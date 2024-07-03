Почему часы на Луне идут быстрее, чем на Земле

Общая теория относительности Эйнштейна гласит, что время течет не везде одинаково. Под воздействием гравитации оно замедляется. Например, для человека живущего на 25 этаже многоэтажки время будет течь чуть быстрее, чем для того, кто живет на первом этаже. На мизерные доли секунды, но все же.

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Лунное время

Именно из-за аналогичной разницы гравитации часы на Луне идут быстрее, чем на Земле. Ведь наша планета притягивает объекты к себе примерно в шесть раз сильнее. Американские астрофизики задались проблемой расчета «лунного времени». Это необходимо для международных лунных миссий, где важна предельная точность.

Новый стандарт времени

Американские астрофизики уже провели расчеты разницы времени на поверхности Луны и Земли. Оказалось, что на нашем спутнике время идет быстрее на 57,5 микросекунд в земные сутки (0,0000575 секунды), чем на поверхности Земли. То есть разница в одну секунду накапливается почти за 50 лет.

Новый стандарт времени на Луне будет называться Coordinated Lunar Time (LTC). Он не будет системой часовых поясов, как на Земле, а станет собственной системой отсчета времени для Луны. Для введения LTC нужно определить «нулевой день» на Луне — с какого момента следует вводить новое времяисчисление. В августе 2024 года состоится встреча специалистов из разных стран, чтобы обсудить план решения проблемы единого времени на Луне.