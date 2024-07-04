ИСы против «Тигров»: как «Иосиф Сталин» штурмовал рейхстаг

«Иосиф Сталин» (ИС) — тяжелый танк серии КВ, являвшийся основным в своем классе для Красной армии в конце Второй мировой войны. Наиболее известной модификацией стал ИС-2, принявший активное участие в сражениях 1944-1945 годов и наряду с тридцатьчетверками превратившийся в один из символов победы СССР в Великой Отечественной войне. «Лента.ру» рассказывает о создании и боевом применении ИС.

© «Военный альбом» // Танк ИС-2 в центре Праги, май 1945 года

История создания танков ИС

Причина появления

С массовым появлением в 1943 году новейших немецких тяжелых танков Pz.Kpfw. Tiger (боевая масса 57 тонн, броня лба корпуса 100 миллиметров) с 88-миллиметровым орудием и Pz.Kpfw. V Panther (боевая масса 44,8 тонны, броня лба корпуса 80 миллиметров) с пушкой калибра 75 миллиметров, стало очевидно, что ни Т-34-76, ни КВ-1, КВ-2, КВ-1С не могут на равных сражаться с новыми бронемашинами панцерваффе.

В конце апреля 1943 года на танковом полигоне в подмосковной Кубинке прошли испытания трофейного танка Pz.Kpfw. Tiger, которые показали неэффективность существующих советских противотанковых орудий против брони немецкого танка.

Немецкий танк «Тигр»

5 мая 1943 года в постановлении ГКО «Об усилении артиллерийского вооружения танков и самоходных установок» была поставлена задача разработать 85-миллиметровые танковые пушки, опытные образцы которых (Д-5Т и Д-5С) были представлены 14 июня 1943 года.

Решение о модернизации советских танков

По итогам сражения на Курской дуге в августе 1943 года нарком танковой промышленности СССР Вячеслав Малышев констатировал:

Победа в Курской битве досталась нам дорогой ценой. Неприятельские танки вели огонь по нашим с расстояния 1500 метров, наши же 76-миллиметровые танковые пушки могли поразить «тигров», «пантер» на дистанции 500-600 метров. Образно выражаясь, противник имеет руки в полтора километра, а мы всего в полкилометра



КВ-85 и ИС-1

Было решено модернизировать Т-34 и КВ, усилив более мощным орудием 85-го калибра. 8 августа 1943 года Государственный комитет обороны СССР (ГКО) принял решение о серийном изготовлении на Челябинском Кировском заводе (ЧКЗ) 46-й тонной модификации КВ-1С под индексом КВ-85, которая вооружалась орудием Д-5Т (70 выстрелов).

Эта мера считалась временной: на ЧКЗ под руководством главного конструктора Жозефа Котина были к тому времени разработаны образцы новой бронемашины. Танк получил название «Иосиф Сталин» (ИС) в честь председателя ГКО.

Танк ИС-1

С августа по октябрь 1943-го было выпущено 148 танков КВ-85, после чего их производство было свернуто — военные посчитали, что 85-миллиметровая пушка является недостаточно мощной в бою против тяжелых немецких танков и самоходок. По этой же причине ИС-85, он же ИС-1, был выпущен небольшой серией в 107 единиц, после чего в январе 1944 года снят с вооружения.

Орудие для ИС-2

Помимо борьбы с тяжелой бронетехникой противника, новый танк должен был уметь уничтожать немецкие доты, а для этого требовалось орудие более мощного калибра. Котин выбрал для этих целей 122-миллиметровую пушку А-19 образца 1931-1937 годов артиллерийского конструктора Федора Петрова.

Танковый конструктор Жозеф Котин

Ее танковый вариант был доработан установкой дульного тормоза для смягчения мощной отдачи при выстреле и более компактными противооткатными средствами.

В ходе испытаний дульный тормоз при стрельбе деформировался и разорвался, едва не убив осколками конструктора военной техники Петра Ворошилова, приемного сына бывшего наркома обороны СССР Климента Ворошилова.

Проблему с дульным тормозом решили, подсмотрев конструктивное решение у немцев. За основу был взят дульный тормоз самоходки Ferdinand, на основе которой советские инженеры разработали свой, назвав его «типа Фердинанда». Он оказался более надежным.

На полигонных испытаниях 122-миллиметровое орудие пробивало броню «Пантеры» с дистанции более 1500 метров, а «Фердинанда» с расстояния 1000 метров. 31 октября 1943 года Сталин подписал постановление ГКО:

Принять на вооружение Красной армии тяжелый танк ИС-2 конструкции товарища Котина с 122-миллиметровой пушкой Д-25 конструкции товарища Петрова



Производство ИС-2

После этого танк пошел в серию. В 1943-1945 годах было изготовлено 3395 ИС-2. На базе ИС-2 с ноября 1943 года выпускалась тяжелая самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, с апреля 1944 года — самоходка ИСУ-122, а с сентября того же года — ИСУ-122С.

Тактико-технические характеристики ИС-2

Длина корпуса ИС-2 составляла 6,77 метра, с орудием — 9,830, высота была 2,630 метра, ширина — чуть более 3 метров. Боевая масса танка составляла 46 тонн, бронезащита усилена: броня лба корпуса доходила до 120 миллиметров (лоб башни и маска орудия — 100 миллиметров). Верхняя ступенчатая лобовая деталь была заменена на спрямленную. Танк был оснащен дизельным двигателем В-2-ИС мощностью 520 лошадиных сил и мог развивать максимальную скорость по шоссе до 37 километров в час, по пересеченной местности — не более 15 километров в час. Была модернизирована и ходовая часть. ИС-2 был вооружен пушкой Д-25Т, которая стала самым мощным танковым орудием Второй мировой. Однако за крупный калибр пушки, которая имела раздельно-гильзовое заряжание пришлось расплачиваться низкой скорострельностью (не более трех выстрелов в минуту) и небольшим боезапасом в 28 выстрелов. Впрочем, в бою оказалось, что у пушки хорошая кучность и наводчику нужно просто точно прицеливаться. Танк был также вооружен тремя 7,62-миллиметровыми пулеметами ДТ (курсовой, кормовой и спаренный с орудием). С начала 1945-го на башню ИС-2 стали устанавливать крупнокалиберный зенитный 12,7-миллиметровый пулемет ДШК. Экипаж состоял из четырех танкистов: командир, наводчик, механик-водитель и заряжающий. Мехвод размещался внизу, в отделении управления, трое остальных занимали места боевого отделения в башне. Обязанности радиста выполнял командир, рядом с которым имелась рация.



Танк ИС-2 на улице освобожденного чехословацкого города Острава, 30 апреля 1945 года

Боевое применение ИС-2

ИС-2 передавались гвардейским тяжелым танковым полкам прорыва, в которых насчитывался 21 танк, а позже и бригадам. Таким образом, эти танки всегда были на острие событий. Боевой дебют состоялся в составе 29-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка подполковника Павла Тезикова 10 марта 1944 года, по итогам которого немцы потеряли десять Pz.Kpfw.IV.

В наступательном бою ИС-2 обычно прикрывали первый эшелон, двигаясь в 200 метрах позади от тридцатьчетверок и самоходок. В обороне ИСы, в ожидании немецкой контратаки размещались в шахматном порядке, прикрывая расстояния от полутора до двух километров в ширину и до трех в глубину.

ИСы против «Тигров» и «Фердинандов»

В танковых дуэлях с тяжелыми танками «Тигр» и немецкими самоходками многое зависело от мастерства экипажей обеих сторон, а также состояния техники. Немаловажным фактором успеха была тщательная разведка местности, поскольку в отличие от более легких тридцатьчетверок тяжелые ИСы могли забуксовать на песчаном грунте или в болотистых местах.

В отчете 72-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка о причинах безвозвратных потерь ИС-2 в боях указывалось:

Танк № 40247 20 апреля 1944 года в районе Герасимув попал под артиллерийский обстрел самоходки «Фердинанд» с дистанции 1500-1200 метров. Экипаж смог ответить одним выстрелом, так как отказал спусковой механизм пушки. Уходя из-под огня самоходки, ИС-2 получил пять попаданий в лобовую часть корпуса, не причинивших ему вреда



В донесении отмечалось: «В это время другая самоходка "Фердинанд" незаметно приблизилась с фланга на расстояние 600-700 метров и бронебойным снарядом пробила правый борт танка в районе двигателя. Экипаж покинул остановившуюся машину, которая вскоре загорелась».

Победы советских танкистов

Но в целом у панцерваффе появился достойный соперник.

Командир Т-34 Александр Фадин вспоминал:

Вдруг из-за каменной стены ограды выползает «Тигр». Остановился. За ним еще один, потом еще. Выползло их десять штук. Ну, думаем, — хана, достанут они нас. У страха-то глаза всегда велики. Откуда ни возьмись, идут два наших ИС-2. Я их в первый раз увидел. Поравнялись с нами, встали. Два «Тигра» отделяются и выходят чуть вперед, вроде как дуэль. Наши упредили их с выстрелом и снесли обоим башни



В ходе Львовско-Сандимирской наступательной операции, в период с 16 по 19 июля 1944 года полк Тезикова уничтожил 23 «Тигра» и «Пантеры». Всего же в ходе операции танкисты 29-го полка подбили 38 германских танков и самоходок, потеряв четыре сгоревших ИС и пять, требующих ремонта.

ИСы в уличных боях

Броневые машины были незаменимы в городских боях конца войны в Германии, Венгрии, Румынии, Австрии, Польше и Чехословакии, действуя в составе штурмовых групп. 122-миллиметровая пушка ИС-2 сметала уличные баррикады и эффективно подавляла огонь противотанковых орудий. Против фаустников использовались пулеметы танка.

Участвовали ИСы и во взятии Берлина, а 88-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк полковника Петра Мжачих огнем прямой наводки поддерживал свои стрелковые части во время штурма рейхстага, прекратив стрельбу, когда советская пехота ворвалась внутрь здания.

Появление ИС-3

По итогам первых боев ИС-2 на ЧКЗ началась работа над улучшением конструкции танка. Наклон брони в передней части корпуса был доведен до максимально возможного. Толстые 110-миллиметровые плиты образовывали трехскатную вытянутую вперед носовую часть, получившую в войсках название «щучий нос», обеспечивая лучшую снарядостойкость.

Танк ИС-3

Высота танка по сравнению с ИС-2 уменьшилась до 2,450 метра, при этом возросло общее бронирование, в первую очередь башни (лоб и маска орудия — 250 миллиметров, борта и корма — 220 миллиметров). Это привело к увеличению боевой мощности танка до 49 тонн.

Постановлением ГКО новый танк был принят на вооружение Красной армии 29 марта 1945 года под индексом ИС-3. Он не успел сразиться в заключительных боях с панцерваффе, зато принял участие в Берлинском Параде Победы 7 сентября 1945 года, произведя глубокое впечатление на союзников СССР.

Создание ИС-4 и ИС-8

После окончания периода Великой Отечественной войны 29 апреля 1946 года на вооружение был принят 60-тонный ИС-4. С 1947 по 1949 год серийно было произведено 258 танков.

Танк ИС-4

Последним танком из серии ИСов стал 50-тонный ИС-8, принятый Советской армией на вооружение 8 ноября 1953 года. Поскольку 5 марта 1953 года Сталин умер, было решено переименовать ИС-8 в Т-10.

Танк Т-10

Под этим индексом в 1954-1966 годах было выпущено около восьми тысяч единиц.

Боевое применение ИС в послевоенное время

Танки ИС-2 участвовали в Корейской войне 1950-1953 годов, в 1957-м были модернизированы, получив индекс ИС-2М и сняты с вооружения армии Российской Федерации в 1993 году. ИС-3 использовались при подавлении Венгерского восстания осенью 1956 года, а также поставлялись в некапиталистические страны, приняв участие в Шестидневной войне 1967-го и Войне Судного дня 1973 года.