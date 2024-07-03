Четыре территориальные потери России, о которых редко вспоминают

На протяжении веков Россия не только увеличивала площадь, но и теряла территории. Самая известная и «болезненная» потеря – Аляска. Также были и другие, о которых сегодня вспоминают редко.

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Южное побережье Каспийского моря (1723-1732)

После «окна в Европу» Пётр I принялся активно рубить окно в Индию. Император предпринял несколько «персидских походов», в результате которых под властью России оказалось западное и южное побережья Каспийского моря.

Завоевать эти территории оказалось просто, а вот удержать – трудно. В 1732 году государь принял волевое решение вернуть земли Персии. Россия, истощённая войнами, больше не могла их удерживать.

Средиземное море: Мальта (1798-1800) и Ионические острова (1800-1807)

В 1798 году рыцари Ордена госпитальеров, владевшие Мальтой, в ответ на агрессию Наполеона, избрали российского императора Павла I Великим Магистром Мальтийского Ордена. Правда, данное территориальное приобретение можно назвать скорее формальным. Под русским протекторатом остров находился недолго – 1800 году Мальту захватили англичане.

В это же время русско-турецкая эскадра под командованием знаменитого флотоводца Ушакова отбила у французов остров Корфу, после чего была учреждена Республика Семи Островов. Но в 1807 году Александр I передал острова Наполеону.

Румыния (1807-1812, 1828-1834)

Отдельные части Румынии находились под властью Российской империи дважды. В 1807 году румынские княжества Молдавия и Валахия в ходе очередной русско-турецкой войны стали российскими землями. Правда, в 1812 году вторжение Наполеона вынудило Россию побыстрее заключить мир с Турцией и значительная часть новых территорий оказалась утеряна.

Но в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов румынскими княжествами вновь стала управлять российская администрация. Так было до тех пор, пока в дело не вмешалась Англия, Франция и Австрия. Окончательно же России покинуть Румынию пришлось после Крымской войны.

Карс (1877-1918)

Карс русские войска взяли в 1877 году в период русско-турецкой войны (1877-1878). Карская область тут же стала заселяться русскими переселенцами, а города застраиваться в соответствии с традициями русской архитектуры. Однако, после революции большевики «подарили» регион Турции.