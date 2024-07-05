Древнейший в мире рисунок нашли в Индонезии

Международная группа археологов заявила об открытии самого древнего образца изобразительного искусства в мире. Это наскальный рисунок из пещеры Леанг Карампуанг на острове Сулавеси в Индонезии.

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Возраст изображения оценили в 51 200 лет. Оно включает фигуры трех человекообразных существ, окруживших дикую свинью.

В ходе датировки ученые проанализировали слои карбоната кальция, которые образовались поверх рисунков. Они собрали образцы известняка и обработали их лазером. Затем они рассчитали возраст образца по соотношению тория и урана.

По словам ученых, этот метод позволяет добиться наиболее точных результатов. Он гарантирует, что молодые и более древние слои не смешаются друг с другом, сообщает Nature.

Изображения дикой свиньи часто встречаются при раскопках в данном регионе. Очевидно, это животное представляло большую важность для местных племен. Что касается человекообразных фигур, то их смысл остался неясен. Одна фигура была дополнена головой птицы, другая – хвостом циветты.

Ученые отметили, что это самый ранний пример «изобразительного искусства и визуального повествования в мире». Известны и более древние рисунки, но они представляют собой абстрактные композиции из точек и линий. Способность к творчеству является чрезвычайно важной частью эволюции человека. Новая находка показала, что она развилась на раннем этапе истории Homo sapiens, проживающих на территории современной Индонезии.

Ранее сообщалось, что найдена старейшая в Южной Америке наскальная живопись. Ей около 8 тыс. лет.