Ученые назвали старейший ритуал человечества, сохранившийся до наших дней

Некоторые традиции удивительно живучи и передаются из поколения в поколение веками. Недавно группа ученых из ряда научных учреждений Австралии и Новой Зеландии обнаружила следы, возможно, самого старого на сегодняшний момент ритуала человечества, который сохранился и до наших дней. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

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Мулла-муллунг

В ходе изысканий ученые изучили пещеры на юго-востоке Австралии, которые коренной народ гунаи-курнаи издавна использовал для магических обрядов под названием «мулла-муллунг». Согласно этнографическим описаниям, в ходе этого сакрального действа шаман с помощью колдовства «очищал» само пространство пещеры и различные предметы в пламени специального очага.

Ритуал возрастом 10 000 лет

Исследования показали, что эти ритуалы зародились в конце последнего ледникового периода, более 10 000 лет назад, и сохранились как культурная традиция. В ходе новых раскопок археологи обнаружили и описали два миниатюрных кострища в известняковых скалах, возраст которых составляет 10 000 – 12 000 лет.

По словам исследователей, находки идентичны современным очагам, которые используют потомки народа гунаи-курнаи в своих ритуалах. Также в пещерах были найдены специально обработанные палочки из австралийской сосны, которые использовались для проведения ритуала. Ученые считают, что аборигены устно передавали знания о традиции в практически неизменной форме на протяжении примерно 500 поколений.

Магический ритуал

Правда, такой способ передачи информации оказался не самым надежным — современные гунаи-курнаи утратили знания об истинном назначении ритуала и проводят его скорее для проформы. Но с помощью этнографических записей XIX века ученым удалось восстановить, как проходил обряд.

К палочке, смоченной человеческим жиром, прикреплялась часть одежды или пучок волос человека, который нуждался в избавлении от проклятья. А для «очищения» предметов, использовалась часть самого предмета или материал, из которого он был изготовлен. Далее палочку помещали на специальное возвышение над очагом, шаман же в это время выкрикивал имя человека или название предмета. Когда палочка начинала гореть и падала в пламя, считалось, что проклятье разрушено.