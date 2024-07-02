За что расстреляли ереванского слона Вову

Слоны — это не только очень умные, но и опасные животные. Благодаря внушительным размерам и весу, эти гиганты способны сокрушать все на своем пути. С разъяренным слоном, даже дрессированным, договориться не получится. Поэтому, к сожалению, вышедших из-под контроля животных убивают. Мы знаем, что это случается в Индии, но в СССР тоже был случай, когда пришлось расстрелять слона.

Иван и Вова: путешествие в Ереван

28 июня 1970 года в Ереванском зоопарке царила непривычная суета. Посетители с интересом наблюдали, как работники пытались вернуть в загон вырвавшегося на волю слона Вову. Никто еще не знал, насколько серьезной станет вскоре эта проблема и чем все закончится. Пока все выглядело как забавная суета и ничто не предвещало беды.

© Иван Щербань и юный Вова

Слон Вова родился в Индии и был привезен в СССР в 30-х годах в возрасте 1 год. Животное несколько раз меняло место жительства. Сначала его определили в один из зоопарков России. Потом слон несколько лет радовал ребятишек и взрослых на Украине. Вову пытались даже обучить цирковому ремеслу, но опытный дрессировщик Иван Щербань так и не смог добиться от животного заметных успехов. Бесталанный слон освоил только несколько простых команд.

Когда началась война, животных из украинского зоопарка, где жил Вова, эвакуировали. Но слона вывезти не смогли из-за его размеров. Тогда Иван Щербань принял смелое решение — уводить слона пешком. Странная пара двинулась своим ходом на юго-восток, вызывая всеобщее удивление.

В пути им пришлось несладко. Однажды колонну беженцев, в которой двигались слон и дрессировщик, атаковали немецкие самолеты. Вова, пытаясь защитить своего друга, аккуратно прикрыл его своим телом. К счастью, они не пострадали и вскоре продолжили свой путь.

Осенью 1941 года пара пришла в Ереван. Зоопарк в столице Армении был не достроен, но для слона-беженца нашли комфортный угол.

Голодающий гигант

Дрессировщик Щербань, устроив своего питомца, со спокойной совестью отправился на фронт. Но на половине пути его догнало предписание — срочно вернуться назад в Ереван. Оказалось, что слон не хотел подчиняться никому из персонала зоопарка. С тех пор мужчина и слон больше не расставались. Вова отлично ладил с детьми — катал местных малышей на спине, а за двумя дочками Ивана присматривал как заботливая няня.

Но война закончилась, и зоопарк достроили. Его руководители потребовали поместить свободно гулявшего по территории слона в вольер. С этого момента привыкший к вольной жизни гигант был вынужден стоять в тесном загоне, на радость посетителям.

Вова прожил в зоопарке 30 лет. Нельзя сказать, что его жизнь была беззаботной. Питания, выделяемого по норме на животное, не хватало, и слон обрывал хоботом любую растительность, до которой мог дотянуться.

Чувство голода побудило слона совершить первый побег из вольера. Он проломил ограждение и направился к ближайшему пригорку, покрытому сочной травой. В тот раз Вову удалось вернуть на место, хотя Щербаню пришлось серьезно потрудиться. Этот случай дал понять всем, что слон голодает. Но помочь ему зоопарк не мог, так как больше еды взять было негде. Но чтобы не мучить животное, сломанную загородку его вольера решили не восстанавливать. Отныне слон мог выходить на волю и пастись на любимом холме, поедая траву. В конце дня дрессировщик шел к нему и уводил на ночлег назад в зоопарк. Все проходило без происшествий до 28 июня 1970 года.

Побег из зоопарка

В этот день в зоопарке что-то праздновали, и Иван Щербань не пришел вовремя за своим другом. На улице стемнело, а слон по-прежнему находился на холме. Дрессировщик все же вспомнил о слоне и пошел его забирать. Чтобы не идти по темной дороге, Иван повел слона в обход. Их путь освещали фонари, которые Вова то и дело задевал спиной. Позднее кто-то предположил, что слона ударило током и это стало причиной дальнейших событий.

© Ворота Ереванского зоопарка

Водворив слона в вольер, Иван отправился праздновать дальше. Утром он пришел к Вове, но того не было на месте. Он вышел из загона, и сам отправился на холм. Щербань пошел к нему, но с удивлением понял, что Вова напрочь отказывается ему подчиняться. Пришлось задействовать силу. Работники зоопарка подогнали автомобиль-водовоз и прикрепили к нему цепь, обмотанную вокруг ноги слона.

Но едва автомобиль тронулся, слон оборвал цепь. Он пришел в ярость и начал крушить все вокруг себя. Разбив несколько клеток и вольеров, Вова решительно направился к выходу из зоопарка. В этот момент все еще верили, что животное успокоится и его удастся вернуть. Поэтому никто и не подумал принимать решительные меры.

Выйдя за ворота зоопарка, слон начал бродить по проезжей части, пугая водителей автомобилей. Когда в поле зрения Вовы появился троллейбус, он подбежал к нему и уперся лбом в его заднюю часть. От давления металл кузова прогнулся. Пассажиры в салоне начали кричать, и испуганный водитель резко взял с места, оторвавшись от слона.

Потерявший новую игрушку гигант рассердился и ударил бивнями какой-то автомобиль. Удар оказался настолько сильным, что один из бивней сломался пополам. Для слона это невероятно болезненная травма и он окончательно обезумел. Вова начал реветь и метаться по улице, что было очень опасно. В это время весть о взбунтовавшемся слоне достигла ереванского Городского совета.

Бой со слоном

Когда там узнали, что слона невозможно контролировать и что он движется в центр города, то решили принимать радикальные меры. На проспект Мясникяна, вдоль которого бежал слон, вывели сотрудников милиции. Правоохранители пытались разогнать толпу зевак, бежавших за животным. Среди горожан нашлись и те, что бросали в зверя камни. Стало ясно, что рано или поздно произойдет трагедия.

К железнодорожному мосту, который был на пути слона, вывели солдат с оружием. Им отдали приказ ждать команду, после которой стрелять на поражение. Но отдать ее никто не решался — слона Вову знал и любил весь город. В это время пришло четкое указание из Москвы — расстрелять слона. Ереванцы уговаривали военных подождать и не губить животное и те колебались. Время шло, а слон так и продолжал метаться по улице.

Тогда и раздались первые выстрелы. Пули полетели в животное и скалу, возле которой оно находилось. Опасаясь, что из-за рикошетов пострадают люди, офицер дал команду прекратить стрельбу. Но несколько выстрелов все же достигли цели и ранили слона в голову. Вова окончательно озверел и начал метаться по сторонам.

Смерть Вовы

Усмирить раненое животное решили при помощи военного тягача. Увидев стального монстра, слон побежал в сторону зоопарка. Он почти добежал до них, и присутствующие поверили, что все закончится благополучно. Но Вова наотрез отказался заходить на территорию. Слона начали заталкивать в ворота тягачом, но из этого ничего не вышло. Машина лишь сбила с ног раненое животное, которое упало и испустило дух.

Когда слон упал, Иван Щербань тоже рухнул на землю без сознания. Его пришлось отвезти в больницу, где дрессировщик много дней приходил в себя. Через год он привез в Ереван из Бреста другого слона. Именно он и стал причиной смерти Ивана. Через несколько лет животное напало на дрессировщика в вольере и убило его.