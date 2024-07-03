Как иезуиты помогли Китаю «отжать» у России Дальний Восток

В долине Амура русские впервые оказались в 40-е годы XVII века. Вскоре наши предки дошли до устья реки, где столкнулись с маньчжурами, которые в то время правили Китаем. Так началась история освоения Дальнего Востока, которая для России ознаменована не только победами. Так, одно время регион находился под контролем Поднебесной. И всё благодаря иезуитам.

Перемирие на китайских условиях

Изначально для русских всё складывалось благополучно. Они углубились довольно далеко в Маньчжурию, но закрепиться там так и не смогли. Кульминацией противостояния с маньчжурами стала двухлетняя героическая оборона города Албазина в 1685-1686 годах. Войска империи Цин взяли населённый пункт, после чего русские его вновь отбили. Конфликт завершился заключением перемирия между Россией и Китаем в 1686 году. Русские должны были оставить Албазин, а также все земли Приамурья. Всё на восток до Охотского моря, что лежало к югу от Станового хребта, Россия признавала китайскими владениями.

Переговоры о заключении «вечного мира» доверили вести послу Фёдору Головину. Цинская сторона старалась всячески демонстрировать русской делегации, на чьей стороне сила. Но Головин и сам прекрасно понимал, что заключить мир на выгодных для России условиях ему не удастся. Дело в том, что многое зависело от посредников – иезуитов, которые владели китайским языком. Так что договор фактически был навязан русским китайской стороной и заинтересованными переводчиками.

Смещение акцентов

Пётр I все решения посла утвердил и даже щедро наградил его. Стоит отметить, что документ правитель мог и не подписывать. В таком случае Китай нажил бы себе врага, с которым ему пришлось развязать протяжённую позиционную войну без возможности продвинуться вглубь российской территории. Эксперты полагают, что молодой Пётр I пошёл на огромные уступки Китаю из-за того, что не знал и не понимал значения Дальнего Востока для России. Царя увлекла идея выхода к Чёрному и Балтийскому морям, на чём он и решил сконцентрировать все усилия.

Кроме того, требовалось разобраться с Османской империей и Крымским ханством. Именно в этом и заключалась заинтересованность иезуитов при заключении мира с Китаем. Россия в союзе с Польшей, Австрией и Венецией должна была сконцентрироваться на освобождении христианских народов Балкан и Причерноморья от мусульманского «ига». Иезуиты осознавали, что русские не смогут успешно воевать и в Европе, и на Дальнем Востоке, а поэтому приложили максимум усилий для того, чтобы был сделан «правильный выбор», то есть в пользу противостояния с Турцией.