Адское лето 1972 года: как СССР пережил аномальную жару

Засуха, охватившая в 1972 году обширную территорию РСФСР, была признана самой агрессивной за весь ХХ век. В ряде областей России из-за комплекса неблагоприятных метеорологических условий ни разу за лето не было зафиксировано осадков. Однако советские СМИ, дабы не сеять панику весьма скупо освещали события связанные с засухой, изредка тиражируя героические поступки людей при тушении пожаров, и ограничиваясь медицинскими рекомендациями по ношению на лице марлевой повязки.

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География бедствия

В тот памятный год в плен пекла первой попала вся европейская часть страны, откуда удушающий жар двинулся в её южные и северные регионы.

Тяжёлая обстановка бедствия сложилась в Костромской, Ивановкой, Горьковской (Нижегородской), Рязанской, Калининской (Тверской) областях. Зной, достигавший отметки +40 градусов С наблюдался в Поволжье, на Северо-западе России и даже на Урале и Казахстане.

В Московском регионе труднее всего пришлось жителям и природе Орехово-Зуевского, Шатурского, Егорьевского, Павло-Посадского и Нагатинского районов, где столбик термометра показывал +35 градусов С, а воздух из-за последствий засухи представлял собой задымлённую мутную субстанцию.

Причины засухи

Ознаменовавшийся небывалой засухой 1972 год начался невероятно суровой, но при этом не затяжной и малоснежной зимой, лишившей почву необходимого минимума влаги. Морозы, сковавшие Москву, не отступали вплоть до марта, когда резко наступила редкая для данных мест в это время года настоящая весна.

На Северном Кавказе периодически фиксировались аномальные низкие для этой территории температурные показатели, замиравшие на отметках -35…-40 градусов С.

Небывало тёплая весна сменилась жарким летом, которое с первой декады июля начало испытывать на прочность людей и окружающую среду.

Причиной ненормальной для средних широт России двухмесячной засухи стал «блокирующий антициклон», за время властвования которого в центральных областях выпали ничтожно малые 20 мм осадков.

В этот период среднемесячная температура на 4-6 градусов С превышала многолетние показатели. 26 раз за лето столбики термометров в Москве перекрывали отметку +30 градусов С.

Адское пекло усилилось в последние пять дней августа, когда в столице днем фиксировалась температура +38 градусов С, а ночью +24 градусов С, из-за чего резко снизалась влажность воздуха.

Лесные пожары

Начавшиеся из-за засухи лесные пожары, охватившие центральные регионы России, официально возникли 16 июля, когда после воскресных выездов на природу остались непотушенными туристические костры, из искр которых разгорелось чудовищное пламя.

К 18 июля локальное возгорание в подмосковном лесу приобрело массовый характер. За десять дней испепеляющим огнём пожаров было уничтожено столько же лесных угодий, сколько за предыдущие 10 лет.

В результате природной прихоти 17 областей и АССР были охвачены пожаром, общая площадь которых составила более 6500 кв. км.

В определённый момент спасатели взяли пламя под контроль, но 24 августа подул сильный знойный ветер суховей, который свёл на нет все прежние успехи, распространяя пожары со скоростью 18 км/ч или 30 метров в минуту.

В Ленинградской области горела площадь равная 2363 га, в Марийской АССР – 180000 га, в Костромской области территория возгораний возросла на 38 000 га, в Рязанской области на 17000 га, а во Владимирской области на 21000 га.

Кроме того, пожары наблюдались даже в Сибири, но там во многом благодаря щадящему климату, удалось справиться с природной стихией, что позволило перебросить местные человеческие ресурсы на спасение европейской территории.

Торфяники

Помимо лесов в московском регионе горели обширные торфяные поля и крупные заводы по производству этого природного топлива.

Из-за этого столичный округ заволокло удушливым дымом.

Смог был настолько непроглядным, что видимость ограничивалась всего несколькими метрами. Гарь, окутавшая регион в течение месяца затрудняла дыхание и отрицательно сказывалась на здоровье населения.

Несмотря на то, что на борьбу с торфяными пожарами были брошены не только пожарные, но и военнослужащие, усмирить огонь на самовозгорающихся полях удалось лишь после отступления засухи, а окончательно справиться с ним помог первый выпавший снег, по благоприятному стечению обстоятельств, накрывший столицу 29 сентября.

Борьба

9 августа 1972 года в Москве была сформирована чрезвычайная комиссия по борьбе с пожарами, вызванными засухой, а следом аналогичные структуры появились во всех охваченных пламенем регионах.

О масштабах бедствия свидетельствует тот факт, что занимавший на тот момент пост министра обороны СССР Андрей Гречко, чтобы быть ближе к эпицентру трагедии, на два месяца переместил свой штаб в Шатуру.

Для тушения возгорания задействованы были не только профессиональные огнеборцы и солдаты регулярной армии, но и горожане, колхозники, милиционеры, добровольцы и рабочие, отправляемые на огненный фронт по партийной разнарядке.

Желание поскорее справиться с огнём иногда рождало в умах руководства абсурдные мысли, например, заливать торфяные поля бетоном, на что были израсходованы тысячи тонн раствора.

Желание поскорее справиться с огнём иногда рождало в умах руководства абсурдные мысли, например, заливать торфяные поля бетоном, на что были израсходованы тысячи тонн раствора.

Другие полагались на знаменитое «авось», используя пассивные методы, суть которых состояла в том, чтобы не тушить пожар, а ждать пока он не исчерпается, встретив на пути распространения естественную или искусственную преграду, будь то реку, трасу или минерализованную полосу.

Подобным образом хотели победить пожар в Куярском лесхозе Марийской АССР, где надежда на то, что широкая автодорога Йошкар-Ола – Казань задержит дальнейшее движение огня, не оправдалась.

В результате провальной тактики, пламя добралось до полотна Казанской железной дороги, и потухло, лишь полностью поглотив лесной массив.

В сутки на горящие торфяники выливали около 90000 тонн воды, а пожарные и землеройные машины работали в непрерывном режиме по 20 часов в день.

Последствия

Пожар, окончательно побеждённый только после распада «блокирующего антициклона» и наступления холодов, нанёс катастрофический урон сельскому хозяйству.

Он вместе с засухой уничтожил сады, виноградники, овощные поля, озимые и яровые посевы, поставив страну на порог продовольственного кризиса.

Спасти ситуацию удалось путём увеличения закупок зерна заграницей, для чего правительство СССР было вынуждено продать за рубеж 486 тонн золота из золотовалютных резервов страны.