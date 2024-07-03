Эсэсовец Васюра: как поступили с последним фашистским пособником в СССР

По сведениям отечественных историков, Григорий Васюра стал последним фашистским пособником, осужденным в СССР. Свой последний приговор Васюра заслушал лишь в 1987 году. К тому моменту он уже успел выйти из тюрьмы по первому обвинению.

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Предатель на службе у врага

Григорий Никитович Васюра, родившийся в 1915 году на территории современной Черкасской области, до нападения Германии на Советский Союз успел поучиться в вузе и поработать учителем. Впоследствии он окончил военное училище связи и в период службы в рядах Красной армии, будучи лейтенантом, был назначен командиром отделения связи укрепрайона 67-й стрелковой дивизии. В этом качестве Васюра и встретил Великую Отечественную войну.

Но не прошло и недели с начала войны, как Григорий Васюра добровольно сдался в немецкий плен. Мало того, предатель изъявил желание сотрудничать с нацистами, после чего прослушал курс в школе пропагандистов и был выпущен из лагеря. Он быстро продвигался по карьерной лестнице, дослужился в карательном батальоне СС до лейтенанта и был отмечен командованием различными наградами. Согласно 14 томам уголовного дела, Васюра лично расстрелял более 360 женщин, стариков и детей.

Первый приговор

Когда Великая Отечественная война закончилась, Григорий Васюра служил в части, разбитой на территории Франции. Благодаря этому обстоятельству в фильтрационном лагере ему удалось выдать себя за участника французского сопротивления и вернуться на родину. До 1952 года о злодеяниях Васюры ничего не было известно. И. М. Мацкевич, автор монографии «Криминологический портрет Степана Бандеры», предполагает, что это связано с волной репрессий, вследствие которой на Васюру просто не хватало времени.

Однако спустя 7 лет после падения Германии каратель был, пусть и частично, но изобличен. Тогда его приговорили к 25 годам лишения свободы. Но фашистский пособник не отбыл и половины этого срока. Уже через 3 года он был освобожден по амнистии. И снова Васюра благополучно вернулся на Украину, где занял должность заместителя директора совхоза. Мало того, Васюра добился признания того, что он был осужден лишь за пребывание в плену, что дало ему возможность получить статус ветерана ВОВ.

Смертная казнь

Григория Васюру погубили собственные наглость и жадность. В 1985 году он обратился в военкомат с просьбой наградить его в честь 40-летнего юбилея победы орденом Великой Отечественной войны. В связи с этим сотрудники военкомата стали изучать архивные документы, в том числе немецкие. Оказалось, что человек с такой же фамилией служил в карательном отряде в Белоруссии. На Васюру, как на предателя, указал и другой коллаборационист, некто Мелешко, состоявший с ним в переписке.

С этого момента судьба Григория Васюры была предрешена. Если верить Олегу Хлобустову, автору издания «История службы государственной безопасности», в 1987 году Васюра, который, как выяснилось, принимал самое непосредственное участие в убийстве жителей белорусского села Хатынь, был приговорен к смертной казни. По словам Хлобустова, Григорий Васюра стал последним военнослужащим, перешедшим на сторону врага, который был осужден за это в Советском Союзе.