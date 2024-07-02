Секс в викторианскую эпоху: медленно, печально и редко

Продолжительное правление королевы Виктории, которая правила Великобританией с 1832-го по 1901 год, с точки зрения сексуальности, было очень противоречивым. Наряду с массой запретов и ограничений, такими как поцелуи между супругами в губы, в стране процветали детская проституция и порнография. Как уживались ханжество и разврат в одну и ту же эпоху?

Викторианский секс в браке

В викторианскую эпоху считали, что материнство — это важнейшая цель жизни женщины в браке. Любая особа женского пола появлялась на свет только ради того, чтобы подарить семье мужа наследника. Только этой благой целью можно было оправдать такое недостойное занятие, как секс.

Но даже вступая в половую связь с законным супругом, дама викторианской эпохи должна была соблюдать множество различных правил. Раздеваться при муже было аморально, поэтому для этих целей в спальнях устанавливали специальные ширмы. В книге «Советы по сексу для мужей и жен», написанной Рут Смизерс в 1894 году, женщинам давались следующие авторитетные советы:

Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно. В противном случае приличный брак превратится в оргию и пиршество плоти и похоти. Мудрая жена позволяет лишь два кратких занятия сексом в неделю, и со временем она должна приложить все усилия, чтобы это количество стало меньше. Скажитесь больной, сонной или скажите, что у вас болит голова…



Сказать точно, настоящие это советы или язвительный женский юмор, сегодня сложно. Но тот факт, что в XIX веке в Англии издавали десятки книг с советами для женщин, является доказанным. Специалист по викторианской эпохе, историк Тереза О’Нил рассказывает, что книги с режущими слух современного человека названиями типа «Божественный брак или Советы для юной жены и матери» на самом деле издавались и пользовались спросом.

Это были своеобразные «мануалы» для юных и не очень особ, в которых детально рассказывалось о том, как происходит близость между мужчиной и женщиной и как нужно себя вести в семейной жизни в тех или иных житейских ситуациях.

Женщине полагалось много рожать, причем делать это нужно было как можно чаще. Предполагалось, что удовольствие в постели — это удел сильного пола, а женщина о подобных глупостях думать не должна. По мнению викторианских экспертов, чрезмерное возбуждение чревато ужасными последствиями. В одном источнике, опубликованном в середине XIX века, было сказано, что «девы деликатного телосложения могут получить смертельную травму».

Возбуждение, по мнению авторов псевдонаучных трудов, скапливалось в женском организме в виде «нервной силы» и со временем приводило к слепоте или безумию. Единственной допустимой позой в семейном сексе была миссионерская, а занятия любовью стоя или на коленях всячески порицались. Доктор Джеймс Эштон писал о неприемлемых позах следующее:

Ни одна женщина не станет совершать подобный половой акт, потому что она не получит от него никакого удовольствия. Женщинам следует держать ноги идеально прямыми во время секса и не сгибать колени. Любое неестественное исполнение супружеского долга приведет к болезням женщины.



Проституция

Учитывая все вышесказанное, можно уверенно говорить о том, что проституция в викторианской Англии была строго запрещена. Но не тут-то было — подобного расцвета продажной любви как в XIX и начале XX столетия Туманный Альбион не знал никогда.

Точного количества проституток, работавших в те времена в Лондоне, не назовет никто. Мнения историков расходятся и можно услышать цифру как 8000 так и 80000. Разумеется, очень немногие женщины пошли в самую древнюю профессию по призванию. Наиболее распространенной причиной занятий проституцией была нищета. Ситуация отлично описана в романах Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» и «Дэвид Коперфильд».

Обычно проститутки викторианской эпохи были молоды. Средний возраст девиц этой профессии составлял 18-22 года. Но были среди них и совсем юные, в возрасте 12 и даже 10 лет. Это были сироты или девочки из самых нищих семей. Их услуги ценились выше, но не из-за молодости и свежести, а по более прозаической причине — от них было меньше шансов получить «дурную болезнь».

Некоторые женщины вели двойную жизнь. Днем они работали на фабрике, а вечером предлагали себя мужчинам за деньги. Работали в городах королевства и бордели. Один из чиновников Лондона, занимавшийся статистикой, на рубеже XIX и XX столетий отчитался, что в четырех столичных округах из 12 900 домов 510 занимали публичные дома.

Эротика викторианской эпохи

Именно в период, когда женщинам предписывалось избегать секса даже в законном браке, в Британии зародилось эротическое искусство. Открытки с фривольными изображениями, нарисованными от руки или в виде фотографий, торговали везде, где только можно. Сюжеты порнографических открыток могли быть такими бесстыжими, что при их виде покраснели бы даже современные любители порносайтов.

Основным действующим лицом в эротическом искусстве являлась женщина. В отличие от общественного сознания, в котором они были верными женами и матерями, на открытках и в бульварных романах дамы представлялись проститутками, искусными развратницами и бесстыжими соблазнительницами. При этом мужчин почти всегда изображали жертвами дамской похоти и эротических чар.

Гомосексуализм в викторианскую эпоху

Еще одно странное противоречие того времени заключалось в отношении к однополой любви. Гомосексуализм считался преступлением, но в 1861 году смертную казнь за него отменили. Последним реальным приговором, приведенным во исполнение, было повешение Джеймса Пратта и Джона Смита, состоявшееся еще в 1835 году.

В это же время, а точнее в 1864 году, знаменитый художник Симеон Соломон написал картину «Сафо и Эрина в саду Метилены», на которой были изображены две целующиеся женщины. Художник отбыл полтора года в тюрьме за свою любовь к мужчинам и после освобождения был наказан презрением родных и друзей.

Оскар Уальд, заключенный в тюрьму за гомосексуальность, стал скорее жертвой политических интриг, чем гомофобии. Если бы писатель не впутался в некрасивый скандал с известными персонами, то его вряд ли преследовали за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Изобретение вибратора

Как это ни странно, но именно в XIX веке появились первые вибраторы. Женщины викторианской эпохи часто страдали от так называемой «истерии», симптомами которой была крайняя раздражительность, хроническая тревожность и тяжесть в животе.

Наиболее эффективным способом борьбы с этим распространенным недугом являлся «генитальный массаж», который делали врачи. Основным показателем эффективности процедуры являлось достижение «истерического пароксизма» — так в то непростое время называли женский оргазм.

С удовольствием это явление никто не связывал, а сами сеансы массажа лекари находили тяжелыми физически и изматывающими морально. Именно благодаря этому и появились первые вибраторы, которые сначала были сугубо медицинским инвентарем, а затем поступили в свободную продажу.

Гонения на клитор

В работе историка медицины Лесли Холла сказано, что в XIX веке клитору уделялось слишком мало внимания при обучении медиков, поэтому очень немногие врачи могли уверенно его отыскать. Несмотря на это, к середине столетия клитор обвинили в сексуальной распущенности женщин.

Клитор признали вредным и даже опасным органом, который сильно повышал риск истерии и психических заболеваний. Чтобы обезопасить женщин от подобных напастей, в 60-х годах XIX века доктор Исаак Бейкер Браун предложил удалять клитор.

До этого лечение ограничивалось использованием пиявок, холодных ванн и строгих диет. Решение проблемы одним махом было воспринято медицинским обществом с энтузиазмом и «гуманное и эффективное» лечение начали применять сплошь и рядом.

Викторианская эпоха — это удивительное время, которое не зря привлекает писателей, художников и кинематографистов. Притягательность этой эры в ее противоречивости, двойственности, странности, которую не всегда можно объяснить с точки зрения логики современного человека.