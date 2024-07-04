Как муравьи лечат друг друга

Муравьи способны выполнять жизненно важные ампутации конечностей у раненых товарищей, показывает исследование швейцарских ученых. Муравьи при этом "понимают", что в этом деле важно побороть инфекции.

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В статье для журнала Current Biology доктор Эрик Франк из Университета Лозанны, руководитель исследования, пишет что флоридским муравьям-плотникам (Camponotus floridanus) отрезали правую заднюю конечность, а затем в течение недели наблюдали за реакцией их товарищей по муравейнику. И, что удивительно, "муравьи способны были диагностировать раны и лечить их, тем самым добиваясь максимальной выживаемости сородичей".

Результаты продемонстрировали, что 13 из 17 подопытных муравьев с травмами "бедренной кости", подверглись ампутации по вертелу (суставу) тазовой кости, которую выполнили их товарищи.

"Муравьи-лекари, - сказано в исследовании, - сначала зализывали рану для обезболивания, затем буквально отгрызали больную ногу".



Любопытно, что у девяти муравьев с повреждениями берцовой кости или голени ампутаций не наблюдалось. Вместо этого, травмированные муравьи получали лишь уход за ранами в виде дезинфекции.

Фрэнк утверждает, что муравьи чаще всего получают травмы в борьбе за территории с соседними муравейниками.