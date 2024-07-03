Генрих Ягода: какие странные вещи нашли у первого наркома НКВД во время обыска

Опись вещей, найденных при обыске у Генриха Ягоды, по мнению многих историков, наглядно свидетельствует о низком моральном уровне сотрудников правоохранительных органов в 1930-х годах. Впрочем, некоторые считают, что обнаруженные у Ягоды предметы говорят лишь о сексуальной озабоченности наркома.

Арестованный нарком

Генрих Григорьевич Ягода, как утверждает автор книги «Нарком Ягода» Михаил Ильинский, был арестован по ордеру, подписанному Николаем Ежовым, в марте 1937 года в своей квартире в Кремле. Ему было предъявлено обвинение как участнику так называемого «антисоветского правотроцкистского блока». Также Ягоду подозревали в шпионской деятельности и в целом ряде других преступлений, в том числе в подготовке покушений на Сталина и Ежова, организации убийств известных личностей.

Следствие по делу Генриха Ягоды длилось ровно год. Понятно, что в квартирах Ягоды в центре Москвы, коих у него имелось сразу две, в его кабинете и на его даче за городом были проведены обыски. Имущество, найденное во время этой процедуры, было скрупулезно описано и задокументировано в соответствующем порядке. По мнению английского историка Симона Себаг-Монтефиоре, данная опись наглядно свидетельствует о том, какой разврат царил в органах в те годы.

Странные находки

Дело в том, что при обыске у Генриха Ягоды было обнаружено множество пикантных вещиц. Согласно описи, Ягода на момент своего ареста успел собрать богатую порнографическую коллекцию. Коллекция бывшего наркома внутренних дел СССР насчитывала почти 4 тысячи снимков порнографического содержания и 11 таких же фильмов. Мало того, Борис Соколов, автор книги «Двуликий Берия», считает, что на даче Генрих Григорьевич оборудовал самый настоящий порнографический кинотеатр.

Кроме этого, Ягода собирал курительные трубки и мундштуки, большая часть из которых (165 штук) также представляла из себя предметы с порнографическим подтекстом. Генрих Григорьевич хранил у себя и резиновый половой член. Правда, таковой был почему-то всего один. Тем не менее, принимая во внимание все остальные вещи, описанные сотрудниками госбезопасности, писатель Василий Веденеев уверен в том, что Ягода был сексуально озабоченным человеком.

Предметы гардероба и пули с ярлыками

Но Генрих Ягода явно имел и страсть к накопительству. По крайней мере, его жилье, судя по архивным документам, было больше похоже на магазин одежды. Одних только кальсон «Егер» у него было найдено 26 пар. Также Генрих Григорьевич сумел обзавестись 21 пальто, 22 костюмами, 32 гимнастерками и прочими вещами, которые в основной своей массе оказались заграничными. Впрочем, гораздо больше у Ягоды было предметов женского гардероба: 57 блузок, 68 сорочек, 70 шелковых трико и т.д..

При обыске у Ягоды были обнаружены и более страшные реликвии. Так, выяснилось, что экс-нарком внутренних дел хранил две пули, которые были извлечены из черепов расстрелянных в 1936 году Григория Зиновьева и Льва Каменева. К расплющенным пулям даже были прицеплены соответствующие ярлычки. Эти пули, равно как и порнографические материалы, перешли в руки Николая Ежова, возглавившего комиссариат внутренних дел после приговоренного к расстрелу Ягоды.