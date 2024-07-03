Почему парусный флот еще рано списывать со счетов

Недавно в прессе прошло любопытное сообщение: в Британии построено грузовое судно, оснащенное парусами для экономии топлива. Впереди у него первый испытательный рейс в Бразилию. Можно бы порадоваться за создателей этого ветрохода. А мне стало очень грустно. Потому что подобное судно много лет назад могло появиться в Советском Союзе. Его проект представили в 1980 году на первом Всесоюзном симпозиуме по исследованию, проектированию и постройке современных парусных судов, который прошел в Николаеве.

© Барк "Седов"

Город корабелов с тремя мощными судостроительными заводами, строящими самые современные корабли, авианосцы и подводные лодки, и вдруг проектирование парусников?..

- Да не вдруг, - сказал мне тогда Юрий Крючков, доктор технических наук, профессор НКИ - Николаевского кораблестроительного института, организатор симпозиума.

Помимо преподавательской деятельности Крючков создал в институте на общественных началах лабораторию, сотрудники которой не только занимались исследованиями и разработкой судов с экологически чистыми двигателями, но и координировали работу советских энтузиастов парусного флота - одиночек и целых коллективов. И вот многие из них приехали в Николаев на свой первый симпозиум. Привезли свои работы. Обсуждение было бурным, интересным. Каких только проектов парусников не представили: туристические, в том числе и тримараны, пассажирские, каботажные...

Но наибольший интерес у собравшихся вызвал уникальный проект сотрудников лаборатории НКИ Владимира Щередина и Вадима Шостака.

Крылатый рудовоз

Проект молодых ученых был выполнен на базе рудовоза "Зоя Космодемьянская", уже построенного на николаевском заводе "Океан". Это огромное судно водоизмещением 60 тысяч тонн. Длина его - 215 метров, ширина - больше тридцати. Громадину планировали вооружить парусами из дакрона максимальной площадью 14 тысяч квадратных метров, которые должны были вздыматься на семи 70-метровых консольных мачтах. 25 этажей белоснежной ткани! И никаких особых трудов во время подъема и спуска парусов. Надо было только нажать на кнопку, и они должны были автоматически спрятаться во внутреннюю полость мачты или выйти из нее, как складывается и разбирается любительский киноэкран.

Было просчитано: при ветре в 10 баллов крылатый рудовоз должен развивать скорость до 23 узлов - отличный показатель! На случай штиля был предусмотрен дизель отечественного производства мощностью 6100 л.с. - намного меньше установленного на теплоходе, что дало бы появление дополнительной площади для груза. Грузы планировалось засыпать в трюмы или вкатывать через бортовые или кормовые "ворота" - лацпорты, как у специализированных теплоходов с горизонтальным способом погрузки. Остойчивость судна, несмотря на впечатляющие размеры, обеспечивалась без приема балласта.

И что самое интересное: специалисты завода "Океан", с которыми был согласован удивительный проект, выразили желание претворить его в жизнь. Работой ученых заинтересовались и в Министерстве морского флота СССР. Поручили ленинградским сотрудникам ЦНИИМФ - Центрального научно-исследовательского института морского флота - выяснить реальные возможности и целесообразность оснащения парусами рудовоза "Зоя Космодемьянская".

- Две основные причины заставляют нас вспомнить о парусах: необходимость оздоровления морей и воздуха и мировой энергетический кризис, - сказал мне тогда руководитель отдела исследования новых типов судов доктор технических наук Илья Мирошниченко. - Считаю, что парусники списаны в архив незаслуженно. Суда, использующие бесплатную энергию ветра, необходимо возродить. Но учесть многие ошибки прошлого.

© Таким в проекте должен был стать красавец-рудовоз "Зоя Космодемьянская". Громадину водоизмещением 60 тыс. тонн должны были двигать паруса площадью до 14 тыс. кв. метров. Репродукция Елены Васильковой

Почему исчезли парусники

Тысячи лет служит парус людям для передвижения по морям и океанам. И в зависимости от целей мореплавателей - торговли, рыбной ловли, военных операций, географических открытий - появлялись суда с разным парусным вооружением. ХVII век - период расцвета парусного флота и парусного судоходства, когда морские империи - Великобритания, Франция, Испания, Португалия - соревновались за господство в мировом мореплавании. На штормовых дорогах совершали свои подвиги самые разные типы парусников - галеоны, бригантины, барки, фрегаты, каравеллы, корветы... ХIХ век отмечен рождением быстроходных трехмачтовых клиперов, скорость которых достигала 15 узлов. А были среди них и рекордсмены. Например, чайные клиперы "Катти Сарк" и "Фермопилы", соревнуясь друг с другом в гонках из Шанхая в Лондон, достигали и рекордной скорости 17 узлов!

А самыми совершенными парусниками в истории судоходства считаются винджаммеры - выжиматели ветров. Но на их долю выпала плачевная участь, так как появились они в начале ХХ века, когда мировой флот стал переходить на двигатели Дизеля и паровые турбины. Но приверженцы парусного флота не сдавались, стараясь доказать, что нельзя отвергать даровую энергию ветра, а необходимо создавать такие парусники, которые смогут успешно конкурировать с пароходами. И такие суда - исполины-винджаммеры - были построены. В 1902 году был спущен на воду немецкий пятимачтовый корабль "Пройссен". Его длина - 120 метров, ширина - около 17 метров. Размер французского парусника "Франс" был еще больше: длина - почти 140 метров. Шесть тысяч квадратных метров парусов несли суда со скоростью до 20 узлов!

И все же эти великолепные корабли вынуждены были сойти с дистанции. Многие специалисты называют основные причины ухода ветроходов. Первая из них - непродуманность маршрутов. На голубых просторах с попутными ветрами пенители океанов оставляли далеко за собой чумазые пароходы. Но в узкостях, во внутренних морях, при заходах в порты первенствовали суда с паровыми двигателями, они обходились без буксиров, легко маневрировали. И с погрузкой ветроходы уступали.

Еще недостаток: у парусников был многочисленный экипаж. А как иначе? Шутка ли убрать вручную такую массу парусов, да еще в шторм на огромной высоте! Поистине каторжная работа. Но, проигрывая в соревновании с пароходами по доставке грузов и пассажиров, судовладельцы стали приспосабливать парусники для учебы курсантов.

Сейчас в мире осталось два самых известных и самых больших винджаммера - "Седов" и "Крузенштерн", ставших учебными парусниками России. У обоих очень солидный возраст - одному уже сто лет, а другой этот юбилей отметит на следующий год.

© Британское грузовое судно компании Cargill. Идет под мотором и парусами // BAR Technologies

Парусники города корабелов

Первым парусным кораблем, построенным в Николаеве, стал 44-пушечный трехмачтовый фрегат "Святой Николай". Его заложили в 1789-м и спустили на воду всего через полгода - в августе 1790 года. Название парусника, а позже и название города дал князь Григорий Потемкин в честь святого Николая, покровителя моряков. Это он, Потемкин, выбрал место на берегу реки Ингул и заложил там Николаевскую верфь для строительства кораблей Черноморского флота. Екатерине Великой сообщил: "Место идеальное!" И был прав. Место защищено от нападений, Ингул впадает в полноводную реку Южный Буг, а тот через Днепровско-Бугский лиман соединяется с морем. Фарватер для построенных кораблей не заиливался, в отличие от устья Днепра, на котором уже десять лет стоял Херсон с его верфью.

Потемкин полюбил Николаев. По его замыслу город должен был стать "южной столицей России", но стал колыбелью Черноморского флота. Князь много сделал для города и однажды сказал: "Потомство отдаст мне справедливость!" Он построил для себя на берегу Южного Буга летний дворец в мавританском стиле. Планировал там доживать свой век. Но в октябре 1791 года, по дороге из Ясс в Николаев, Потемкину стало плохо. Перед смертью он сказал: "Хочу умереть в моем Николаеве". Но умер в степи. Екатерина, непонятно почему, похоронила его не в Николаеве, а в Херсоне.

А что же николаевское потомство? Дворец князя разрушили. Ни одного памятника Потемкину в городе не поставили, ни одну улицу не назвали его именем. Лишь несколько лет назад переименовали Плехановскую, не имевшую никакого отношения к Николаеву, в Потемкинскую. Вот такая справедливость. Правда, в 1900 году в Николаеве построили броненосец "Князь Потемкин Таврический". Вспомнили все-таки Григория Александровича!

Итак, Николаев начался со строительства парусного фрегата - его изображение на гербе города. Фрегат победно участвовал в знаменитом сражении у мыса Калиакрия. С конца ХVIII века до начала века ХIХ на николаевских эллингах перед Крымской войной 1854 года было построено 270 боевых парусных кораблей, составляющих основу Черноморского флота парусного периода города.

В наших кинофильмах не раз показывали эпизод, когда Потемкин в Крыму неожиданно для Екатерины, откинув штору на окне дворца в Севастополе, показывает императрице выстроившиеся в море новые корабли... Зрелище впечатляющее! Но многие николаевцы, я знаю, слышала, сокрушались, почему же не сказали, а где были построены эти замечательные корабли?!

© 130-пушечный линейный корабль "Двенадцать апостолов". "Он так хорош, что трудно лучше", - справедливо отмечал его первый командир Владимир Корнилов. Литография А. Прохорова

Некоторые из них стали выдающимися образцами деревянного парусного судостроения. Например, 130-пушечный парусник "Двенадцать апостолов" - самый крупный линейный корабль Черноморского флота. Длина - около 65 метров, ширина - почти 18, площадь парусов достигала 4 тысяч квадратных метров. Скорость - 12 узлов. Экипаж - 1000 человек. Корабль был так красив, что его первый командир вице-адмирал Владимир Корнилов воскликнул: "Он так хорош, что трудно лучше!" Парусник участвовал во многих морских сражениях, но был затоплен в 1855 году вместе с другими черноморскими парусными кораблями, преграждая путь в Севастопольскую бухту во время первой обороны Севастополя. Там погиб весь парусный Черноморский флот России. Погиб и Корнилов.

В 1904 году на этом месте был поставлен знаменитый памятник, созданный скульптором Амандусом Адамсоном. Назывался он тогда: "Памятник николаевским кораблям, затопленным в Севастополе". Позже почему-то слово "николаевским" убрали.

- Конечно, обидно, что об этом у нас в стране мало кто знает, как и о многом другом, - сказал профессор Крючков. - Почему-то город всегда оставался "незамеченным". Я давно пытаюсь возместить этот пробел, пишу книгу о Николаеве. Город пережил немало потрясений, взлетов и падений. У него непростая, удивительная история! Надеюсь, когда мы поставим на наш рудовоз паруса, его история станет еще интереснее.

Увы!.. Книгу Юрий Крючков написал. Но у рудовоза крылья не выросли. Слишком долго шли всякие согласования между ведомствами. А тут наступили другие времена. Развалилась страна. Украина устремилась на Запад. Ее жителям оказалось намного важнее получить "безвиз" и уехать за границу, чем развивать свою промышленность. Прославленные судостроительные заводы оказались никому не нужны. Их растаскивали, разрушали. Город корабелов потерял свое название. Судостроители разъезжались кто куда. Высокая стела у реки с изображением красивых парней-судосборщиков и стихами местного поэта: "Твои корабли, Николаев, просторы морей бороздят" вызывала неподдельную печаль. Нигде они теперь не бороздят...

Завод "Океан" стал пристанищем для натовских наемников. Бывшие цеха перестроили в казармы для головорезов, где их обучали, как воевать с жителями Донбасса и России. А на стапелях завода стали строить морские беспилотники для нападения на Крым. Об этом узнали николаевские подпольщики... И теперь на бывшем заводе "Океан" нет больше ни казарм, ни беспилотников, ни стапелей. Конечно, будет очень трудно восстановить заводскую верфь после освобождения города. Но возможно. Как и возможно будет, наконец, осуществить мечту николаевских энтузиастов парусного флота: на рудовоз поставить паруса. Город, который в свое время построил лучший на Черном море парусный флот во славу России, должен продолжить эту традицию с новыми современными кораблями.