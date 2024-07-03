Почему парусный флот еще рано списывать со счетов
Недавно в прессе прошло любопытное сообщение: в Британии построено грузовое судно, оснащенное парусами для экономии топлива. Впереди у него первый испытательный рейс в Бразилию. Можно бы порадоваться за создателей этого ветрохода. А мне стало очень грустно. Потому что подобное судно много лет назад могло появиться в Советском Союзе. Его проект представили в 1980 году на первом Всесоюзном симпозиуме по исследованию, проектированию и постройке современных парусных судов, который прошел в Николаеве.
Город корабелов с тремя мощными судостроительными заводами, строящими самые современные корабли, авианосцы и подводные лодки, и вдруг проектирование парусников?..
- Да не вдруг, - сказал мне тогда Юрий Крючков, доктор технических наук, профессор НКИ - Николаевского кораблестроительного института, организатор симпозиума.
Помимо преподавательской деятельности Крючков создал в институте на общественных началах лабораторию, сотрудники которой не только занимались исследованиями и разработкой судов с экологически чистыми двигателями, но и координировали работу советских энтузиастов парусного флота - одиночек и целых коллективов. И вот многие из них приехали в Николаев на свой первый симпозиум. Привезли свои работы. Обсуждение было бурным, интересным. Каких только проектов парусников не представили: туристические, в том числе и тримараны, пассажирские, каботажные...
Но наибольший интерес у собравшихся вызвал уникальный проект сотрудников лаборатории НКИ Владимира Щередина и Вадима Шостака.
Крылатый рудовоз
Проект молодых ученых был выполнен на базе рудовоза "Зоя Космодемьянская", уже построенного на николаевском заводе "Океан". Это огромное судно водоизмещением 60 тысяч тонн. Длина его - 215 метров, ширина - больше тридцати. Громадину планировали вооружить парусами из дакрона максимальной площадью 14 тысяч квадратных метров, которые должны были вздыматься на семи 70-метровых консольных мачтах. 25 этажей белоснежной ткани! И никаких особых трудов во время подъема и спуска парусов. Надо было только нажать на кнопку, и они должны были автоматически спрятаться во внутреннюю полость мачты или выйти из нее, как складывается и разбирается любительский киноэкран.
Было просчитано: при ветре в 10 баллов крылатый рудовоз должен развивать скорость до 23 узлов - отличный показатель! На случай штиля был предусмотрен дизель отечественного производства мощностью 6100 л.с. - намного меньше установленного на теплоходе, что дало бы появление дополнительной площади для груза. Грузы планировалось засыпать в трюмы или вкатывать через бортовые или кормовые "ворота" - лацпорты, как у специализированных теплоходов с горизонтальным способом погрузки. Остойчивость судна, несмотря на впечатляющие размеры, обеспечивалась без приема балласта.
И что самое интересное: специалисты завода "Океан", с которыми был согласован удивительный проект, выразили желание претворить его в жизнь. Работой ученых заинтересовались и в Министерстве морского флота СССР. Поручили ленинградским сотрудникам ЦНИИМФ - Центрального научно-исследовательского института морского флота - выяснить реальные возможности и целесообразность оснащения парусами рудовоза "Зоя Космодемьянская".
- Две основные причины заставляют нас вспомнить о парусах: необходимость оздоровления морей и воздуха и мировой энергетический кризис, - сказал мне тогда руководитель отдела исследования новых типов судов доктор технических наук Илья Мирошниченко. - Считаю, что парусники списаны в архив незаслуженно. Суда, использующие бесплатную энергию ветра, необходимо возродить. Но учесть многие ошибки прошлого.
Почему исчезли парусники
Тысячи лет служит парус людям для передвижения по морям и океанам. И в зависимости от целей мореплавателей - торговли, рыбной ловли, военных операций, географических открытий - появлялись суда с разным парусным вооружением. ХVII век - период расцвета парусного флота и парусного судоходства, когда морские империи - Великобритания, Франция, Испания, Португалия - соревновались за господство в мировом мореплавании. На штормовых дорогах совершали свои подвиги самые разные типы парусников - галеоны, бригантины, барки, фрегаты, каравеллы, корветы... ХIХ век отмечен рождением быстроходных трехмачтовых клиперов, скорость которых достигала 15 узлов. А были среди них и рекордсмены. Например, чайные клиперы "Катти Сарк" и "Фермопилы", соревнуясь друг с другом в гонках из Шанхая в Лондон, достигали и рекордной скорости 17 узлов!
А самыми совершенными парусниками в истории судоходства считаются винджаммеры - выжиматели ветров. Но на их долю выпала плачевная участь, так как появились они в начале ХХ века, когда мировой флот стал переходить на двигатели Дизеля и паровые турбины. Но приверженцы парусного флота не сдавались, стараясь доказать, что нельзя отвергать даровую энергию ветра, а необходимо создавать такие парусники, которые смогут успешно конкурировать с пароходами. И такие суда - исполины-винджаммеры - были построены. В 1902 году был спущен на воду немецкий пятимачтовый корабль "Пройссен". Его длина - 120 метров, ширина - около 17 метров. Размер французского парусника "Франс" был еще больше: длина - почти 140 метров. Шесть тысяч квадратных метров парусов несли суда со скоростью до 20 узлов!
И все же эти великолепные корабли вынуждены были сойти с дистанции. Многие специалисты называют основные причины ухода ветроходов. Первая из них - непродуманность маршрутов. На голубых просторах с попутными ветрами пенители океанов оставляли далеко за собой чумазые пароходы. Но в узкостях, во внутренних морях, при заходах в порты первенствовали суда с паровыми двигателями, они обходились без буксиров, легко маневрировали. И с погрузкой ветроходы уступали.
Еще недостаток: у парусников был многочисленный экипаж. А как иначе? Шутка ли убрать вручную такую массу парусов, да еще в шторм на огромной высоте! Поистине каторжная работа. Но, проигрывая в соревновании с пароходами по доставке грузов и пассажиров, судовладельцы стали приспосабливать парусники для учебы курсантов.
Сейчас в мире осталось два самых известных и самых больших винджаммера - "Седов" и "Крузенштерн", ставших учебными парусниками России. У обоих очень солидный возраст - одному уже сто лет, а другой этот юбилей отметит на следующий год.
Парусники города корабелов
Первым парусным кораблем, построенным в Николаеве, стал 44-пушечный трехмачтовый фрегат "Святой Николай". Его заложили в 1789-м и спустили на воду всего через полгода - в августе 1790 года. Название парусника, а позже и название города дал князь Григорий Потемкин в честь святого Николая, покровителя моряков. Это он, Потемкин, выбрал место на берегу реки Ингул и заложил там Николаевскую верфь для строительства кораблей Черноморского флота. Екатерине Великой сообщил: "Место идеальное!" И был прав. Место защищено от нападений, Ингул впадает в полноводную реку Южный Буг, а тот через Днепровско-Бугский лиман соединяется с морем. Фарватер для построенных кораблей не заиливался, в отличие от устья Днепра, на котором уже десять лет стоял Херсон с его верфью.
Потемкин полюбил Николаев. По его замыслу город должен был стать "южной столицей России", но стал колыбелью Черноморского флота. Князь много сделал для города и однажды сказал: "Потомство отдаст мне справедливость!" Он построил для себя на берегу Южного Буга летний дворец в мавританском стиле. Планировал там доживать свой век. Но в октябре 1791 года, по дороге из Ясс в Николаев, Потемкину стало плохо. Перед смертью он сказал: "Хочу умереть в моем Николаеве". Но умер в степи. Екатерина, непонятно почему, похоронила его не в Николаеве, а в Херсоне.
А что же николаевское потомство? Дворец князя разрушили. Ни одного памятника Потемкину в городе не поставили, ни одну улицу не назвали его именем. Лишь несколько лет назад переименовали Плехановскую, не имевшую никакого отношения к Николаеву, в Потемкинскую. Вот такая справедливость. Правда, в 1900 году в Николаеве построили броненосец "Князь Потемкин Таврический". Вспомнили все-таки Григория Александровича!
Итак, Николаев начался со строительства парусного фрегата - его изображение на гербе города. Фрегат победно участвовал в знаменитом сражении у мыса Калиакрия. С конца ХVIII века до начала века ХIХ на николаевских эллингах перед Крымской войной 1854 года было построено 270 боевых парусных кораблей, составляющих основу Черноморского флота парусного периода города.
В наших кинофильмах не раз показывали эпизод, когда Потемкин в Крыму неожиданно для Екатерины, откинув штору на окне дворца в Севастополе, показывает императрице выстроившиеся в море новые корабли... Зрелище впечатляющее! Но многие николаевцы, я знаю, слышала, сокрушались, почему же не сказали, а где были построены эти замечательные корабли?!
Некоторые из них стали выдающимися образцами деревянного парусного судостроения. Например, 130-пушечный парусник "Двенадцать апостолов" - самый крупный линейный корабль Черноморского флота. Длина - около 65 метров, ширина - почти 18, площадь парусов достигала 4 тысяч квадратных метров. Скорость - 12 узлов. Экипаж - 1000 человек. Корабль был так красив, что его первый командир вице-адмирал Владимир Корнилов воскликнул: "Он так хорош, что трудно лучше!" Парусник участвовал во многих морских сражениях, но был затоплен в 1855 году вместе с другими черноморскими парусными кораблями, преграждая путь в Севастопольскую бухту во время первой обороны Севастополя. Там погиб весь парусный Черноморский флот России. Погиб и Корнилов.
В 1904 году на этом месте был поставлен знаменитый памятник, созданный скульптором Амандусом Адамсоном. Назывался он тогда: "Памятник николаевским кораблям, затопленным в Севастополе". Позже почему-то слово "николаевским" убрали.
- Конечно, обидно, что об этом у нас в стране мало кто знает, как и о многом другом, - сказал профессор Крючков. - Почему-то город всегда оставался "незамеченным". Я давно пытаюсь возместить этот пробел, пишу книгу о Николаеве. Город пережил немало потрясений, взлетов и падений. У него непростая, удивительная история! Надеюсь, когда мы поставим на наш рудовоз паруса, его история станет еще интереснее.
Увы!.. Книгу Юрий Крючков написал. Но у рудовоза крылья не выросли. Слишком долго шли всякие согласования между ведомствами. А тут наступили другие времена. Развалилась страна. Украина устремилась на Запад. Ее жителям оказалось намного важнее получить "безвиз" и уехать за границу, чем развивать свою промышленность. Прославленные судостроительные заводы оказались никому не нужны. Их растаскивали, разрушали. Город корабелов потерял свое название. Судостроители разъезжались кто куда. Высокая стела у реки с изображением красивых парней-судосборщиков и стихами местного поэта: "Твои корабли, Николаев, просторы морей бороздят" вызывала неподдельную печаль. Нигде они теперь не бороздят...
Завод "Океан" стал пристанищем для натовских наемников. Бывшие цеха перестроили в казармы для головорезов, где их обучали, как воевать с жителями Донбасса и России. А на стапелях завода стали строить морские беспилотники для нападения на Крым. Об этом узнали николаевские подпольщики... И теперь на бывшем заводе "Океан" нет больше ни казарм, ни беспилотников, ни стапелей. Конечно, будет очень трудно восстановить заводскую верфь после освобождения города. Но возможно. Как и возможно будет, наконец, осуществить мечту николаевских энтузиастов парусного флота: на рудовоз поставить паруса. Город, который в свое время построил лучший на Черном море парусный флот во славу России, должен продолжить эту традицию с новыми современными кораблями.