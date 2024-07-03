«Сувениры» из прошлого: как таможня не дала «добро»

Шерстистые носороги жили довольно давно, ещё в эпоху ледникового периода. Обитали на заснеженных равнинах где-то между нынешней Западной Европой и Сибирью. А когда стал меняться климат планеты, исчезли с лица Земли. Было это около десяти тысяч лет назад. И кто бы мог подумать, что данный доисторический зверь станет объектом посягательств преступников из совсем других времён - нынешних.

© Муляж шерстистого носорога в натуральную величину

Маршрут проложен в Китай

Якутия и славится тем, что в её промёрзших землях периодически обнаруживают останки древних животных. К примеру, здесь добывается 80 % всех доисторических костей мамонтов в мире. Занимаются этим как официальные организации, так и нелегальные артели, с которыми успешно разбирается полиция.

Но в данном случае поисковикам попалась поистине экзотическая находка - кости древнего шерстистого носорога. Сам по себе факт уникальный. Соответственно, редкостью стало и уголовное дело о контрабанде этих ценностей. По крайней мере начальник 2-го отделения следственного отдела Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте майор юстиции Иван Власов признался, что за полтора десятка лет службы с подобным случаем он столкнулся впервые.

Всё началось в апреле 2023 года, когда в столичном аэропорту Шереметьево в пункте досмотра посылок обнаружили две подозрительные коробки. Сотрудники таможни выяснили, что в них находятся замаскированные останки доисторических животных. В одной из ёмкостей лежали рога шерстистого носорога, а в другой - череп. Даже без экспертизы было понятно: всё это имеет особое научное значение для страны в целом и является культурной ценностью.

В ходе расследования уголовного дела установлено: 66-летний житель Якутии приобрёл у знакомого рога шерстистого носорога. Мужчина занимался скупкой останков доисторических животных, хорошо ориентировался в подобных артефактах и имел представление об их стоимости. Предвкушая немалую выгоду, он планировал в дальнейшем найти покупателей в Китае. Эта страна - крупнейший импортёр костей доисторических животных, и именно туда направляется большая часть всего объёма добычи. Тамошние умельцы изготавливают из древних косточек разнообразные сувениры, которые ценятся очень дорого.

Таможня не дала «добро»

Через знакомых продавец быстро нашёл покупателей. Правда, не поставил тех в известность, что рога носорога являются культурной ценностью и их отправка за границу Российской Федерации запрещена.

Для того чтобы скрытно переправить посылку за рубеж, мужчина тщательно замаскировал кости, для чего распилил самый большой, передний носовой рог на три части. Поместив груз в картонную коробку, обложил его со всех сторон фрагментами обычных костей. В таможенной декларации на международное почтовое отправление указал заведомо ложные сведения о фактическом содержимом, написав безобидное - «Сувенирная продукция».

© Оперативная съёмка // Китай - крупнейший импортёр костей доисторических животных, и именно туда направляется большая часть всего объёма добычи

К несчастью злоумышленника, таможенники оказались на высоте. Как позже выяснилось, мужчина аналогичным способом отправил ещё пять посылок с диковинным содержимым, которые так же успешно были задержаны в аэропорту.

Подозреваемый оказался гражданином Китая, который больше 20 лет живёт в России. Теперь его судьбу будет решать Якутский городской суд.

Ценный осьминог

Едва было закончено следствие по делу о контрабанде костей шерстистого носорога, на стол майора юстиции Ивана Власова легли аналогичные материалы. Удивительно, но опять-таки начало работе положила бдительность таможенников аэропорта Шереметьево, обнаруживших подозрительную посылку с надписью «Сувенирная продукция».

Как и в предыдущем случае, в коробке нашли останки такого же доисторического животного, на сей раз - череп, умело спрятанный во чреве бутафорского осьминога из папье-маше.

В ходе предварительного расследования сотрудники Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте вышли на 40-летнего мужчину, проживающего в посёлке Нижний Бестях Республики Саха (Якутия), который занимался изготовлением и реализацией сувенирной продукции из дерева, глины, а также костей и бивней мамонта.

Для продажи своих поделок он завёл страницу в социальных сетях, через которую к нему и обратился потенциальный покупатель с вопросом о наличии в продаже черепа шерстистого носорога или каких-либо других останков доисторических животных. Умелец пообещал поискать что-нибудь интересное и через несколько месяцев приобрёл у знакомого необходимый артефакт.

Связавшись с покупателем и получив предоплату, он стал думать, как отправить ему череп в Великобританию. Конечно, делец знал, что такие предметы палеонтологии за пределы территории Российской Федерации отправлять незаконно. Потому возник «креативный» план - он решил замаскировать череп с помощью гипса и папье-маше под скульптуру осьминога. Однако и тут сотрудники таможни сработали качественно и не выпустили контрабанду за пределы страны.

Сегодня и этот обвиняемый дожидается решения Якутского городского суда. Обоим махинаторам грозит до семи лет лишения свободы.