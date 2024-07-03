Как реальный прототип героя фильма «Ворошиловский стрелок» отомстил за свою девушку

Повесть «Женщина по средам», по мотивам которой в 1999 году снят фильм «Ворошиловский стрелок», написал писатель Виктор Пронин. В книге и кино мстителем выступал ветеран Великой Отечественной войны, отстреливавший насильников внучки из снайперской винтовки. Однако у этого персонажа есть реальный прототип. Он был простой советский парень. Звали его Дмитрий Данилов, и мстил он за свою девушку.

Сюжет из жизни

Дмитрий Данилов родился в московском районе Строгино и с детства занимался спортом. Вырос он крепким парнем, достигшим серьезных успехов в боксе. Когда Данилову исполнилось 18 лет, он попал в армию и служил в воздушно-десантных войсках. Пройдя курс обучения, Владимир Данилов оказался в Афганистане. Единственной ниточкой, соединяющей парня с мирной жизнью, стали письма любимой Ольги.

© Дмитрий Данилов

Почти под дембель письма перестали приходить. Дмитрий подумал, что девушка разлюбила его и нашла другого, однако правда оказалась страшней. Когда солдат вернулся в Москву, от родителей он узнал, что Ольга покончила с собой, приняв огромную дозу снотворного. Перед развалом СССР страну захлестнула волна преступности. Формировались бандитские группировки, которые начали делить в советских городах сферы влияния.

© Школьная фотография возлюбленной Дмитрия Данилова

Поздно вечером Ольга возвращалась домой и на нее напала группа хулиганов. Нелюди затащили девушку в подвал, ограбили ее избили и изнасиловали. Милиция расследовать преступление не спешила. Ольга позора не выдержала и убила себя.

Жажда смерти

Дмитрий Данилов оказался убит горем и друзья решили отвлечь его и принесли ему видеомагнитофон. Парень сутками не выходил из дома и смотрел западные боевики. Особенно его впечатлил фильм «Жажда смерти» с Чарльзом Бронсоном в главной роли. По сюжету герой мстил убийцам своей жены и дочери. Дмитрий понимая, что ему хватает сил и злости, также решил поквитаться не конкретно с обидчиками Ольги, а с преступниками в целом.

© Чарльз Бронсон в фильме «Жажда смерти» 1977 года

Денег на оружие не было, и он самостоятельно сделал дубинку-шестопер с металлическими шипами. Вечерами Дмитрий выходил на улицу и специально бродил по криминальным районам. Первой «жертвой» Данилова стала группа хулиганов, напавшая на женщину. Ударом шестопера он снес лицо восемнадцатилетнему грабителю Юрию Капитонову. Впоследствии двоих преступников мститель забил насмерть.

Во второй половине 1988 года в милицию из больниц Москвы стали приходить известия, что время от времени к ним поступают люди с характерными травмами. Стали появляться слухи, что какой-то «отморозок» с дубинкой выходит один на один против десятка бандитов.

Развязка

В один из вечеров Данилов сцепился с тремя хулиганами, избивавшими мужчину, возвращавшегося с работы. Когда у двоих грабителей уже были пробиты головы, к месту драки приехала милиция. Дмитрий пытался сбежать, но его арестовали. Во время следствия парень рассказал свою историю и признался во всех преступлениях.

Родственники убитых и искалеченных преступников требовали для Данилова смертной казни, но приговор суда оказался относительно мягким. Народный мститель и ветеран Афганистана получил 15 лет и полностью отсидел свой срок. После выхода на волю Дмитрий Данилов ушел в монастырь и стал монахом.