Как 80 лет назад освободили Минск

80 лет назад советские войска освободили столицу Белоруссии город Минск. Красная Армия в тот год уже уверенно продвигалась в западном направлении, но это событие имело огромное символическое значение. Совершенно невозможно передать словами, что оно значит для белорусов как тогда, так и поныне – 3 июня там отмечают как главный национальный праздник.

© В освобожденном Минске // Центральный музей вооруженных сил

Минск в 1941 году фашистам удалось захватить уже на шестой день войны – 28 июня. Оккупация продолжалась 1100 дней. Белоруссию можно считать наиболее пострадавшей от гитлеровцев, по некоторым данным там погибло около 2,5 миллионов человек мирного населения. Только в самом Минске – 400 тысяч. Трагедия деревни Хатынь, спаленной бандеровскими карателями под командованием эсэсовцев, стала символом нацистского террора.

Видя такие цифры жертв, становится понятным размах партизанского движения в Белоруссии. Если в 1941 году это были небольшие отряды, то к моменту освобождения действовали крупные партизанские соединения.

И чем больше немцы вымещали зло на мирных жителях, тем больше люди шли в партизаны. В стремительном освобождении Белоруссии их роль трудно переоценить. Не будет ошибкой сказать, что все жители республики в той или иной степени приняли участие в своем освобождении.

Но регулярные войска уничтожаются только другой регулярной армией – с танками, артиллерией, авиацией. В 1944 году Советское командование разработало стратегическую наступательную операцию «Багратион» по освобождению Белоруссии.

© План операции «Багратион»

Она началась 23 июня и продолжалась до 29 августа. Результатом стало освобождение не только Белоруссии, но также Литвы и восточной Польши. Столь масштабная операция была разделена на несколько ключевых этапов.

Минская наступательная стала одним из основных и началась 28 июня. К этому моменту Красная Армия уже сумела пробить оборону группы армий «Центр». И сделала это столь стремительно и болезненно для фашистов, что взбешенный Гитлер заменил командующего фельдмаршала Эрнста Буша генерал-фельдмаршалом Вальтером Моделем. Не помогло.

Новый командующий все внимание сосредоточил на удержании Минска. По его настоянию сюда были переброшены охранные и специальные части из группы армий «Север» и «Северная Украина». Кроме них 4-я, 5-я и 12-я танковые дивизии.

Но в отличии от немцев в 1941 году советские части обходили опорные пункты по лесам и болотам, а не шли автобанами. А потом добивали окруженного противника. Буквально за несколько дней были проведены и завершены Бобруйская, Витебско-Оршанская и Могилевская операции.

По рассекреченным не так давно документам известно, что еще 31 мая Ставкой Верховного Главнокомандования была издана директива, по которой войска 2-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Георгия Захарова должны были не позже 30 июня – 1 июля форсировать Березину. И начать стремительное наступление на Минск, взять который поручалось не позже 7-8 июля. Сумели это сделать даже раньше намеченного срока.

© Советский солдат осматривает подбитые танки Pz-4 20-й танковой дивизии в окрестностях Бобруйска

После взятия Бобруйска и Витебска 4-я танковая армия Вермахта оказалась с оголенными флангами. Тогда ее командующий генерал фон Типпельскирх отдал приказ отступать через Березину к Минску. Единственной дорогой была Могилев – Березино и мост на ней.

Вот там и скопилось огромное количество немецких войск. Причем не только 4-й армии, но и остатки других разгромленных уже частей, а также тыловые подразделения. Переправа через мост продвигалась очень медленно.

А в это время советская авиация буквально расстреливала фашистов. Добавляли нервозности и действия партизан. Тут уже надо сказать, что впервые за время войны у них была установлена прямая связь с командованием наступавших фронтов и они действовали как подразделения регулярной армии со специфическими задачами в тылу противника.

А вот основные войска 2-го Белорусского фронта не наступали. Они не давали покоя противнику, но вперед не двигались. Делалось это намеренно, поскольку Ставкой была поставлена задача вначале окружить, а уж потом и уничтожить противника, который окажется в Минском котле. Вот туда немцев и загоняли.

Там их окажется более 100 тысяч человек и это станет катастрофой для Германии сопоставимой по значению со Сталинградским котлом. Только восполнить потери будет уже неоткуда.

Как только «кубышка» наполнилась, войска левого крыла 3-го Белорусского фронта генерала армии Ивана Черняховского и правого крыла 1-го Белорусского фронта Константина Рокоссовского нанесли сильные удары по нисходящим направлениям. 29 июня окружение было завершено.

Стремительность наступления обеспечили танковые войска. Особую роль во взятии Минска сыграла 4-я гвардейская танковая бригада под командованием подполковника О. Лосика, которая прошла по немецким тылам и опередила отступавших немцев на 100 км.

Ранним утром 3 июля она подошла к Минску и сходу устремилась на город. 4-я гвардейская танковая бригада будет первой, кто ворвется в Минск. Это ее танк сейчас стоит на постаменте в центре города.

Через несколько часов к северным окраинам города вышли части 5-й гвардейской танковой армии. Вскоре подоспели части 11-й гвардейской и 31-й армий 3-го Белорусского фронта.

© Валентин Волков «Освобождение Минска»

В середине дня с юго-востока в Минск начали вступать 1-й гвардейский танковый корпус и войска 3-й армии 1-го Белорусского фронта. Поздно вечером 3 июля 1944 года столица Белоруссии была полностью освобождена.

Москва отметила это событие 24 залпами салюта из 324 орудий. 4-я гвардейская танковая бригада и 2-й гвардейский танковый корпус, куда она входила, были награждены орденами Красного Знамени и стали Краснознаменными. 52 воинские части получили почетные наименования «Минская». 16 танкистов удостоены звания Героев Советского Союза.

Ну а для Белоруссии этот день вообще сложно переоценить. Закончились три года оккупации, которые стоили таких немыслимых жертв. Теперь день освобождения Минска стал главным государственным праздником – Днем Республики Беларусь. И там никому не надо объяснять почему.