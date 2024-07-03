Следы древнейшего ритуала в истории нашли в австралийской пещере

Остатки двух небольших костров и ветки растений, найденные в пещере на юге Австралии, могут быть свидетельствами древнейшего культурного ритуала человечества. Это ритуальное заклинание, направленное на причинение вреда другому человеку.

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Ученые из Университета Монаша обследовали пещеру Клоггс в штате Виктория. Предыдущие исследования показали, что люди начали использовать ее около 25 тысяч лет назад и продолжали посещать ее еще 1600 лет назад.

Команда обнаружила два ритуальных сооружения. Они представляли собой небольшие очаги, из которых торчали деревянные палки. Радиоуглеродный анализ веток показал, что возраст одной из них – от 11 930 до 12 440 лет, другой – от 10 870 до 11 210 лет. Это самые старые деревянные артефакты Австралии.

Обе веточки были намеренно обработаны человеческой рукой. Они были изготовлены из казуарины (австралийской сосны) и покрыты неизвестным веществом. Предположительно, это был жир животного происхождения.

Ученые пришли к выводу, что этот ритуал очень похож на тот, что практиковался коренной группой гунайкурнаи вплоть до недавнего времени. Сохранились его описания, датированные концом XIX века.

Деревянный предмет смазывали человеческим или животным жиром и бросали в огонь. Также к нему прикреплялась вещь, которая принадлежала «жертве» – считалось, что такой ритуал навлечет на нее беду. Очевидно, данная традиция передавалась среди аборигенов в течение 12 тысяч лет и охватила 500 поколений, с конца ледникового периода до недавнего прошлого, сообщает Nature Human Behaviour.

«Есть более древние примеры ритуалов, таких как погребение умерших. Но этот – особенный, потому что это ритуальная практика, которая продолжалась с незапамятных времен до недавнего времени», – отметили участники научной работы.



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