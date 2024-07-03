80 лет назад началась операция "Багратион" по освобождению Беларуси

Белорусы в свой генетический код навеки впечатали кадры кинохроники: падающая со стены Дома правительства нацистская свастика, танк в центре Минска, полевые цветы солдатам Красной армии. 3 июля 1944 года столица БССР обрела долгожданную свободу. Через пять десятилетий этот день стал главным государственным праздником - Днем Независимости Республики Беларусь. Такое судьбоносное решение было принято белорусами на всенародном референдуме в конце осени 1996 года. Декретом № 1 "Об установлении государственного праздника Дня Независимости Республики Беларусь" 11 декабря 1996 года праздник утвердил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. И сегодня этот день объединяет всех, кто помнит историю своей страны, кто своим трудом и талантом вносит ежедневный вклад в процветание родной земли.

Здесь первый шаг свой сделала война…

Беларусь свято и трепетно хранит свое героическое прошлое, по сей день эхо войны отдается внутри не только убеленных сединами стариков, но и детей. На территории БССР самая кровопролитная война в истории человечества длилась 3 года 1 месяц и 6 дней. Кровью сотен тысяч людей залили фашисты белорусскую землю. Но именно здесь уже в первые дни войны был развеян миф о непобедимости германской армии.

Операция "Багратион" - со стороны Красной армии 2,5 млн чел. Фото: "СБ. Беларусь сегодня"

Пройдя легким маршем по "просвещенным" странам Западной Европы, гитлеровцы никак не ожидали, что уже с самой границы Советского Союза встретят ожесточенное сопротивление. На оккупированной территории из местных жителей и попавших в окружение военнослужащих стали создаваться партизанские и подпольные отряды.

Именно в Белоруссии уже 28 июня 1941 года партизанами под командованием Василия Коржа была устроена засада на немецкие танки, движущиеся по дороге Пинск - Логишин. Этот бой считается самым первым в истории партизанского движения СССР.

С каждым месяцем движение народных мстителей становилось все более мощным. Газета "Правда" тех времен писала, что у убитого нацистского солдата Норберта Моровица было найдено не отправленное домой письмо. В нем он сообщал:

"Нас окружают партизаны, и не проходит ни одного дня без жертв. Днем еще терпимо, а ночью мучительно. Русские навязали нам вторую войну - в тылу. Здесь, пожалуй, даже опаснее, чем на фронте, так как не знаешь, когда и с какой стороны на тебя нападут. От этого можно сойти с ума…"

Партизан взрывает рельсы. Фото: "СБ. Беларусь сегодня"

Количество жертв геноцида превышает 3 миллиона, то есть от рук карателей погиб каждый третий житель Белоруссии, а не каждый четвертый, как считалось прежде

Очень скоро с белорусскими партизанами уже воевали целые соединения вермахта. Во время войны в советских окопах шутили: "А чего нам ждать, пока союзники второй фронт откроют? У нас он давно открыт! Называется Партизанский фронт!" В партизанских отрядах и в населенных пунктах на территории оккупированной Белоруссии против врага сражались 374 тысячи партизан и 70 тысяч подпольщиков.

Так минчане встречали воинов Красной армии, освободивших город. 3 июля 1944 года. Фото: "СБ. Беларусь сегодня"

"Багратион"

23 июня этого года исполнилось 80 лет со дня начала наступательной операции "Багратион". Ее по праву называют ключевым событием на советско-германском фронте. Неоценимую помощь фронтам Красной армии в летнем наступлении операции "Багратион" оказали партизаны и подпольщики. Вот только один факт: с 26 по 29 июня партизаны пустили под откос 147 вражеских эшелонов! Народные мстители не только наносили удары по коммуникациям, но и удерживали до прихода советских войск мосты, переправы, плацдармы, не допуская грабежа и уничтожения деревень. Партизаны своими силами и во взаимодействии с частями Красной армии освободили от оккупантов два областных и более 40 райцентров республики, в том числе ее столицу - Минск. По мере освобождения республики до 180 тысяч партизан влились в ряды Красной армии. Из числа партизан-фронтовиков 13 человек стали Героями Советского Союза, 14 - полными кавалерами ордена Славы.

В результате операции "Багратион" была полностью освобождена территория Белоруссии, часть Прибалтики, восточная часть Польши, практически полностью разгромлена немецкая группа армий "Центр". За проявленное в ходе операции "Багратион" мужество сотни соединений и частей различных родов войск получили почетное наименование городов, при освобождении которых они отличились.

Фото: "СБ. Беларусь сегодня"

Ни в одном сражении Великой Отечественной войны не было задействовано такой мощи. Общая численность немецких войск составляла 1,2 млн человек, было задействовано 9,5 тысячи орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов. Против гитлеровской армады Красная армия бросила еще более грандиозные силы: свыше 2,5 млн человек, более 45 тысяч орудий и минометов всех калибров, свыше 6 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, около 7 тыс. самолетов фронтовой авиации и свыше 1 тысячи самолетов авиации дальнего действия.

Самолет Советской Армии.

Фронтами, участвующими в операции, командовали: 1-м Прибалтийским - генерал армии Баграмян, 3-м Белорусским - генерал-армии Черняховский, 2-м Белорусским - генерал армии Захаров, 1-м Белорусским - генерал армии (с 29 июня - Маршал Советского Союза) Рокоссовский, будущий командующий Парадом Победы. Координатором действий фронтов был Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

В ходе операции "Багратион" практически зеркально повторились события 1941 года. Но на этот раз в котлах "Бобруйском" и "Минском" 17 дивизий и 3 бригады противника были полностью уничтожены. 50 дивизий лишились более половины своего личного состава. Потери убитыми, ранеными и пленными составили около полумиллиона человек.

"Багратион" считается самой масштабной в истории человечества наступательной операцией. Без нее не было бы ни белорусского народа, ни белорусской государственности.

Кладбище солдат вермахта в Богушевске. Фото: РИА Новости

Партизанский парад

Этот самый необычный парад в истории Минска состоялся 16 июля 1944 года на бывшем городском ипподроме. Перед трибуной с высокими гостями, а также многочисленными минчанами прошли 30 тысяч партизан. 30 января 1946 года на этом же месте состоится публичная казнь нацистских преступников. Приведем фрагмент номера за 22.01.1944 года газеты "Советская Белоруссия", в котором рассказывается о ходе судебного заседания:

"Из местечка Ивенца были привезены в Минск 17 девушек. Им было предложено поехать добровольно в Германию, они отказались. Тогда каждую девушку немецкие полицейские избивали до тех пор, пока она не давала согласия ехать в Германию. Одна девушка, несмотря на то что ее били, все-таки не согласилась. Тогда ее привязали к дереву, подложили сено и сожгли на глазах у других девушек".

И показаний такого рода было множество. В зале заседания многие падали в обморок от услышанного. Как ни пытались на суде в Минске оправдываться нацисты тем, что они всего лишь выполняли приказы, к смертной казни через повешение было приговорено 14 военных преступников. Двоим дали по 20 лет каторжных работ, еще двоим - по 15.

Колонна партизан идет на парад в освобожденном Минске. Фото: Петр Бернштейн / РИА Новости

С нами малые дети Хатыни

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Недавно Генеральный прокурор республики Андрей Швед в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня" рассказал о ходе расследования:

- Выяснилось, что масштабы трагических событий на территории БССР в годы немецко-фашистской оккупации намного шире, чем предполагалось ранее. Так, уже установлено, что каратели и их пособники сожгли полностью либо частично, в том числе вместе с жителями, не менее 12 348 белорусских сельских населенных пунктов, что на 3148 больше, чем это отражено в архивных документах (9200) на момент возбуждения уголовного дела. Список сел и деревень, разделивших судьбу Хатыни, также дополнен 102 населенными пунктами - в настоящее время установлено 288 таких поселений, тогда как до начала расследования речь шла только о 186. Подтверждено функционирование на территории БССР не менее 560 лагерей смерти, а также проведение более 180 крупных карательных операций. Также доказано уничтожение в концентрационном лагере Тростенец не менее 546 тысяч человек, хотя до возбуждения уголовного дела считалось, что в этом месте убито и замучено 206 тысяч граждан.

Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов. Землянка, где живут жители сожженной фашистами деревни недалеко от города Мядель. Фото: Николай Попов/РИА Новости

В ходе операции "Багратион" практически зеркально повторились события 1941 года. Но на этот раз в котлах "Бобруйском" и "Минском" 17 дивизий и 3 бригады противника были полностью уничтожены. 50 дивизий лишились более половины своего личного состава

Согласно полученным в ходе следствия данным, заявил Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, количество жертв геноцида превышает 3 миллиона, то есть от рук карателей погиб каждый третий житель нашей страны, а не каждый четвертый, как отмечалось прежде.

Карта памяти и славы

Есть в Беларуси две сакральные точки на карте, между которыми почти 220 километров расстояния и которые имеют самое прямое отношение к освобождению Беларуси. Из первой, находящейся в районе деревень Раковичи и Михайловка Светлогорского района, 23 июня 1944 года началась грандиозная белорусская наступательная операция "Багратион". И именно здесь в честь этого события 21 июня 2014 года был открыт памятный знак "Багратион". А позже здесь воздвигли величественный Мемориальный комплекс. В центре горельефа помещены 4 фигуры - Жуков, Рокоссовский, Батов и Панов (командующий 1-м гвардейским танковым корпусом, который наступал по здешним болотам).

Горельеф в Мемориальном комплексе на месте начала Белорусской наступательной операции. Фото: znak.svetlogorsk.museum.by

Еще одно место славы находится на 21-м километре магистрали М2 Минск-Национальный аэропорт "Минск". Здесь летом 1944 года в операции "Багратион" была разгромлена 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Историческое событие вошло в мировую историю как "Минский котел". В 1967 году на этом месте воздвигли Курган Славы. Высота мемориального комплекса составляет 70,6 метра.

Мемориальный комплекс Курган Славы. Памятник советским воинам-освободителям. Авторы проекта: народный художник БССР Андрей Бембель, архитектор Олег Стахович. Шоссе Минск-Москва. Фото: РИА Новости

Возрожденные из пепла

Немецко-фашистские оккупанты нанесли огромный ущерб народному хозяйству и культуре республики. Было разрушено и вывезено в Германию 10 338 промышленных предприятий, разграблено 10 000 колхозов, 92 совхоза, отобрано у населения и угнано в Германию 2 млн 800 тыс. голов крупного и 5 млн 700 тыс. голов мелкого скота, уничтожено 1136 больниц, поликлиник, амбулаторий, 1085 театров, клубов, школ, высших учебных заведений и музеев. И это, увы, не последние данные.

Современное поколение белорусов правильно распорядилось дарованной им Великой Победой. За 30-летний суверенный путь удалось создать надежный фундамент для уверенного развития. В 2024 году Беларусь стала космической державой и стремительно движется вперед во многих важнейших отраслях народного хозяйства.

Разрушенный послевоенный Ленинский проспект. Фото: "СБ. Беларусь сегодня"

Это надо живым

В государственных СМИ широко освещается вклад в Победу белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Появляются все новые проекты, показывающие величие подвига наших героических предков. В издательском доме "Беларусь сегодня" самым знаковым проектом является совместный с Национальным архивом проект "Партизаны Беларуси". С 2019 года любой человек из любой точки планеты может войти в электронную интерактивную базу партизанского и подпольного движения "Партизаны Беларуси", содержащую уникальные архивные документы, наградные листы, боевые характеристики, описания боев и сражений партизан, биографии комбригов. На портале уже создано почти 220 тысяч персональных электронных карточек партизан. Загружено более 1 млн документов.

В поддержку проекта с 2020 года уже было проведено более 100 передвижных интерактивных выставок в областных центрах, ряде районных центров, воинских частях, на крупных республиканских мероприятиях, вузах, пионерских лагерях и т. д. На каждой выставке представлены архивные фотографии быта и боевой деятельности партизан, наградные листы и характеристики отдельных партизан. Вместе с выставкой путешествует и сенсорная система, посредством которой желающий может найти своих родственников, близких, принимавших участие в партизанской борьбе.

Фото: "СБ. Беларусь сегодня"

Портал partizany.by - это своеобразная виртуальная энциклопедия партизанского движения на территории Беларуси в 1941-1944 годах с тематическими подразделами "Партизаны-герои", "Легендарные комбриги", "Бои, сражения, подвиги" и "Соединения".

Еще один знаковый мультиформатный патриотический проект издательского дома "Беларусь сегодня" - "Обелиски великого подвига". Свой путь по стране проект начал в июне этого года в Светлогорске с церемонии возложения цветов к мемориалу в честь операции "Багратион". В экспозиции выставки более 200 репортажных, панорамных и постановочных фотографий различных мест памяти, уникальные архивные фото. Мобильные ролл-ап-стенды с полноцветной печатью снабжены QR-кодами, ведущими к динамичным видеороликам с панорамной съемкой с квадрокоптера, краткой информацией о различных памятниках и архивной кинохроникой. На сегодня уже отснято более 80 мест памяти, а созданные видеоролики можно посмотреть на YouTube-канале "СБ ТВ".

Следующий проект придется по душам радиослушателям, которым дорога история нашего Отечества. 2 мая 2023 года стартовал проект "Радио "Победа". Звучат авторские программы, стихи, архивные записи, радиоспектакли, тематические проекты. В числе исполнителей песен такие легендарные имена, как Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, группа "Песняры" и другие. Ну и, конечно, со сводками Совинформбюро в эфире часто звучит голос Победы Юрия Левитана. Официальный сайт радиостанции radiopobeda.by.

Весной этого года стартовал также уникальный проект издательского дома "Улицы героев". Известно, что улицы - немые свидетели и хранители истории, но много ли мы знаем о людях, чьими именами названы наши переулки, улицы, проспекты? А ведь за обыденной уличной вывеской - судьбы людей, положивших свои жизни на алтарь Отечества. На сегодня в изданиях медиахолдинга опубликовано и размещено на сайте более 50 материалов проекта.

Артиллерийский расчет на улицах Минска. Фото: "СБ. Беларусь сегодня"

Прямая речь

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

"Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм "нес на нашу землю цивилизацию"; кто героизирует убийц; кто поклоняется бчб-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытается поучать, как жить, как минимум не имеют на это права. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: "Иди и смотри!" Иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам "Тростенец", "Яма", "Красный Берег". Смотри: глазами ребенка‚ выжившего под телом убитой матери; глазами детей, брошенных умирать в колодец; глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства; глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына; глазами повешенных беспомощных стариков".

Цифры

В Беларуси в годы Великой Отечественной войны борьба носила не только всенародный, но и интернациональный характер. Наряду с белорусами в ней участвовали представители 70 национальностей и народностей Советского Союза. В рядах партизан находились около 4 тысяч зарубежных антифашистов, в том числе 3 тысячи поляков, 400 словаков и чехов, 235 югославов, 70 венгров, 60 французов, около 100 немцев и других.