранное помещение не одобрил департамент, а после последовала череда отказов просто из-за нежелания сдавать помещение Антонине.

Но в итоге, цель была достигнута и 5 июня 1901 года состоялось торжественное открытие аптеки на Невском проспекте.

Все было в точности как и мечтала девушка: красивый интерьер, современное оборудование и штат, состоящий только из женщин.

Антонина заботилась о своих сотрудницах и сделала двухсменный график по 7 часов, а не по 14, как было принято в те времена. Лесневская считала, что если женщины будут работать по столько часов, то у них не останется времени на учебу и чтение.

Также при аптеке имелось помещение для приезжающих из провинции девушек-фармацевтов, не имеющих своего жилья в городе. К 1916 году в штате уже числились два провизора, десять аптекарских помощников и две ученицы.

Но даже осуществив свою главную мечту, Антонина решила не останавливаться на достигнутом. Она поняла, что ее не устраивает качество фармацевтического образования.

Медлить девушка не стала и подала прошение о создании при ней Женской фармацевтической школы. Но наученная прошлым опытом, дожидаться ответа она не стала и сразу набрала 11 девушек: все они окончили гимназию и могли платить за обучение, которое было рассчитано на два года. В фармацевтической школе преподавали профессора Военно-медицинской академии и Женского медицинского института, а лекции по фармакогнозии читала она сама. Прошение же одобрили лишь спустя два года, когда деятельность школы уже кипела.

Дела шли хорошо: все больше девушек получали образование, а обучение становилось более углубленным и длительным.

Но все рухнуло в 1917 году после революции. Аптеку и школу национализировали и вскоре закрыли, а сама Антонина едва избежала ареста. Спасаясь от преследования, она с помощью Красного Креста перебралась в Польшу. На родине своего отца она начала заниматься общественной и благотворительной деятельностью, а потом вновь открыла аптеку.

Благодаря невероятным усилиям и работе Антонины Лесневской в наше время женщины свободно могут выбирать обучение и работу, связанную с фармацевтикой.