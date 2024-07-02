Восстание в Бадабере: как КГБ отомстил за расправу над советскими пленными

В 1985 году в лагере Бадабер вспыхнуло восстание, которое подняли содержавшиеся там советские военнопленные. Бунт был жестоко подавлен, о чем свидетельствуют доклады внешней разведки КГБ. Именно за это Комитет госбезопасности отомстил пакистанскому президенту.

Бунт в Бадабере

Одной из ярких и трагических страниц афганской войны стало известное всему миру восстание советских военнопленных в лагере Бадабер, располагавшемся на территории Пакистана. Вечером 26 апреля 1985 года истощенным и измученным суровыми условиями и жестоким обращением узникам удалось обезвредить охранников и вооружиться. Несмотря на то, что силы явно были неравны, бунтовщиков, потерявших надежду, не могли утихомирить несколько часов.

Как следует из докладной записки внешней разведки КГБ, текст которой приведен в издании «Гордость советской Белоруссии» под редакцией Эдгарда Мякишова, район, где произошло восстание, был заблокирован 11-м армейским корпусом Вооруженных сил Пакистана. Мало того, против военнопленных были применены РСЗО «Град» и пакистанские вертолеты. Авиация нанесла бомбовый удар по лагерю, в результате которого большинство заключенных погибло.

Загадочная гибель президента

Спустя некоторое время после описанных событий, 17 августа 1988 года, погиб президент Пакистана Мухаммед Зия-уль-Хак. В этот день он вместе с офицерами высшего состава пакистанской армии, а также послом США Арнольдом Рейфелом вылетел на военном самолете «Геркулес С-130» из Исламабада на базу в Бахавалпуре. На базе должен был состояться показ учебных действий американского танка, предназначенного для поставок на вооружение в армию Пакистана.

Однако до места назначения Мухаммед Зия-уль-Хак не добрался: самолет неожиданно рухнул на землю. Очевидцы, наблюдавшие за «Геркулесом» с земли, утверждали, что тот, потеряв высоту, начал нырять носом, а затем упал. Позднее выяснилось, что самолет попросту взорвался в воздухе. Неудивительно, что никому из тех, кто находился на борту самолета, включая пакистанского лидера Зия-уль-Хака, выжить не удалось.

Месть КГБ

Советские средства массовой информации сообщили о гибели президента Пакистана, но ограничились лишь новостью об авиакатастрофе, опустив ее причины. Данное обстоятельство лишь усилило подозрения со стороны Запада о причастности КГБ к взрыву самолета. Американские газеты в частности писали:

«Многие аналитики пришли к заключению, что советская служба госбезопасности КГБ совершила убийство, заказав его своему приспешнику — афганской секретной службе ХАД».



Главным же мотивом ликвидации пакистанского лидера называлась месть за жестокое подавление восстания в Бадабере. Дело в том, что соответствующий приказ издал именно Зия-уль-Хак. В своей директиве генерал-губернатору Фазилю Хаку от 27 апреля 1985 года, которая опубликована в издании «Честь русского солдата. Восстание узников Бадабера» Раисы Родионовой, Зия-уль-Хак велел блокировать район войсками пехоты и артиллерии, а с воздуха прикрыть его боевыми вертолетами. Впрочем, вопрос об участии КГБ в гибели главы Пакистана все еще остается дискуссионным.